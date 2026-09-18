黃頴灝｜三千套智能回收箱　能解決滿溢危機嗎？

黃頴灝專欄

「零廢堆填」是香港共同努力的方向。環保署提出的《五年減廢回收計劃》，在現有社區回收基礎上，進一步從營運模式、物流網絡和科技應用三方面優化，為回收業帶來新一輪發展動能。作為回收業一員，我樂見政府以積極進取的方向推動減廢回收，也期待業界與市民一起把握這個升級契機。



區域整合發揮規模效應

過去「綠在區區」已在各區建立廣泛的社區回收網絡，設有屋邨鋪、街鋪和大站，讓回收更貼近市民生活。這些設施各有長處：有的位置便利，有的空間較充裕，有的服務時間較長，為市民提供多元化的回收選擇。新計劃將「綠在區區」整合為區域性回收網絡，由一個營辦團體負責區內回收點運作、上門回收服務及物流安排，正好把這些既有優勢更有系統地串連起來，提升運作效率，發揮規模效應，也能更全面檢視及回應區內回收需要。

區域整合的好處，在於可以更靈活調配倉存、物流運輸和人手。同一區內不同回收點可按實際情況互相支援：空間較充裕的可以作為區內集散點，位置便利的可以專注前線回收，車隊則按各點需求統一調度。這樣不單提升整體處理能力，也能讓回收成本更有效運用，達致規模經濟（economies of scale）。在區域協同下，資源可以更靈活流動，整體回收能力自然更上一層樓。

智能回收打破時間限制

第二個令人鼓舞的方向，是智能自助回收設施的擴展。計劃將全港82個「綠在區區」回收便利點轉為24小時智能自助設施，並將智能回收箱由現時約140套，於2027年中起陸續增至約3,000套，同時把智能回收箱和廚餘回收箱網絡擴展至更多公共屋邨和私人屋苑。這項安排十分切合市民需要，因為不少回收便利點本身位於民居附近，一直有市民提出希望延長回收服務時間，方便下班後回來回收，或上班前先做回收。若單純延長開放時間，卻繼續採用傳統人手式運作，人工成本無可避免會增加；相反，採用24小時智能自助服務，就可以運用固有的回收點位置，讓市民在更彈性的時段回收，既便利，又更具成本效益。

智能自助回收的最大價值，在於減省前線人手，同時突破傳統店鋪的營業時間限制。市民可以在深夜放工後、晨早返工前，甚至任何方便的時間去回收，不必再遷就店鋪開門時間。智能回收箱散落在不同屋邨和屋苑，更可把回收點布置得更接近市民的生活圈，降低步行時間成本，長遠有助建立穩定的回收習慣。

科技創新尚需市民自律

不過，科技再聰明，也需要市民配合。筆者在此呼籲大家發揮公德心，因為在無人駐守的情況下，回收點的運作很依賴每位市民的自律。請大家盡量把回收品分類好，進行潔淨回收，不要把未清洗、未分類或不合規格的物品放入智能回收箱。同時，也請體諒智能自助設施在初期運作時，可能出現滿溢、故障或系統調節等情況，給予營運者一些時間和空間去理順。筆者支持運用科技創造綠色循環經濟，推動智慧型綠色科技社區，但這願景需要政府、業界和市民三方共同響應和支持，才能真正落地生根。

更值得期待的是，區域整合與智能回收兩者互相呼應、互相補位。智能回收設施負責前端便利回收，區域網絡則提供後端倉存、物流及營運支援。智能回收箱需要營運者以物流網絡支援整個社區回收；區域整合則讓這些支援更有效率。兩者結合，既能延長服務時間、貼近市民生活圈，也能提效減成本，擴大社區回收成效。

總體而言，筆者樂見政府從多方面推動減廢回收，向「零廢堆填」目標邁進。香港回收業要升級，既靠市民熱心參與，也靠營運模式創新和科技賦能。從社區網絡走向區域協同，從人手為主走向智能自助，這是一條值得期待的升級之路。只要政府、業界和市民同心協力，香港減廢回收定能更上一層樓。

作者黃頴灝是元朗區議員、民思政策研究所社區事務總監、環保公司董事。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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