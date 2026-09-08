李頴彰｜啟盈苑30戶疑擅改Mic牆身：別讓傳統習慣賭上樓宇安全！

李頴彰律師專欄

組裝合成建築法（Modular Integrated Construction，MiC）近年在本港房屋及公共工程中日漸普及，反映香港建造業正由傳統現場施工模式，逐步轉向工廠化、標準化及高效率的發展方向。這種建築方法把大量工序預先移至工廠完成，建築單元在受控環境下進行製作、裝修及部分機電安裝，再運送至工地吊裝接駁。其優點包括縮短建造時間、提升品質管理、減少工地廢料、降低前線工人的勞動強度，以及改善施工安全。面對土地及房屋供應長期緊張，特區政府積極引入相關技術，加快公營房屋和公共設施落成，整體方向符合本港長遠發展需要。



啟盈苑集體違規拆牆

揭新舊裝修文化斷層

然而，近日啟德啟盈苑約30戶業主於收樓後，懷疑擅自拆改單位內廚房及浴室牆身，引起社會關注。表面而言，事件涉及個別住戶是否違規裝修；從更深層角度觀察，則反映新式建築技術與香港既有住宅裝修文化之間存在明顯認知落差。組裝合成建築法改變了樓宇構件的生產方式、受力關係及改動限制，但部分業主和傳統裝修師傅仍沿用以往對一般住宅樓宇的理解，認為只要牆身並非傳統意義上的主力牆，便可按照住戶需要拆除或改造。當舊有經驗未能配合新技術特性，誤判便可能演變為樓宇安全風險。

啟盈苑事件值得警惕之處，在於懷疑涉事個案並非單一偶發，而是呈現一定程度的群體性。這說明問題不宜簡單歸咎於個別業主疏忽，也不能完全視為少數裝修師傅的判斷錯誤。更合理的理解是，組裝合成建築在推行過程中，於市民認知、裝修慣例、行業培訓及資訊傳遞方面仍有不足。若社會各方對新型建築系統的安全邊界缺乏共同理解，類似問題便可能在其他項目中重複出現。

在組裝合成建築體系下，廚房及浴室單元通常於工廠內以整體模組形式預製完成。牆身、樓板、機電管線、防水層及接駁構件均按照一體化設計組成完整系統。因此，即使某些牆身未必屬於整幢大廈的主要承重結構，仍可能在維持模組穩定、分散局部受力、保護管線配置及確保構件連接完整方面發揮重要作用。換言之，判斷某幅牆能否拆除，不能單靠傳統樓宇的經驗邏輯，而必須回到原有設計及專業評估。

預製組件屬一體化系統

關乎模組穩定與安全

本港裝修業界長期累積的實務經驗，大多建基於傳統住宅樓宇的結構模式。過往部分師傅會以敲擊聲音、牆身厚度或表面質感判斷牆身性質，但這些方法面對預製模組時，未必具備足夠準確性。部分牆身即使較薄，或出現中空、空響效果，也不代表可以任意拆除。若裝修工程只依賴現場直觀判斷，而未查閱圖則、指引及專業意見，便可能在不知情下破壞單位完整性，甚至影響樓宇整體安全。

因此，建築技術升級不能只停留於設計和施工層面，也必須延伸至使用者、物業管理者和裝修師傅的知識更新。任何新型建造方法若要真正融入日常生活，除了工程技術成熟，亦需要相關持份者充分理解其運作邏輯與限制。對大多數市民而言，購買或租住單位時，關注焦點往往是面積、間隔、採光、儲物及裝修彈性，而非結構系統或機電接駁細節。即使限制已寫入售樓文件或裝修指引，業主也未必能準確掌握其實際後果。收樓後聘請裝修師傅到場評估，再按其意見規劃工程，仍是香港住宅裝修市場的普遍做法。

在這種情況下，若裝修業界本身對組裝合成建築的設計特性缺乏足夠認識，單靠業主自行閱讀文件或簽署聲明，難以有效避免違規改動。啟盈苑事件所反映的，正是技術創新與市場認知之間的斷層。若有關斷層未能及早填補，新建築模式在實際使用階段便會面對更高管理成本，也可能削弱公眾對新技術的信心。

缺乏培訓資訊出現落差

理應完善後續收樓支援

房委會及相關建築機構在推動組裝合成建築時，應進一步完善資訊傳遞和收樓後支援。在銷售、揀樓及收樓階段，應以更清晰、具體和易懂的方式，向準業主說明哪些位置不可改動，哪些工程必須事先取得專業評估及批准，並清楚列明違規拆改可能涉及的法律責任和安全後果。文字文件有其必要，但對一般市民而言，圖像示範、短片說明、現場講解及常見問題解答，往往更能產生實際效果。若能在住戶展開裝修前，由專業人士集中解釋關鍵限制，便可在工程開始前減低風險。

裝修業界亦需要加快專業轉型。香港建造業正面對人手老化、效率提升及安全要求提高等挑戰，組裝合成建築是行業現代化的重要一步。建造業議會、專業學會、商會及房委會可合作設立專門培訓，讓裝修師傅認識預製組件的基本構造、常見禁區、查核程序及申請要求。長遠而言，可考慮建立相關認證或登記制度，讓業主聘請師傅時有客觀參考，也讓具備合規意識和專業能力的裝修師傅得到市場肯定。這既保障住戶安全，也有助提升裝修行業形象。

事件亦同時提醒特政府和房委會，設計階段需要更充分考慮住戶實際需要。公營房屋及資助出售房屋肩負改善民生的重要功能，單位面積有限，住戶自然希望透過裝修提升空間使用效率。若廚廁布局或儲物安排未能配合本港家庭習慣，入住後產生改動需求並不難理解。推動新技術時，若能在設計初期引入更多用家意見，預先處理常見使用痛點，便可減少住戶日後自行拆改的誘因。標準化建造與居住舒適並非對立，關鍵在於設計是否真正回應市民需求。

加強科普教育與用家設計

嚴執法還原維護公共安全

至於已發生的懷疑違規拆改，執法和補救必須清晰果斷。未經認可人士及註冊結構工程師評估而拆除組件牆身，無論動機是否為改善居住環境，都不能視作小事。樓宇安全涉及整體住戶利益，並非單一單位的私人選擇。相關業主應按要求委聘合資格專業人士檢查，必要時進行還原或補救工程。主管部門依法跟進，既是維護制度公信力，也是保障公共安全。執法的目的並非與住戶對立，而是確保新型房屋技術在安全和合規基礎上持續推展。

本港要加快建屋，不能只依靠增加土地供應和提升施工速度，也要使社會各環節適應新的建造模式。特區政府推動組裝合成建築，是回應住屋需求和建造業轉型的務實舉措。問題的出現並不代表技術方向錯誤，而是提醒各方必須把配套工作做得更細緻、更具操作性。技術改革若缺乏教育、培訓、監管和服務配合，便難以在社會層面順利落地。

真正成熟的城市治理，不是迴避新技術帶來的磨合，而是在磨合中完善制度。房委會、屋宇署、建造業界、裝修業界、物業管理者及業主均有責任建立新共識：組裝合成建築不是傳統樓宇的簡單替代，而是一套有明確工程邏輯和安全邊界的建造系統。市民有權追求理想居所，但這種追求必須以結構安全和法規合規為前提。特區政府有責任推動建屋提速，也應協助社會理解新技術的限制與價值。

啟盈苑事件給香港的提醒十分清楚：建築現代化不只是施工方法革新，也是制度、文化和專業認知的同步更新。只要能從事件中汲取經驗，完善業主教育、行業培訓、設計諮詢及執法機制，組裝合成建築仍可成為香港加快房屋供應、提升工程質素和推動建造業升級的重要力量。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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