陳智思｜盛事日曆的下一步——告別打卡旅遊，真正感受香港

陳智思專欄

《2026年施政報告》提出，旅發局將以三大主題盛事布局推動「盛事+旅遊」：2月至5月為「國際藝術季」、6月至9月為「中華藝術季」、10月至翌年2月為「節慶盛事季」，目標是提升旅客消費並延長留港時間。當中，國際藝術季涵蓋香港藝術節、巴塞爾藝術展、Art Central、香港國際電影節及法國五月藝術節；中華藝術季包括中華文化節及香港非遺月；節慶盛事季則串連中秋、萬聖節、美酒佳餚巡禮、冬日巡禮、跨年倒數及新春國際匯演等活動。這項安排表面上是重整旅遊日曆，實際上是一項更深層的城市工程。它第一次為香港全年分散的文化與節慶能量，提供較清晰的時間節奏和對外敘事。如果運用得宜，三大主題季不只可以告訴旅客「何時來香港」，更可以讓世界明白「為何要來香港」，以及香港在中外文化交流中能夠扮演什麼角色。



把盛事辦成一座城市的故事

我早前曾指出，香港不缺文化盛事，真正需要的是把分散的活動整合成一個能被市場和旅客辨識的城市故事。過去我們習慣逐項推廣展覽、演出、電影節或節慶，各自都有觀眾和品牌，卻未必彼此有效連結。三大主題季的重要性，正在於它有機會把「一項項節目」變成「一季季香港」，再由「一季季香港」累積成一個全年持續運作的文化品牌。

不過，把活動放進三個季節，只是第一步。要讓它成為真正的城市軟實力平台，關鍵是走向共同策展。

香港可以建立一個跨機構、跨場地、跨社區的全年文化平台。旅客計劃行程時，不應只看到一張密密麻麻的活動列表，而應看見不同節目之間可以如何串連。例如，來港參加國際藝術展的旅客，除了到西九看展覽，也可以走進灣仔、中環以至深水埗的畫廊、歷史建築和社區文化空間；看完電影節作品後，可以循着取景地重新認識香港電影與城市變遷；參與非遺月時，亦可走進傳統工藝、地區節慶和本地飲食的生活現場。我早前在〈文化旅遊新賽道：讓旅客「活在香港」〉一文中提過，文化旅遊最吸引人的地方，不在於旅客去了多少個景點，而在於他們能否真正感受一座城市的生活脈搏。

若能透過數碼平台，把票務、交通、導賞、餐飲和個人化推薦串連起來，旅客便不只是看完一場表演、逛完一個展覽便離開，而是願意多留幾天，在不同社區慢慢認識香港。

文化交流讓世界持續對話

不過，有了平台只是開始；更重要的是，平台之上需不斷產生新的內容、新的合作和新的故事。就如我在《打造國際化盛事生態圈：由活動思維走向資產思維》中曾指出，香港不能只着眼於一場活動帶來多少人流和聲勢，更要思考這些盛事能否留下甚麼。三大主題季若要真正發揮作用，每一季都需要加大「共同創作」空間。

國際藝術季可以促成海外機構與本港藝團、大學和青年創作者聯合委約；中華藝術季也不必只停留在展示傳統文化，而可讓非遺傳承人與設計師、電影人、遊戲及科技團隊合作，為傳統文化找到新的當代表達。至於節慶盛事季，若能讓社區、商戶、學校和不同族群一同參與，節日的意義便不只在於熱鬧，更在於讓市民感到自己也是這座城市文化的一部分，盛事才有機會由短期人流，慢慢沉澱為香港的長遠資產。

這亦讓我想起《文化結盟——「香港周」的多城契機》所談到的：文化交流最可貴的，從來不是一次到訪或一場演出，而是人與人、城市與城市之間能否建立持續的關係。三大主題季若能成為這些關係的固定節點，香港便是有機會與世界共同創作、持續對話。

因此，我們衡量三大主題季的成效時，當然要看入場人數、酒店入住率和旅客消費；但同時也應多問幾個問題：活動結束後，有多少跨境合作仍在延續？有多少香港作品因此走到海外？有多少年輕人透過實習、交流或共同創作，找到投身文化產業的起點？又有多少旅客因為一次深刻的文化體驗，願意再回來香港？這些未必能即時反映在數字上，但正正是香港文化軟實力最值得累積的部分。

讓文化日曆成為信任基建

在當前國際環境下，人與人之間的直接接觸比以往更珍貴。藝術、電影、飲食和節慶未必能立即解決分歧，卻能為不同背景的人創造理解彼此的空間。這種理解經過年月累積，便成為城市最難被複製的信任資本。

所以，三大主題季不應只是一張旅遊推廣時間表，也可以成為香港的「文化信任基建」。國際藝術季讓世界走進香港，中華藝術季讓傳統以當代語言走向世界，節慶盛事季則讓旅客感受香港開放、多元而真實的生活。當三者能由一套全年平台、共同策展和持續合作串連起來，世界便會在不同季節，一次又一次與香港重逢。

香港的軟實力，正是在這些重逢之中建立。

作者陳智思是團結香港基金主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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