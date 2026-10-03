蔚觀全局｜子女長大後，父母的家還是安全網嗎？

蔚觀全局｜林素蔚專欄

「我不是不想搬出去，是搬出去之後，真的不知道每個月怎樣過。」這句話，或許不少已經工作的年輕人都想過。他們交家用，分擔家務，也希望有自己的生活。只是每次計完租金、水電、交通和日常開支，便發現「搬出去」不只是一個決定，還是一筆每個月都要重新應付的帳。父母也有自己的帳。孩子留在家裏，多一雙筷子未必算什麼；但生活空間怎樣分配、退休後的開支怎樣安排、自己的身體還能照顧家人多久，這些問題不會因為父母不說，就自動消失。



依靠和自主之間的位置

試想像一個晚上，母親看着客廳角落越堆越多的東西，問兒子：「你也大了，我們是不是該想想以後怎樣住？」兒子聽成了：「你是不是不想我留在這裏？」母親想說的卻是：「我也漸漸老了，不能一直不想將來。」兩個人都在擔心，話一出口，卻成了彼此的壓力。

上一篇文章談到，成年子女希望父母尊重自己的生活。有讀者提出另一個問題：子女仍住在父母家裏，甚至需要父母幫忙，父母難道連意見也不能說？

當然可以說。尊重成年子女，不等於父母必須無限付出；接受父母幫忙，也不等於子女要交出所有生活決定權。真正難的，是一家人怎樣在依靠與自主之間，重新找一個彼此都能安身的位置。

一家人的相處也要成長

做社工時，我常覺得，家庭裏最令人難受的爭執，未必始於什麼大事。有時只是一句「今晚幾點回來」，或者一句「你打算住到幾時」。說的人以為自己在關心，聽的人卻覺得自己又被審問。

父母越擔心，越想問清楚；子女越覺得被追問，越不想說；父母見他們不說，又更擔心。幾個回合下來，雙方記住的都是對方的語氣，沒有人聽見藏在語氣後面的難處。

家庭治療中的鮑文家庭系統理論，談到一個概念叫「自我分化」。說得簡單一點，就是即使與家人親近，也能保有自己的想法；即使意見不同，也不用急於以爭吵或疏遠來保護自己。

這對成年子女和父母都不容易。父母要練習把擔憂說成自己的需要，而不是對子女的判斷；子女也要練習把困難說清楚，而不是每次聽到提問便關上門。

「你到底幾時才肯獨立？」可以試着換成：「我想和你談談將來怎樣住，因為我也要安排退休後的生活。」「你不要再管我。」也可以試着換成：「我有打算儲錢，但現在搬出去，開支我未必負擔得來。我們可不可以先談談接下來半年怎樣安排？」這樣說，不保證當晚就有答案。但至少，話題不再只是誰讓誰失望，而是兩個人各自面對什麼。

願意幫忙不代表不能說累

家庭之間的支援，往往由一句「自己人，不用計較」開始。父母讓成年子女繼續住在家裏，幫忙交租，或替他們照顧孩子，都是實實在在的愛。可是，幫忙若沒有說清楚可以幫多久、幫到什麼程度，日子久了，心意也可能變成委屈。

例如，一位母親原本答應每星期替女兒接孩子兩天，後來因為女兒工作繁忙，漸漸變成幾乎每天接送。女兒以為母親沒有異議，母親則以為女兒會看出自己吃不消。直到吵起來，兩人才發現，彼此一直等着對方先開口。這是許多家庭可能遇到的情況：不是誰沒有愛，而是誰都怕把界線說出來，會傷了感情。

結構式家庭治療重視家庭成員之間的界線。界線不是一道把親人隔開的牆，而是讓大家知道，什麼是我願意做的，什麼是我現在做不到的。界線太含糊，幫忙容易變成理所當然；界線太僵硬，家人遇到困難時，又可能連求助也不敢。

「我可以幫你接孩子，但星期三我要休息。」這不是不愛。「我暫時需要住在家裏，也會分擔開支和家務。」這也不是只顧自己。說得清楚，未必事事都能如願，卻能減少那些沒有說出口、最後積成怨氣的期待。

不能把所有難題都留在飯桌上解決

當然，一家人肯談，並不代表問題就能靠溝通解決。租金不會因為母子談得好便降低。照顧者即使勇敢說出「我需要休息」，如果沒有人接手照顧，明天一早仍要照常起來。工作不穩定的年輕人，也可能很想多承擔一點，卻不敢承諾一筆自己未必每月都付得起的開支。

社會工作有一個重要視角，叫「人在環境中」。看一個人的處境，不能只問他夠不夠努力、懂不懂溝通，還要看他所處的家庭、工作與社會環境，給了他多少選擇。所以，談青年獨立，不能只問「為什麼還不搬走」；談家庭照顧，也不能只讚一句「父母真偉大」，便讓他們繼續撐下去。

我們還要追問：年輕人有沒有負擔得起的住屋選擇？面對不穩定的收入，能否逐步規劃生活？照顧者累了，有沒有容易找到、用得上的暫託和社區支援？當一個家庭遇上失業或疾病，求助是否要等到他們快要撐不住，才有人看見？

我不認為政策可以代替家人的愛。但一個社會若總把住屋、工作和照顧的壓力留給家庭自行消化，最後受磨損的，往往正是最想守住的親情。

父母可以說累，子女也可以說難

回到那個晚上。母親未必想趕兒子走，只是開始擔心自己的退休生活。兒子也未必想一直依賴母親，只是怕說出經濟上的困難，便被認為沒有出息。也許，他們不需要一場當晚便定出搬遷日期的談判。他們可以先從一句真話開始。

母親說：「你住在家裏，我不是不歡迎。但我們要談談將來，我也想讓你知道我的難處。」兒子說：「我還需要一點時間。我沒有把你讓我住在這裏當成理所當然，我們一起看看這段時間我可以怎樣分擔。」說完，住屋問題仍在，退休安排也仍要盤算。但至少，彼此不必再靠猜測過日子。

子女長大，不一定意味着立即搬離父母的家；父母願意伸出援手，也不意味着從此不能收回一部分自己的時間和空間。親近與界線，可以同時存在；獨立與互相照應，也不必是兩道只能選一的題目。

我希望年輕人有條件走自己的路，也希望父母有餘裕過自己的生活。要讓這兩個願望不再互相拉扯，除了家人願意好好說話，社會也要在住屋、工作和照顧上，給他們多一點真正靠得住的選擇。

作者林素蔚是註冊社工，家庭治療碩士，第七屆立法會議員；投身社會福利及政策研究工作十多年。



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