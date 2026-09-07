李頴彰｜埃媒盛讚中埃「文明聯盟」：阿拉伯世界為何倒向中國？

李頴彰律師專欄

國家主席習近平時隔十年再度對埃及進行國事訪問，其在埃及及阿拉伯世界引發的關注，遠超一般外交行程。訪問期間，阿拉伯媒體連日密集報道。而在習近平主席離開埃及後數小時內，埃及最具影響力的阿拉伯語日報之一《七日報》（Youm 7）更於頭版以阿拉伯文及中文並列刊出「埃及與中國：文明的聯盟」（Egypt-China: An Alliance of Civilizations）。這安排顯然超越一般新聞編排，其所傳遞的並非單純外交禮節，而是對中國文明的尊重，以及對中埃關係長遠發展的期待。由此可見，習近平主席此訪在阿拉伯世界的意義，已不僅限於雙邊外交層面，更承載着文明互鑑、戰略互信與共同發展的深層內涵。



中埃友誼走向「文明的聯盟」

當地輿論對中埃關係的關注，早已由歷史友誼延伸至未來布局。近年雙邊關係持續升溫，關鍵在於合作規模與戰略互信均達到前所未有的水平。阿拉伯媒體指出，埃及總統塞西自就任以來已八度訪華，這在埃及對外關係史上並不多見。而習近平主席今年除訪問朝鮮和吉爾吉斯兩個周邊國家外，埃及是其第三個出訪國家，也是唯一的非周邊國家。從雙方高層交往的密度與分量可見，埃及在中國外交布局中佔有獨特而重要的位置。

回顧十年前，習近平主席上一次訪問埃及時正值兩國建交60周年。作為首個與新中國建交的阿拉伯和非洲國家，埃及在中國外交布局中一直具有特殊地位，中埃關係亦非一般友好關係所能概括。10年前雙方合作重點仍集中於鐵路、電站和基礎設施建設。十年後，合作版圖已大幅延伸至數字經濟與高科技領域。此次中埃聯合聲明明確將電動汽車、造船、新能源、雲計算、數據中心、半導體、網絡安全、航天應用及遙感技術納入合作範疇，顯示雙方合作正由傳統工程建設邁向科技與創新驅動的新階段。其意義不僅在於產業升級，更在於技術標準、數據基礎設施與數字生態的深度融合。隨着合作重心由硬體建設延伸至數字與科技領域，中埃關係的戰略聯結將更緊密、更穩固，也更具長遠發展空間。

埃及自古便是連接亞、非、歐三大洲的重要樞紐，其戰略價值不僅在於扼守蘇伊士運河、連通地中海，更在於依託尼羅河深入非洲腹地，形成輻射多個區域市場的獨特優勢。對中國而言，埃及既是進入非洲、阿拉伯世界及歐洲市場的重要門戶，也是推動產業國際布局的關鍵支點。近年雙方積極打造區域生產中心，推動產業鏈深度協作。以泰達蘇伊士經貿合作區為例，目前已有逾200家中資企業落戶，累計投資近50億美元，創造超過10,000個就業機會。更重要的是，這種合作並非單純的資本輸出，而是透過設廠投產、培育本地人才和供應鏈體系，將發展動能扎根當地，形成更緊密的利益共同體。正是這種立足產業培育與共同發展的合作模式，為中埃關係奠定了穩固的社會與經濟基礎。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）兩個月前針對37個國家逾4.5萬名受訪者進行調查，結果顯示，中國在多數受訪國家的整體形象已超越美國。在37個國家中，有25個國家對中國持較正面看法，為近20年來罕見現象。調查亦顯示，在17個中等收入國家中，全數受訪者認為美國較常干涉他國內政，而中國則被普遍視為較可靠的合作夥伴，並被認為對世界和平與穩定作出積極貢獻。這反映全球南方對國際秩序的認知正在發生變化。相較於過去以陣營劃分為主的地緣政治邏輯，中國所倡導的合作模式更強調經濟發展、互利共贏與不干涉內政。對長期受外部干預與地緣衝突困擾的阿拉伯國家而言，這種發展導向的合作理念自然更具吸引力。

習近平主席與塞西總統會晤時指出，中東事務應由中東人民自主決定，反對外部干涉，支持地區國家透過對話協商完善安全架構，自主掌握前途命運。這主張之所以在阿拉伯世界引起共鳴，正因其回應了中東長期面對的現實課題。回顧埃及近代外交歷程，無論由蘇聯陣營轉向美國陣營，本質上仍是在大國主導的體系中作出選擇。而中國所倡導的，則不是陣營轉移，而是超越陣營。

美國對埃政策多次觸及底線

近年阿拉伯世界亦逐漸意識到，一種不同於傳統霸權秩序的國際關係模式正在形成。中國已成為非洲最大的貿易夥伴，也是中東多數主要國家，尤其海灣阿拉伯國家的重要貿易夥伴。與傳統大國競逐模式不同，中國在中東與非洲廣泛維持友好合作關係，既不要求選邊站隊，也不以意識形態劃分陣營。對長期處於英、法、美等大國博弈陰霾下的阿拉伯國家而言，這種外交理念本身便具有特殊吸引力。

更深層而言，中國所展現的並非單純的外交策略，而是一種不同於傳統強權邏輯的發展觀與國際觀。其以大國地位參與國際事務，卻不以霸權自居。擁有強大經濟實力，卻強調互利合作而非單向攫取。具備強大國防能力，卻主張以對話而非武力解決爭端。這種「大而不霸、強而不凌」的實踐，正契合阿拉伯世界對平等、尊重與自主發展的期待，也因此成為全球南方愈來愈重視的國際合作模式。

正當中國與埃及在經貿、科技及軍事領域持續深化合作之際，美國對埃及的政策卻一再觸及其核心利益，引發埃及社會廣泛不滿。埃及社交媒體近年來充斥對美國「扯後腿」甚至「背後捅刀」的批評。箇中原因，不僅在於中埃關係日益緊密，更在於埃及拒絕全面配合美國在中東最重要的盟友以色列的戰略安排。從拜登到特朗普，美國歷屆政府始終未放棄將加沙居民遷往埃及西奈半島的構想。特朗普重返白宮後僅第五天（2025年1月25日），便公開施壓埃及接收約150萬名加沙居民。此番言論在埃及引發的憤怒，遠非一般外交辭令所能化解。對埃及人而言，西奈半島是歷經數場戰爭與巨大犧牲才收復的國土。任何試圖將其變成加沙人口安置地的提議，都被視為對埃及主權、歷史記憶與國家尊嚴的公然冒犯。

面對埃及的不合作，美國近年持續加大施壓力度。今年8月中旬，埃及社交媒體廣泛流傳一種觀點，認為美國正將矛頭指向埃及的命脈尼羅河。作為養育逾億人口的母親河，尼羅河不僅是埃及的經濟命脈，更是國家生存的根基。然而，尼羅河兩大上游支流之一、供應約60%水量的青尼羅河(Blue Nile)，卻掌握在埃塞俄比亞手中。為解決長期電力短缺問題，埃塞俄比亞在青尼羅河上游興建復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam），並於去年正式投入運作，由此引發與埃及之間的尖銳矛盾。

儘管近年降雨充沛，相關爭議尚未全面激化，但尼羅河流域歷來存在明顯的乾旱週期。一旦連續出現枯水年，埃及勢必面臨嚴重危機。就在此背景下，美國於 8 月下旬宣布與埃塞俄比亞建立涵蓋國防與安全領域的全面戰略合作關係，不僅將雙邊軍事與外交合作提升至新層次，亦解除對埃塞俄比亞的武器禁運。此舉在埃及社會引發強烈疑慮。

近70%埃及受訪者傾向中國

在不少埃及人看來，當埃及正面臨攸關國家安全與生存的尼羅河問題時，美國非但沒有積極斡旋，反而加強與上游對手的軍事合作，其政治訊號不言自明。因此，埃及輿論普遍認為，美國正試圖利用水資源議題向埃及施壓，迫使其在其他地區事務上作出讓步。

不僅如此，美國施壓的對象更延伸至埃及金融體系。特朗普政府正考慮制裁埃及國有銀行在阿聯酋的業務，甚至切斷其當地分支使用美元結算的能力。此舉在埃及引發強烈震動。阿聯酋約有50萬名埃及僑民，長期依賴國有銀行體系向國內親屬匯款，而海外僑匯每年高達數百億美元，是支撐埃及民生與外匯收入的重要來源。在許多埃及人看來，美國此舉無異於將金融制裁直接指向普通民眾的生計，因而激起廣泛憤怒。

阿拉伯地區知名民調機構「阿拉伯晴雨表」（Arab Barometer）今年公布的最新調查顯示，近70%的埃及受訪者對中國持正面看法，而對美國持正面評價者僅約17%。超過半數受訪者更認為，美國根本不在乎《國際法》。與此同時，多數埃及人認為中國是一個遵守《國際法》的國家。值得注意的是，這項調查完成於美伊衝突爆發之前。若再考慮美國近期在尼羅河爭端上的立場，以及針對埃及國有銀行的制裁措施，埃及社會對美國的不信任與反感恐怕只會進一步加深。

這項民調更深層的意義在於，它反映出阿拉伯世界對國際秩序的認知正在發生結構性轉變。對愈來愈多阿拉伯民眾而言，美國已不再是不可或缺的國際力量，中國則逐漸成為值得信賴的合作夥伴。這種變化並非源於中國的宣傳攻勢，而是美國長期政策失誤與中國持續累積國際信譽共同作用的結果。對中國而言，這份信任得來不易。如何在避免重蹈霸權政治覆轍的前提下進一步鞏固並深化這種信任，將成為未來中阿關係乃至全球南方合作發展的重要課題。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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