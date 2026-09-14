源途有你｜水溫失控釀病菌危機　強化供水系統衞生安全刻不容緩

源途有你｜源栢樑專欄

由夏至秋高溫天氣時段，向來為退伍軍人桿菌繁殖高峰，感染相關病症個案往往顯著上升。退伍軍人症命名源自1976年美國費城退伍軍人大會疫情，病菌透過冷氣散熱水塔設施擴散，釀成多人死亡慘況。本港廣泛使用水冷式冷氣，各類處所供水、貯水設施衞生狀況不容輕視。適時開展清潔、消毒作業，配合多元水處理技術維護設施的應用，對杜絕疫情爆發有關鍵作用。



夏季高溫成病菌滋生溫床

香港1994年將退伍軍人症列入法定須呈報疾病，1995年錄得首宗感染個案。自此社會持續關注公共建築物供水系統潔淨度，業界亦循序推動公私營屋宇裝備升級，不斷優化水質監測體系，壓縮病菌滋生空間。

退伍軍人症由退伍軍人桿菌引發，此菌天然存在於自然環境。一旦侵入人工供水系統，配合合適環境條件，繁殖速度將大幅加快。攝氏20度至45度為其最適生長溫度，本港夏季炎熱潮濕，氣溫長期處於危險區間，自然成為退伍軍人症感染高峰時段。

筆者積累多年供水系統內有關病症傳播防控經驗，歸納出夏季病症高發兩大核心誘因。第一為水溫異常升高。大廈天台水缸、樓宇外露供水水管長期暴露於強烈日照下，管內自來水溫度持續攀升，剛好吻合病菌繁殖所需溫度。再者因為夏季製冷設施高負荷運行，近年盛夏氣溫屢創新高，全港水冷式冷氣系統用水需求劇增，水塔長期貯水，大幅提升細菌滋生概率。

雙重環境因素疊加，令夏季成為退伍軍人症爆發高風險期。該病症不具備人傳人特性，惟帶菌霧化水氣、氣溶膠等微細懸浮粒子一旦被人體吸入肺部，即可誘發感染。身體素質良好人士感染風險偏低，惟住院病患、長期病患者、長者等免疫力薄弱群體，吸入微量病菌便有可能演變重症，甚至引發急性肺炎。此病症整體死亡率達一成半，可見醫療機構、安老院舍等體弱人士密集場所，落實嚴格防控措施極為必要。

規範管網維護阻斷生物膜滋生

第二個核心誘因，為供水喉管配件內生物膜堆積滋生。生物膜屬細菌聚集形成的薄膜菌群，易附著於水龍頭、接駁位、彎管、閒置管道等死角位置。日常簡單放水難以清除頑固生物膜，長期累積會持續釋放病菌、污染管網水源，成為隱藏性感染源。多數建築保養作業多聚焦大型水塔、天台水缸，忽視室內細節配件清潔，長年累積便埋下公共衞生隱憂。

具多年屋宇裝備工程經驗的筆者總結，病症防控核心在於守住供水系統不應「冷水不冷、熱水不熱」原則。夏季供水水溫長期處於20至45度尷尬區間，令溫度不上不落，加上若水流停滯積集，最易催生生物膜、助長細菌繁殖。香港1985年成立預防退伍軍人病症委員會，針對本地環境特性，制訂四大標準化疾病防治策略。

其一，恆常管控供水水溫，若熱水系統長期維持攝氏60度以上、冷水系統保持攝氏20度以下，可徹底避開病菌繁殖危險溫度區間。其二，閒置管道每周定時放水置換，杜絕死水積聚滋生細菌。其三，定期拆解檢查供水配件，深度拆洗水龍頭、濾網、接駁零件，清潔衞生死角，除去存在的生物膜。其四，常態化開展水質化驗檢測，完整留存設施保養、水質監測記錄，實現源頭可溯、風險可控。

一旦出現確診感染個案，須即時啟動三層應對處置方案。第一層加裝臨時防護設施，隔離受污染供水區域；第二層於出水端口加裝濾水裝置，有效阻隔病原體，待水質檢測全面合格方可拆除設備；第三層於食水管網投放食用氯丸或灌注高溫熱水，消毒管網全域、撲滅殘留細菌，同步持續跟進水質檢測，確保各項指標符合安全標準。

引進科技補足日常保養盲點

早前港島區某醫療處所曾爆發零星感染個案，事後檢測確認院內飲水機管道驗出退伍軍人桿菌。溯源發現涉事飲水機設施水溫長期處於適合病菌繁殖的中溫狀態，且機內一些配件長期處於靜流情況而未開展深度清潔保養。事件反映業界普遍存有盲點，多數團隊重視大型供水設施維護，未能照顧至室內小型供水裝置日常保養，微小疏漏積累便會釀成公共衞生風險。

海外多地已導入智能水質管控體系，成熟應用智能加氯系統、實時溫度監測技術。英國多區域樓宇配置專屬氯氣供應系統，24小時監測管網水溫，杜絕水溫「不冷不熱」的危險狀態。本港自來水出廠前雖已完成加氯消毒，惟水源經漫長管網輸送過程中，氯氣含量會逐步消散，末端供水抑菌效果隨之下降。

有關當局可考慮參照海外一些實際經驗，例如強化管網末端氯氣含量監測，實時追蹤水塔、管道水溫變化，導入智能監控、自動加藥殺菌等科技手段升級水質管理。市民亦需做好家居用水防護，長期閒置的水龍頭、花灑，再次使用前先開水放水數分鐘，置換管內死水，降低感染風險。嚴守各項源頭防控細則，可大幅壓縮病菌滋生空間，減少大眾感染概率，構建穩定安全食水供應環境。

水處理技術提升供水安全

與此同時，據悉創科業界及各大專院校已經積極研發、引進新型水處理技術，針對生物膜頑固滋生難題突破技術壁壘。例如透過調整水體張力、優化管道流體環境等技術方式，從根源抑制生物膜附著、生長與堆積，彌補傳統清潔消毒模式不足，全方位強化供水系統衞生安全系數。

整體而言，潔淨水源從非必然所得。守護水質、減少污染、節約用水、強化供水系統韌性，既是守護全港市民身心健康、保障日常起居穩定的基礎，亦是支撐城市長遠經濟發展的底盤。社會大眾需建立立體、務實、具備警覺性的水源保護思維，同心守護珍貴水資源。香港於「十五五」規劃階段，可依托自身創科優勢，加大水處理技術研發、引進、落地資源投入，深耕易被忽視的供水安全領域，以技術創新賦能公共衞生升級，為本地以至全球安全化供水及防污染控制工作提供示範經驗，引領相關創新科技出海，並成為貢獻帶動本港經濟發展的一環。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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