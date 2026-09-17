來稿｜期望一五規劃環境約束指標　引領香港協同灣區綠色轉型

來稿作者：香港環專會



特區政府公布香港首個《五年規劃》及《施政報告2026》，環境及生態局亦同步確立未來五年環境保護與生態文明建設的具體政策措施與實施路徑。香港合資格環保專業人員學會（HKIQEP，簡稱「香港環專會」）對此表示高度歡迎與全力支持。



《五年規劃》歷史性地將大氣細懸浮粒子（PM2.5）濃度、碳強度、零碳能源發電比例及地表水水質等多項核心環境指標，確立為具法理與行政督導效力的「約束性指標」，並主動融入國家「十五五」發展戰略與粵港澳大灣區生態共治格局，標誌着香港環境治理正式邁入標準化、制度化與高質量發展的新階段。香港環專會將持續推動專業標準與能力建設，裝備本地環保專業人員，為各項政策措施的有效落實提供科學支撐，助力香港邁向2030年綠色轉型目標。

收緊空氣質素指標

深化區域聯防聯控

香港環專會高度肯定《五年規劃》將2030年全港大氣PM2.5年平均濃度降低至每立方米14微克以下列為約束性指標。對比政府先前於《空氣質素指標》（AQO）檢討中就2030評估年訂立的每立方米15微克基準，新指標進一步收緊約7%，展現出特區政府積極保障公眾健康與持續改善空氣質素的堅定決心。此項具約束力的2030目標，將成為展開2035評估年AQO檢討的關鍵基準，引領本港空氣質素標準穩步向世界衛生組織（WHO）終期指引邁進。宏觀政策目標的落實，有賴堅實的科學實證與嚴謹的專業實踐，環境專業人員將全力發揮跨學科專長，提供客觀數據與技術支援。

同時，學會建議環境及生態局利用人工智能（AI）優化空氣污染溯源及傳輸研判，擴大監測網絡覆蓋面，並加強PM2.5化學組分指紋檢測，精準辨識本地排放與跨境傳輸特徵，為科學決策奠定堅實基礎。結合河套深港科技創新合作區大灣區氣象監測數據平台等措施，香港應展現與大灣區城市協同治理PM2.5污染的決心，透過深化區域聯防聯控與傳輸監控，推動區域空氣質素向國際一流水平邁進，既為國家「十五五」大氣污染防治工作貢獻香港力量，亦切實降低市民日常生活的實際污染暴露風險。

提升地表水質指標

協同共建「美麗海灣」

在水質管理方面，學會高度肯定《五年規劃》將2030年全港地表水水質指標整體達標率提升至90%以上確立為約束性指標。此一目標與國家「十五五」規劃綱要中將地表水優良水體比例提升至85%的戰略方向高度對接。隨着2025年全港地表水達標率已達88%，且大鵬灣已獲選為全國「美麗海灣優秀案例」，進一步提升入灣河流水質將對推進「美麗海灣」建設發揮關鍵作用。

考慮到地表水質易受暴雨等極端天氣及自然水文波動影響，將達標率定於90%以上兼具前瞻性與務實性。香港環專會全力支持政府持續加強源頭排查、打擊非法污水排放、糾正錯駁渠網並加快渠務復修工程。環境專業人員將積極發揮技術優勢，協助落實精準污染防治與水質監測，共同提升陸海生態環境品質。

推進綠色能源與航運

建立可信認證體系

在產業減碳與綠色物流方面，《五年規劃》重點推進航運業綠色轉型與構建綠色能源走廊，這不僅能引領傳統優勢產業邁向碳中和，更帶動海事減碳及新能源加注等綠色專業服務的龐大需求。

推動綠色航運不僅是港口基礎設施的擴建與清潔燃料的物理加注，其可持續發展的核心更建基於具備國際公信力的「全生命週期碳核算、審查、認證及溯源體系」（Life cycle Carbon Accounting, Verification and Certification）。綠色產業轉型必須具備可信且一致的量化標準支撐，並與國家標準及國際規範對接。香港必須發揮「內聯外通」的獨特優勢，環境專業人員將肩負科學把關重任，確保各項認證機制的嚴謹性與透明度，鞏固香港作為國際綠色航運樞紐的長遠競爭力。

賦能綠色科技出海

打造「一帶一路」合作樞紐

在綠色科技與國際合作方面，學會支持政府善用「低碳綠色科研基金」扶持具商用潛力的低碳技術研發，並積極籌備「綠色科技橋頭堡計劃」及舉辦「一帶一路綠色創新大會」。香港擁有健全的法律、金融及環保專業認證體系，專業服務可為內地及海外環保企業提供堅實支撐。透過環保園等示範平台推廣創新綠色方案，有助推進國家綠色技術與標準走向國際，將香港打造成為「一帶一路」綠色創新的國際示範窗口與合作樞紐。

完善綠色金融架構

促進跨境市場協作

配合特區政府「金融＋綠色發展」的戰略藍圖，健全可持續金融披露體系、構建國際碳市場樞紐與推進跨境市場協作，是落實五年規劃減碳承諾的關鍵市場機制。

無論是推動香港可持續航空燃料（SAF）產業鏈在大灣區落地（如東莞生產基地與香港加注設施），抑或打造符合《巴黎協定》第六條的碳信用機制，均高度依賴專業的環境量化與確證評估。香港環專會將全力配合特區政策，加強在綠色金融、碳核算與新型替代能源認證領域的專業人才培訓與能力建設，推動業界專業水平與國際最新標準全面接軌。

深化全港減廢回收

審慎重推廢物收費

香港環專會支持特區政府在2035年前實現都市固體廢物「零廢堆填」，提速推進I·PARK2投產，以及持續拓展「綠在區區」與智能廚餘回收網絡。然而，在全速發展智能回收及現代化轉廢為能設施的同時，建立源頭減廢文化同樣刻不容緩。

學會建議特區政府積極研究重推垃圾收費計劃的可行性與實施路徑，完善已通過的《2021年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例》，配合精準政策引導與全民宣導教育，帶領市民落實「揼少啲、慳多啲」，從源頭構築可持續的社會減廢文化。

學會歡迎政府有序擴大陸地及海洋保護區網絡，並明確訂定2030年陸地及海洋保護區的覆蓋指標。我們同時期望政府未來進一步邁向《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》的「30x30」目標，全面落實生態保護紅線管理制度，守護珍貴的自然資本。

擁抱人工智能賦能

以專業判斷守護環境標準

學會對行政長官發表的《香港首個五年規劃》及《2026年施政報告》表示歡迎與支持。兩份文件將「建設綠色宜居城市」列為重點方向，體現特區政府在推動高質量發展的同時，堅持生態環境保護與2050年碳中和目標的決心。學會尤其支持政策提出以人工智能（AI）優化環保工作，包括擴展「香港環境數據庫」並結合AI與地理資訊系統（GIS），提升環境影響評估的效率與質素；將AI應用於生態調查以加強生物多樣性監測；以及針對污水、空氣及噪音進行實時監測以提早識別污染風險。這些措施促使環評程序更加科學透明，並推動環境監測由「事後補救」轉向「事前預警」，是香港環保工作邁向智慧化的關鍵里程碑。

AI是功能強大的工具，但其核心價值取決於專業人員的審慎判斷。環境數據的解讀、生態調查的設計、環評結論的驗證，以及緩解措施的可行性評估，均需要具備專業資格與實地經驗的環保專業人員嚴格把關。香港環專會匯聚涵蓋空氣質素、環境噪音、水質、廢物管理、生態保育、環評、氣候變化及可持續發展等多元領域的專業人才，承諾持續為AI應用的專業誠信與精準度貢獻力量：

•協助審視AI模型的數據來源、基本假設及輸出結果，避免數據偏差影響環境決策；

•攜手政府、學術界及產業界，共同制定AI應用於環評與環境監測的良好作業指引；

•為會員提供前沿AI技術培訓，確保環保專業人員在擁抱新工具時堅守專業操守。

香港環專會堅信，「AI技術」與「專業判斷」相輔相成，方能確保香港在創新應用的同時，始終維持高水平的環境保護標準。未來五年，落實各項環境政策目標的關鍵，在於以科學實證、嚴謹標準、透明量化與專業能力，將宏觀規劃切實轉化為可量度、可持續的環境治理成果。學會將全力配合特區政府與社會各界，攜手共建綠色、宜居、具氣候韌性的智慧之都。

作者是香港合資格環保專業人員學會。



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