ASAP智庫｜從青年人工智能素養指數　看AI教育的下一步

亞太政策倡議研究所（ASAP）專欄｜張博宇、張芷萱

教育局於6月公布《中小學數字教育發展藍圖》（《藍圖》），學校將由2026/27學年起逐步落實。《藍圖》對AI素養的期望並不止於操作工具，而是希望學生做到「學中用、用中學、學而思、思而創」，即在使用中學習，在學習後反思，再憑反思創造新的事物。政策方向既已清晰，如何掌握學生AI素養的現況與成長，便成為下一個關鍵問題，「香港青年人工智能素養指數」正是為此而生。



懂倫理會應用

負責任使用AI的一代

「香港青年人工智能素養指數」以一套可持續追蹤的基線數據，呈現本港中學生在AI素養各個面向的表現。指數參考國內外AI素養框架及多份學術研究，歸納出八大維度，包括：技術理解、實際應用、批判性評估、倫理意識、人機協作、AI數據素養、AI創造，以及自我效能與態度。首屆共收回1,166份有效問卷。整體指數為3.65分（以五分為最高分，一分為最低分），屬不俗水平，表示同意或非常同意的比例達60.59%，表示不同意或非常不同意的僅7.87%，可見學生對自身的AI素養整體抱有信心。

八個維度中，倫理意識、實際應用及人機協作三個維度並列最高，均為3.81分，高於整體指數。倫理意識方面，學生大致懂得守住使用AI的道德底線，亦意識到AI背後涉及個人私隱等問題。這對在校園推廣AI工具屬正面訊號，因為學校最常見的顧慮，正是學生會否把AI用於抄襲、代寫或不當處理他人資料。實際應用方面，學生能為整理資料、輔助寫作或解答疑問等任務匹配合適的AI工具。人機協作方面，學生傾向把AI的輸出視為參考而非最終答案，認同應由人主導，並願意為最終判斷承擔責任。

批判性評估亦以3.76分緊隨其後，同樣高於整體指數。學生大致能察覺AI生成內容可能出錯或帶有偏見，亦能無中生有。換言之，倫理意識、實際應用、人機協作與批判性評估四個維度共同勾勒出一個令人鼓舞的現況，即學生已初步養成負責任使用AI的態度，教育的重心亦可逐步移向更進階的能力培養，深化學生對AI的認識，並釋放他們運用AI進行創造的潛力。

學生已「識用」

下一步是懂原理會創造

在穩固的使用基礎上，學生下一步可以走得更深。技術理解（3.62分）與AI數據素養（3.58分）的評分尚可，但未及上述的四個維度。學生若能進一步明白AI是如何靠數據學習來產生答案，便更能推斷它在甚麼情況下容易出錯。學校落實《藍圖》時，可把AI的定義、機器學習原理、數據訓練、算力與算法等基礎理論，轉化為可教可評的學習重點。

AI創造（3.22分）則是最低分的一環。這個維度與其他維度的關聯偏弱，意味着學生尚未認知如何運用AI創造新的應用程式。如今AI本身已能編程，學生即使不懂寫代碼，也可以借助AI把構思變成可用的應用程式或網站，創造的門檻比以往低了很多。若能在AI教育中預留更多動手創作的空間，學生與AI的關係，便會由「向AI索取答案」轉為「駕馭AI實現自己的想法」。

學習意願待提升

信心決定學生能走多遠

自我效能與態度維度得分為3.58分，學生對自身學習AI的能力與意願有提升的空間。在AI技術快速更迭的當下，課堂上學到的工具或會很快過時，真正能跟隨學生走下去的，是願意繼續學下去的態度，以及相信自己學得來的信心。這份信心，正是讓AI素養延續到日後學習與工作的內在動力。

要進一步強化這份信心，可設計難度循序漸進的學習活動，讓學生在逐步完成任務中累積成功經驗，並增加課堂以外的實踐機會，讓學生親眼看見AI可以創造出甚麼成果。教師在課堂上示範如何運用AI處理真實任務，亦有助讓AI由陌生的專門技術，轉化為學生有信心駕馭的日常工具。

《藍圖》所期望的「學中用、用中學、學而思、思而創」，正好勾勒出由使用者邁向創作者的路徑。學生在倫理、應用與協作方面已有令人鼓舞的起點，AI教育的下一步，是培養他們提出問題、審視AI產出的品質、決定如何運用與創作，並承擔相應責任的能力。這些正是AI難以代勞、最能彰顯人的價值之處。技能或會過時，但對AI的興趣、持續學習的動力與獨立判斷力，將伴隨學生走得更遠，這正是AI教育最珍貴的意義。

作者張博宇是亞太政策倡議研究所ASAP研究總監；作者張芷萱是亞太政策倡議研究所ASAP研究員。



亞太政策倡議研究所（Asia-Pacific Society for Advocacy and Policy, ASAP）結合嚴謹精闢的公共政策研究及積極倡議策略，將實證研究轉化為政策推動力。



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