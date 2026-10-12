源途有你｜建構「AI工程師」資格體系　破除單一學科門檻限制

源途有你｜源栢樑專欄

人工智能將會是未來科技發展之重心，筆者在上文《源途有你｜AI代理已經「越軌」 工程安全風險誰來負責？》提及，早前關注到大眾在享受AI應用帶來的方便之餘，人工智能的安全、倫理及監管等問題亦應被正視，故提出本港設立標準化的「AI工程師」之職，希望透過清晰的角色分工與可落實的資格架構，確保AI的設定、部署與使用能全方位兼顧效率與公共利益。至於其日常職責，筆者與不少同業討論，加上由「國際工程聯盟」及「首爾協議」等過往工作得來的實際經驗，認為應從以下五大範疇作出分類。



全方位規範智能系統建設

AI工程師的工作首先涵蓋智能系統的規劃與建設。這類工作可延伸至多種重要場景，例如金融風險控制、屋宇設施管控、公共交通與醫療分析等。在此過程中，工程師需完成模型篩選，進行架構整合，並針對應用需求作演算法調校。此外，事前評估亦必不可少。工程師除了要考慮技術能否達標，亦要評估其在倫理與安全上的疑慮，並避免AI的發展與實務需求脫節。若涉及可能引致風險或合規問題的資料，亦需遵守相關限制，確保資料不會被不當公開或使用。

其次是AI工程師需負責系統的維修營運與效能優化，透過持續監測AI運行狀況，檢視處理數據是否出現偏差，評估負載是否異常，並確保設備維持穩定表現，以降低故障率、控制能耗、相關風險及提升整體可靠性。

嚴守人工智能工程道德底線

第三則為合規風險管控與道德審查，這亦是香港可聚焦探求最核心的職能之一。AI工程師可參照本地法規與國際性工程守則，檢視AI是否涉及監控失當、越權運作，或出現不道德的使用風險。工程師亦須撰寫風險報告，建立制度化的管理機制，確保AI的使用能合乎公眾利益，而不是僅以技術可行性作為唯一標準。

科技演進，需求也會變化。因此，AI工程師第四項職能必須具備技術迭代能力，並提供行業層面的專業諮詢。透過持續了解全球發展趨勢，工程師需評估新技術落地的可行性，統籌試驗與推行系統升級，並協助傳統工程與智能技術之間的融合，讓升級不只是「換新模型」，而是能真正提升整體系統的工程質量與服務價值。

最後，AI工程師的角色亦包括需要建立起個人操守。工程師必須拒絕參與任何損害人類福祉、違反人類共同價值的AI開發項目；一旦發現重大倫理危機或高風險情況，亦應具備通報責任與行動意識。此一底線原則能確保人工智能不會被不當目的所利用，亦是維持社會信任的重要基礎。

拓寬人工智能人才培訓渠道

不過，現時香港各大專院校未普遍設有「AI工程」本科課程，若以具備AI本科學歷作為唯一入職門檻，制度落地會相當困難。因此，需要具備彈性的資格審定體系，不能把AI工程師的門檻過度收窄及只收編在單一學科上。

在此過渡期，可接納修讀機電、電子、電腦科學、數據科學等學位的人士應徵，只要他們同時修讀有「AI系統工程」相關的課程，便可符合報考的基礎條件。當局亦可與大專院校合作增設專修課程，包括研究生文憑、碩士或高級文憑等；亦可容許現時具備工程背景但未修讀特定本科學科者，透過「補充單元」完成過渡學習，填補學科新興領域的缺口。

設三級人工智能工程師認證

至於AI工程師的資格，建議可分為基礎從業、專業執業與資深統籌三個層級。為確保資歷具公信力，建議由相關工程學會聯同創科及培訓機構等合作，採用統一審核與考核機制，設立恆常評核，透過工程操守、技術合規和社會倫理三大範疇進行考核，考試合格便能獲發「AI基礎工程師」資格。

就各個層級的工程師所需資歷，筆者有以下建議：就基礎從業員，只需具相關工程資歷，完成指定訓練與考核後已可確認資格，可協助AI工程項目執行；至於專業執業則需至少具備3年本地或國際經驗，能處理場景有關工程與個案管理，並通過技術考核與道德驗證，通過後才可獨立統籌AI工程項目。

就資深統籌人員，則需至少8年經驗，要按其項目成果、標準研發能力、倫理實踐與對行業的貢獻，才能獲發相關資格認證，此類人員具資格參與本地與全球技術機制的開發工作。透過這樣的階梯式制度，相信香港既能及時培養人才進入市場，也能逐步建立更高標準，確保AI工程師的能力與操守能隨職責提升。

透過拋磚引玉的方式提出以上建議，期望這套可立入工程操守、技術合規與社會倫理的思維，能為香港的智能工程專材發展拉開序幕，並在實務中逐步形成可信、可落地全球通行的AI工程師規範。憑藉成熟的工程認證體系、清晰的中立專業定位，以及能與不同地域接軌的制度設計，香港有機會為全球AI治理提供專業範本，並回應社會對AI安全與倫理的關切，降低人類共同安全層面的風險憂慮，達至「把關AI、科技穩行」。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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