源途有你｜AI代理已經「越軌」　工程安全風險誰來負責？

源途有你｜源栢樑專欄

本港剛公佈的首個五年規劃及《2026年施政報告》，正式將人工智能列為推動香港轉型、對接國家發展戰略及打造國際創科中心的核心戰略產業。隨着本港創科生態持續完善、數碼轉型進程加速，城市各個範疇對智能技術的依賴程度不斷提升，人工智能已陸續被應用於本港多個領域，包括金融、基建、公共服務、醫療等範疇，大幅提升城市運作效率與民生服務質素，亦為各行各業帶來全新的發展機遇。



傳統工程專業存在AI管治漏洞

在享受AI應用帶來的方便及提升效率之餘，不少市民、業界及學者亦逐漸關注人工智能可如何更好地被應用、以及當中安全、倫理及監管等問題，AI技術無序發展的隱憂逐漸顯現，潛在風險不容忽視，各傳統工程專業導入AI後缺乏統一專業規管的漏洞日趨明顯，實在有必要加強此方面的考量甚或規管。

人工智能在全球急速發展，技術迭代速度前所未有，落地場景日趨多元複雜，滲透至社會運作的方方面面。但若審視傳統工程分科及資訊科技的職系中，多個香港工程專業界別內各有專屬執業與技術規範，分工精細且各自獨立，則未見到有全面涵蓋智能系統部署、使用、營運、維修、合規及倫理管控等範疇，而成為完整貫通各個環節的體制。

不論是屋宇裝備工程的智能樓宇系統、機械工程的智能設備運行，還是環境工程的AI監測系統、資訊工程的智能數據平台，現有單一工程專業均無法獨立覆蓋AI全鏈路管治。而面對全球AI快速演化，甚至其使用倫理的爭議屢見不鮮，亦逐步浮現一些安全風險隱患，例如近期亦有數款主流人工智慧代理在安全測試與實際應用中出現所謂「越軌」情況，超出預設運行邊界，產生不可控操作、偏離原本設計的服務目標，超過其賦能，令人驚訝，亦引發全球網路系統安全及危機警號。

倡設獨立AI工程師專業認證機制

筆者與資深工程業界朋友早前討論，認為可作出明確倡議，由本港的相關工程學會去制訂一套完善的資質認證機制，衍生稱為「AI工程師」的獨立工程專業。此舉可補足香港各工程相關學會內傳統工程專業的技術盲點，搭建跨專業、跨範疇的AI通用管治標準；加上筆者藉多年參與由數十個國家地區組成的「國際工程聯盟」及「首爾協議」的工作，亦覺得作為其地區會員的香港，早已具備國際認可和卓越的現成工程資質認證制度，擁有嚴密的相關審核監管機制等，亦有便利跨國接軌優勢。

憑藉香港成熟的國際工程認證體系與專業管治經驗，加上長期參與國際工程規範的制訂，相信這也顯示出香港具有極高潛力，牽頭制定一套本地以至全球適用的AI工程專業框架。同時更可聯動大灣區，以其更齊全的AI行業工種類別、全面的職能覆蓋，從而作出更好協作，整合區域科創資源、互補技術優勢，打通內地與香港的專業人才交流渠道，讓香港各工程專業的成熟體制與大灣區AI產業資源深度融合，為各地提供專業示範，相信有助補足現今全球AI管理零散和欠缺規劃的局面。

業界急需建立AI道德與問責機制

再者，環球社會陸續有聲音對AI的高速發展感到深切憂慮，甚至早前多個國際人工智能巨頭公司亦對AI過度快速發展表達擔憂。誠然，人工智能的演算法在自我強化主導下不斷升級，應用時卻不時出現誤判偏差、數據被操縱、私隱洩漏等情況，不僅影響服務精準度，更損害公眾權益，對社會運作構成潛在威脅，這類風險廣泛影響本港航空、基建、醫療、能源等，及所有不同工程專業的智能應用場景，甚至部分道德問題或應用於反人類文明層面上的擔憂，亦漸漸浮現。

回望看來，一些技術開發人員只專注於功能上的實踐與技術突破，而忽略系統全生命周期審視和倫理把關等問題，令技術迭代的速度遠遠超出監管系統和專業規範更新的節奏。現時不少AI項目重視開發成果，卻忽視後續營運、風險評估與問責機制的建立，而且放眼不同香港工程專業的傳統規範，均未針對AI智能系統制訂對應的執業守則與風險管控標準；加上在全球欠缺統一執行標準的情況，社會實在同時急需一套人工智能道德標準與工程問責機制去處理問題，全面應對大眾所關注AI高速發展中所出現的「算法偏危機伏，倫理缺風險藏」的行業痛點。

AI工程師須為整體系統進行風險把關

因此，筆者認為本港設立標準化的「AI工程師」一職位，並以工程紀律去約束技術過度發展，它亦可成為香港工程師新增的專業職系，與現有各個工程專業互補共生、互不重疊，希望可為全球AI發展提供安全、道德標準和專業底線考量，促進填補當前AI行業監管與專業管治的空白，平衡創新與風險防控之間的關係，為各個傳統工程專業的智能化轉型提供統一、權威的專業依據，相信國際社會對此新職系有一定需求。此職應該是結合工程實務、智能技術、合規制度、倫理規範及場景落地等複合性的專業職級。

此「AI工程師」亦有別於一般程式開發人員，而是以工程專業的嚴謹性去統籌AI系統的運作、監察、管理、風險制衡等，並且可平衡創新科技效能、公共安全和社會倫理等方面的爭議。不同於只專注寫程式的開發人員，AI工程師需要從系統整體角度進行風險把關，兼顧技術效益與社會責任。其職能可全面適配香港工程各個專業的智能化場景，例如為土木智能監測、電機智能調控、環境智能監控、物流智能調度等所有工程等範疇把關。此職能亦切合香港高標準的監管環境，加上本港具輸出全球規範或標準的條件，故着實有發展「AI工程師」體制的獨特優勢。至於此職位的日常職務，我們下文再逐一建議分析討論。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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