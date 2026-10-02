李頴彰｜護士「畢業即失業」？看清護理山頭的鄙視鏈

李頴彰律師專欄

近日社會上關於本地護理畢業生求職困難的討論持續升溫。然而，在分析相關現象之前，首先必須釐清一個根本問題：所謂「畢業即失業」究竟反映的是勞動市場需求不足，還是人才與職位之間出現配對落差？



「畢業即失業」背後是複雜勞動市場

「畢業即失業」之所以具有強烈的輿論感染力，並非因其結論必然成立，而是因為它建基於一項廣泛被社會接受的前設：既然護理行業長期面對人手短缺，完成護理課程後理應能順利獲得聘用。按照這套邏輯，只要有畢業生未能即時就業，問題便似乎只能歸咎於護理人力規劃失當。然而，這種推論實際上將複雜的勞動市場運作簡化為單一因果關係，亦把整體人力需求與個別求職結果混為一談。

必須指出的是，護理行業存在持續人力需求，並不等同所有護理畢業生必然獲得聘用。兩者所討論的其實是不同層次的問題。前者涉及宏觀層面的供求結構，後者則牽涉個別求職者的專業能力、培訓背景、畢業院校、實習表現、地域選擇以及與職位要求之間的匹配程度。當輿論將兩者直接畫上等號時，便容易把個別求職困難誤判為整個制度失靈，從而偏離問題核心。

事實上，香港護理教育體系早已呈現明顯分層與多元化特徵。目前提供護理學位課程的院校包括香港大學、香港中文大學、香港理工大學、香港都會大學、東華學院、香港浸會大學持續教育學院、明愛專上學院及聖方濟各大學。若再計入醫院管理局、私家醫院及其他院校開辦的登記護士及精神科護士課程，每年培訓的人力規模實際上遠較社會一般印象為大。

然而，不少討論往往傾向將所有護理畢業生視為同質群體，並據此推論其就業前景理應一致。問題在於，這項假設本身未必成立。同樣屬於護理課程，不同院校在收生標準、課程設計、臨床訓練安排、教學資源、師資背景及合作醫院網絡等方面均存在顯著差異。若從國際學術評價角度觀察，相關差異亦獲一定程度反映。以QS 2026年世界大學學科排名（護理學）為例，香港中文大學位列全球第6，香港理工大學位列全球第18，均屬國際頂尖護理學院。香港大學亦獲納入相關排名體系，其餘院校則未見列入榜單。

因此，若社會一方面承認不同院校在收生門檻、教學資源及學術水平上存在差異，另一方面卻假定所有畢業生在就業市場上理應獲得完全相同的結果，這種論述本身便存在邏輯上的矛盾。勞動市場從來不是單純以是否持有專業資格作為唯一評核標準。培訓背景所形成的差異，未必直接反映於起薪點之上，但亦不代表僱主在招聘過程中完全不作區分。

護理課程「山頭主義」有存在意義

若所有護理課程最終培養出的畢業生完全不存在能力或表現差異，便難以解釋為何每年仍有大量學生投入更多時間與資源，競逐收生要求較高院校的護理學位。若最終就業結果完全相同，院校之間於課程內容、教學投入及錄取標準上的差異便失去實際意義。現實之所以並非如此，正正反映勞動市場普遍認可不同培訓背景所帶來的差異。

這亦揭示一項經常被忽略的事實。雖然醫院管理局的薪酬制度主要依據註冊護士、精神科護士及登記護士等專業資格劃分，相同職級及資歷的起薪點大致一致，但招聘從來不只是核實專業資格的行政程序，而是識別及篩選人才的過程。若僱主真正只在乎註冊資格本身，則公開考試成績、院校背景、臨床能力評核、實習表現、推薦評語及面試表現理論上均不應影響錄用結果。然而，現實世界的招聘運作顯然並非如此。

與此同時，本地醫療體系長期存在院校與教學醫院之間的緊密合作關係。以瑪麗醫院作為香港大學護理學院主要教學醫院為例，港大學生往往較早接觸並熟悉相關病房文化、工作流程及臨床系統。威爾斯親王醫院與香港中文大學之間亦存在類似情況。學生在實習期間所累積的人際網絡、工作認知及環境適應能力，均有可能在日後求職過程中產生實質影響。

部分輿論將上述現象概括為所謂「山頭主義」。然而，若從組織管理與風險控制角度分析，相關情況未必完全源於偏好或裙帶因素。醫療工作涉及高度專業判斷與病人安全，新入職護士能否迅速掌握工作流程、熟悉電子病歷系統及融入病房運作，直接影響服務效率與臨床風險。在此情況下，部門主管傾向聘用對工作環境較為熟悉的求職者，本身存在相當程度的組織管理理據。

別讓表面現象掩蓋真正的護理需求

當然，這並不表示招聘制度不存在檢討與改善空間。然而，若忽略院校背景、實習經歷及醫院文化等客觀差異，而將所有求職結果簡化為「有護士短缺卻不聘請護士」，同樣未必符合實際情況。更重要的是，社會大眾往往將「護士短缺」理解為任何時間、任何地點及任何專科均同時存在大量空缺，但現實中的人力需求從來具有結構性及地域性特徵。

作為全港最大的公營醫療服務提供者，醫院管理局的人力規劃考慮的是整體醫療服務需求。某些聯網、專科或醫院可能出現較大人手缺口，但這並不代表所有地區、所有病房及所有崗位均存在相同程度的招聘需求。因此，所謂「護士短缺」很多時候反映的是特定職位的短缺，而非任何持有護理資格人士均可在不受地域、專科或條件限制下獲得聘用。

從這個角度而言，部分畢業生暫時未能成功入職，未必意味醫療系統對護士需求不足，更可能反映求職者背景與市場需求之間存在配對落差。事實上，類似現象並不限於護理專業。教師、社工、工程師以至法律界長期均存在相同情況。社會需要相關專業人才，並不等同每一位畢業生均必然獲得聘用。

此外，護士專業的職業發展路徑遠較一般印象中廣闊。除醫院管理局外，衞生署、私家醫院、私人醫療機構、安老服務機構以及懲教署等，同樣長期需要具護理專業資格的人才。部分崗位未必符合公眾對護士工作的傳統想像，但在公共衞生、疾病預防、健康管理及社區醫療領域同樣具有重要專業價值。若將「成功就業」狹義理解為獲聘成為特定公立醫院病房的新入職護士，無疑會大幅窄化對整體護理勞動市場的認識。

因此，這場爭論真正值得關注的，或許已不只是個別畢業生能否即時獲聘，而是社會應如何理解專業教育與就業之間的關係。大學教育本質上是能力培養制度，而非就業保證制度。專業資格則是進入相關勞動市場的基本門檻，而非自動獲聘的保證書。即使在社會需求持續存在的情況下，畢業生之間仍然會因能力、背景、經驗及市場需求差異而出現競爭與篩選。

正因如此，社會固然應關注部分畢業生在求職過程中所面對的困難與挑戰，但同時亦應避免由個別案例直接推導出整個護理制度失效的結論。個案可以反映問題，但未必足以證明整體趨勢。個人的求職經驗值得尊重，但亦不應取代對制度與數據的整體分析。

在尊重個體經歷的同時，社會亦必須看見整體人力數據、醫療系統運作及勞動市場的基本規律。否則，本應屬於人力資源配置與專業教育規劃的理性討論，最終容易演變為情緒化的「口水戰」。當輿論持續沉迷於「畢業即失業」的簡化敘事時，真正可能被忽略的，反而是香港未來人口老化趨勢下持續上升的護理需求，以及整個醫療體系對高質素護理人才的長遠需求。倘若這種認知偏差最終削弱年輕一代投身護理專業的意願，其對香港醫療系統未來發展所造成的影響，恐怕將遠較個別畢業生短期求職困難更為深遠。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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