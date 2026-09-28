星星之伙｜好關心「莫」不關心的好奇消費者

星星之伙｜黃錦星 (鳴謝尹詠琴Amber合撰)

消費時，關心什麼？好奇什麼？今夏極熱，《莫不關心》剛在港面世。作者尹詠琴Amber生於香港，長於新西蘭，現居西班牙和香港兩地，這書旨在剖析消費者當今行為變化與中小企以及全球可持續發展的「三角關係」。今夏高溫破紀錄，流汗中的我好奇地看了《莫不關心》，心想於此「氣候過衝」(Climate Overshoot）世代，企業及消費者仍可漠不關心可持續發展嗎？今年「世界地球日」，Amber與兩個伙伴首舉了在港的B Corp峰會，我應邀作閉幕結語，支持Business for Good。B Corp認證是什麼？對香港消費者來說還未熟悉，在歐美等地是備受追捧的企業管理認證，以對企業的高標要求，以及在評估企業如何將環境與社會影響融入營運時所採用的全面性方法而聞名。



Amber是個好奇消費者，遇到新奇東西都會閱讀背後故事。她關心中小企的營商初心，更開始協助中小企尋找最可持續的商業模式。（黃錦星提供）

從好奇消費者到B Leader

在此峰會，來自世界各地的B Corp企業領袖熱誠交流。Amber的背景令我好奇，原來小時候的她夢想進入航空業，因機場極具影響力，並代表別離與再遇。她成功入行10多年，步步高升，但見飛行變得過於普及，環境問題嚴重，包括大量碳排放。專業背景源自航空業財務風險管理與治理的她，近年毅然轉行，心想做多點更有正向影響力的事。

《莫不關心》後記中，是這樣形容她的成長心路：「我是一個非常好奇的消費者。每當遇到新奇或有趣的東西，我都會……仔細閱讀背後『你的故事』……如果有兩件純黑的有機棉T恤，我會選哪一件？……關心價錢。但如果價格範圍差不多呢？」從消費者的視角，她關心眾多中小企的營商初心，更開始協助中小企尋找最可持續的商業模式，曾收到許多歐洲中小企查詢，希望取得B Corp 認證。2022年，Amber創立Baba Yaga Consultancy Limited，又出於好奇，同年前往瑞士參加由B Lab舉辦的B Leader培訓課程。完成這門課程後，她對此認證理念了解更深，更對B Corp企業產生濃厚興趣，並成為B Corp產品的消費者，發現這些中小企不僅出心，其產品質素也出色。

從Baba Yaga到B Corp峰會

聽過中歐民間女巫Baba Yaga的傳說嗎？Amber指此女巫角色與別不同，似是反派，但會將可憐迷茫的小孩從危及生命的生活中解救出來，並助其尋得幸福美滿。Amber將此化為個人使命，公司名為Baba Yaga，努力成為中小企的「反派」，導向更可持續的商業模式。B Leader的她以B Corp為藍本，協助中小企進行轉型，以取得認證，而成功的轉型，在於企業管理團隊與營運部門能轉變文化，管理上採取整全方法，更清楚意識到企業與社區的關係、對社會的貢獻，以及對環境的影響。例如，Baba Yaga曾支援數家線上零售小企取得B Corp認證，過程中打造使命明確並以社區為核心的品牌，而非僅僅在線上銷售產品的公司。透過在使命層面與客戶建立連結，這些企業成功鎖定忠於品牌的利基 (Niche) 客群，因價值觀類近。

作為香港一家B Corp認證的企業管理顧問創辦人的Amber，與伙伴於今年4月主辦了在港首個以價值為導向的商業峰會，名為B:COMING。此峰會邀請了來自各地的B Corp領袖，分享經營價值導向企業背後的動機與挑戰，以及如何透過「價值優先」的思維來解決實際商業難題。目前，香港已逾40家B Corp認證的企業，例如我欣賞的OneBite Design Studio。

從漠不關心到《莫不關心》

有人或許覺得各自力小，不足改變經濟，更莫說改變世界。Amber這「反派女巫」卻意識到，消費者是企業營運方式、產品設計及市場行銷的直接驅動力，換言之，消費者對經濟的影響力，與企業及政策同樣深遠。她舉例，當消費者從購買CD轉到免費線上串流聽音樂，這生活改變，背後就顛覆了整個音樂行業的經濟模式與環境影響。Amber尤其關心中小企可持續發展，心感當中故事滿滿，範疇豈止環保。不時，她會與親友分享一些企業客戶轉變和貼近生活點滴的故事，觀察到親友們亦漸漸更在意小品牌如何用心經營更好的產品，例如支持本地農產及低碳本地遊。

她希望廣傳這些中小企的好故事，同時可撇開ESG術語，從人性出發去了解各自的可持續發展機會是什麼？又如何扣連着全球的可持續發展？於是Amber撰寫《莫不關心》，書名與今年2月於歐洲發行的英文版《Who Said Your Business Is None of Our Business 》不同，她用心去構思切合描述亞洲消費者與中小企關係的華語書名，希望區域内更多人包括消費者和中小企不再漠不關心可持續發展。

2026年9月初，聯合國環境署（UNEP) 發布了名為《限制過衝：應對超越 1.5°C 的挑戰與回落路徑》的焦點報告，標誌着聯合國氣候政策的重大框架轉變：正式承認全球長期平均升溫突破《巴黎協定》的 1.5°C 門檻已不可避免。氣候過衝會導致極端天氣更極端，Amber 訴說：「歐洲今夏極具挑戰，森林大火不再是偏遠小村問題。現旅居馬德里，今年三場野火包圍城市！因熱愛大自然，家近森林，鄰近其中兩場大山火了！整整一周，滿天灰濛，滿地灰燼，西班牙首都宣布進入國家緊急狀態。對屋主而言，畢生積蓄的家園投資，因野火、海嘯、泥石流等可化為烏有，今親歷了這恐懼。這些問題並非僅由政策制定者或聯合國來解決，解方就在各自日常手中。」

Amber團隊在籌劃2027年香港第二屆B Corp峰會，希望更多同行者以具體行動回應，同時希望不論是消費者或中小企都多關心各自日常一舉一動對我們未來生存環境的影響，從漠不關心轉向「莫不關心」。

作者黃錦星是前環境局局長，2024年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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