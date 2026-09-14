見聞見智｜重繪世界地圖之後——香港該向全球南方輸出什麼？

見聞見智｜潘學智專欄

9月12日，是聯合國南南合作日。前些時，聯大會議廳內上演一場無聲角力。非洲國家牽頭，提呈「糾正地圖」決議獲壓倒性通過。決議鼓勵全球改用等積地球投影法地圖。400多年來，世人慣看墨卡托地圖，高緯度歐美板塊無形放大，幅員遼闊的非洲，長期在紙面失真。為何非洲國家如此在意一張地圖重繪？皆因他們爭奪的，從來不只紙上疆域，而是「甚麼才算發展」的定義權。這份視覺上的認知正義，折射出全球治理觀念正經歷翻天覆地的變化。



發展觀念着重治理能力

​過去數十寒暑，談論全球南方崛起，常常沉醉於國內生產總值、交通網絡便利和投資貿易金額。然而，發展的真正意義，往往建基於自立自強，繼而在面對外部衝擊時，擁有自我抵禦與自我修復的公共治理底氣。疫情過後，極端天氣、糧食危機與地緣政治衝擊接踵而來。大家漸漸發現，一個國家經濟增長再亮麗，卻未必具備疾控、防災能力與社會韌性。21世紀全球南方面對風險與挑戰，最缺乏的未必是資本，而是醫護培訓、疾病監測與緊急應變的能力。

​國際競爭悄然轉向，過往比拼數據的財富競賽，漸漸讓位予抵禦衝擊的韌性競賽。哪個國家能預警、防災、快速復原，哪個國家就更具競爭力。西方主導的傳統援助，往往帶有居高臨下的施捨意味，附帶嚴格政經條件，容易令受援國陷入「有災難才有援助」的泥沼。南南合作截然不同，揚棄階級觀念，講究平起平坐，互相尊重。這種合作着重技術轉移，旨在修復發展中國家的自主尊嚴。​

醫療援外建立尊嚴基石

​中國參與南南合作，早已​因時而變，輸出的不再只是單向資金，而是醫療、防災與公共治理的韌性。自1963年向阿爾及利亞派出首支醫療隊以來，中國已向48個非洲國家派遣隊員逾2萬5,000人次，診治患者逾兩億人次。猶記新冠疫情席捲之際，新興市場苦候歐美疫苗不果，無數重症與死亡本可避免。

這份受制於人的痛楚，更顯健康自主之迫切。2023年，由中國援助建設的非洲疾病管制與預防中心在埃塞俄比亞竣工，更是打破西方話語權的里程碑。非洲科學家終能在自家土地上自主監測病毒、制定防疫策略，無須將樣本送往外國檢定。半個世紀的醫療援外，讓命運共同體得到集體保障。

​專業救援築起韌性樞紐

​今年一月，中國首所應急管理大學在河北掛牌成立，面向全球南方輸出全災種救援系統。學院引進高度智能化的森林火災模擬與無人機搜救，常年為非洲及東盟國家的災害管理官員開辦研修班。新興市場的官員與救援隊伍，漸漸習慣中國提倡的標準與法度。這份免於恐懼的安全感，便成了最堅實的民心工程。

​面對國家這盤大棋，香港若仍自限於單純的貿易中介，勢必錯失時代機遇。今年三月，消防處災難應變救援隊聯同醫院管理局人員，組成中國香港救援隊。隊伍順利通過聯合國國際搜索與救援諮詢團（INSARAG）外部測評，獲認證為國際中型城市搜救隊。去年《施政報告》更成立「國際消防救護學院協會」並舉行首次會議，同時舉辦國際水域救援技術交流會議，為各國搭建技術交流與標準互通的常態化平台。兩件大事印證香港匯聚醫療、工程與搜救專才，手握世界級韌性資產。

​香港以超級聯繫人自居，但最大的國際資產，也許不是資本，而是那份經過歲月淬鍊的專業水平與制度底蘊。世界上極具影響力的國際城市，不少並非單靠金融建立聲譽。就像日內瓦、波士頓與鹿特丹，他們輸出醫療、人道、知識與公共治理。內地強於實戰演練與重型裝備，香港精於國際認證與標準對接。除了實體的搜救與醫療，香港是亞洲綠色金融中心，完全有能力為全球南方的微電網與氣候基建提供「巨災債券」等創新金融保護傘。當天災降臨，這套與國際接軌的合規與理賠制度，便是新興市場的風險緩衝後盾。

​經貿網絡輸出軟實力

​制度與資源俱備，仍需大局調度。泰國設立國際合作機構調度十多個公共部門，中國內地亦有國家國際發展合作署。反觀香港，醫療、消防與廉政機構至今仍多單打獨鬥，缺乏跨部門的戰略統籌。特區政府目前在海外設有經濟貿易辦事處，分布於布魯塞爾、紐約、東京等地，往往以傳統發達市場為重心。駐吉隆坡經貿辦早前投入運作，政府亦計劃將版圖擴展至拉丁美洲及中亞。此舉固然值得肯定，但其職責絕不應局限於單向的宣傳推廣。經貿辦必須蛻變為香港在南方國家的制度聯繫人與能力建設節點，調度香港的醫療慈善、防災標準與管治經驗在當地的實踐。

​身為發達經濟體，香港參與南南合作，更應抱持謙卑之心。拋開自我優越感，走進南方國家，分享實用技術與治理經驗。這不僅是服務國家大局，更是香港社會反思自身定位、擴闊國際視野的良機。當內地教育培訓系統正為發展中國家築起安全防線，當國家醫療隊伍正走向非洲與東盟，香港實在不宜繼續在舊地圖上尋找新大陸。唯有將專業精神與人道經驗化作細水長流的對外軟實力，這座城市才能在全新的世界版圖上，贏得由衷的敬重與共鳴。

作者潘學智是民思政策研究所研究總監，香港中文大學滬港發展聯合研究所助理所長。



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