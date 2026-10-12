李頴彰｜從傘運求婚到富泰邨虐兒疑雲：政治想像救不了家庭責任

李頴彰律師專欄

富泰邨涉及兒童照顧的個案近日引起社會廣泛關注。隨着當事人的過往背景被重新翻出，不少報道指出，涉事母親曾是2014年佔領運動期間旺角街頭求婚事件中的女主角之一。當年，22歲的男方在旺角佔領區單膝下跪向21歲女友求婚，現場數百名示威者鼓掌歡呼。據當時報道，兩人僅交往兩個月，並表示計劃於翌年結婚，而求婚地點正是當時政治氣氛最熾熱、亦曾爆發衝突的旺角佔領區。



昔日政治象徵

今陷家庭危機

這場求婚之所以引起國際關注，原因從來不只是愛情故事本身，而在於它被賦予鮮明的政治象徵意義。英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）以「香港抗議運動中的求婚」（Hong Kong's marriage proposal among the protest）為題報道事件，將求婚場景置於整場政治運動的敘事框架之中。 英國《獨立報》（The Independent）則以「香港示威期間，學生在雨傘運動示威現場向女友求婚」（Hong Kong protests: Student proposes to girlfriend in midst of Umbrella Revolution demonstrations）為題，進一步將兩人的感情故事與當時的政治運動連結起來。報道形容，女方身穿用以抵禦催淚煙及雨水的塑膠雨衣，男方手臂上寫有抗議口號，整個畫面被塑造成愛情、理想與政治訴求交織的象徵場景。

當被問及未來及下一代時，兩人向傳媒表示：「我們希望下一代毋須再佔領街頭，因為他們將會擁有真正的普選。」（We hope our next generation won't have to be occupying the streets as they'll have true universal suffrage.） 正因如此，這場求婚很快超越了私人感情故事的範疇，被賦予對未來社會及下一代的期許。《獨立報》甚至形容：「香港的民主示威意外地成為孕育浪漫故事的場所。」（Hong Kong's pro-democracy protests have become an unlikely hotbed of romance.）

這對情侶當年實際上已被部分國際媒體塑造成具有象徵意義的人物。他們所代表的不只是愛情，而是理想、希望、未來，以及對下一代的承諾。正因如此，相關影像得以在西方媒體廣泛迅速傳播，並成為當年佔領運動最具代表性的媒體畫面之一。

然而，12年後，公眾再次談論這個家庭時，焦點已不再是理想、浪漫或政治願景，而是三名未成年子女的福祉、家庭照顧功能，以及社會福利制度的介入與保障。當年作為政治理想象徵的人物，如今卻因兒童照顧問題重新進入公眾視野，形成極具反差的歷史畫面。這種由政治象徵回歸家庭現實、由公共理想回歸私人責任的轉變，本身已具有值得深思的社會觀察價值。

理念難代責任

駁斥政治宣傳

事實上，這宗事件最值得探討的，並非當年政治理想是否實現，而是它揭示了一個經常被忽略的現實：政治理念固然會影響社會發展，但不足以決定個人生活的成敗。過去香港社會曾經出現一種頗為流行的論述傾向，習慣將個人幸福與制度環境直接劃上等號，彷彿只要身處某種被視為較理想的政治體制，人生便會自然邁向幸福。

然而，婚姻、家庭與子女成長從來不是政治口號可以代替的課題。家庭關係是否穩固、父母能否履行責任、下一代能否健康成長，最終仍取決於個人的選擇、品格與承擔。若將複雜的家庭問題簡化為制度問題，不但無助理解現實，亦容易模糊真正應被檢視的責任所在。

正因如此，事件亦引發另一個值得關注的現象。當個案曝光後，部分以 BN(O)簽證前往英國的港人迅速把事件轉化為政治論述素材，認為這正好證明當年離開香港的決定正確，甚至進一步推論若留在香港便可能遭遇類似命運。然而，這種推論方式本身存在明顯缺陷。個別家庭的不幸遭遇，並不足以證明整個社會制度失敗。同樣，一個家庭生活美滿，亦不足以證明某種政治理念完全正確。當人們試圖以單一政治因素解釋複雜的人生處境時，所得出的往往只是片面而失真的結論。

相關現象其實並不難理解。當一個人已為離開香港付出相當成本，包括離開原有社會網絡、重新建立事業、適應陌生文化環境及承受各種生活壓力後，自然傾向尋找能夠證明自身決定正確的資訊。於是，香港發生的負面新聞容易被賦予額外意義，甚至被視為印證移民決定的證據。相對而言，移居地所面對的問題則較少成為討論焦點。這未必出於惡意，而更接近一種自我肯定及心理平衡機制。

防線靠安全網

責任勝過口號

值得留意的是，部分相關論述近年逐漸呈現近似「信仰」式宣傳的特徵。在這種敘事框架下，移民不再被視為一種個人生活選擇，而被描繪成通往幸福與自由的救贖途徑。留下來的人被描述為陷於困境，離開的人則被視為尋得出路。然而，現實世界遠比這種二元對立複雜得多。香港有香港的挑戰，英國有英國的問題，加拿大、澳洲及其他國家亦面對各自不同的困境。將任何地方描繪成毫無缺陷的理想國度，或將另一個地方描繪成毫無希望的失敗社會，都不符合客觀分析所要求的理性態度。

與其將事件演繹成政治論戰的素材，更值得關注的是事件反映出另一個重要而具體的現實：當家庭出現危機時，真正保護兒童的從來不是政治口號，而是實際運作的公共制度。從社工介入、風險評估、臨時住宿安排，到跨部門協調及後續跟進，社會最終依賴的仍然是一套能夠持續運作的保障機制。對三名兒童而言，最重要的從來不是父母12年前曾經象徵甚麼政治理念，而是今天是否有人願意及有能力確保他們獲得安全、穩定及健康的成長環境。

從這個角度重新審視整宗事件，更能看見其中最深刻的對比。12年前獲得國際媒體讚頌的，是一個關於未來的承諾。12年後受到社會關注的，卻是下一代能否獲得最基本的照顧。這提醒人們一個簡單卻重要的道理：真正決定下一代福祉的，往往不是口號，而是責任。不是宣言，而是行動。不是某個感動世界的歷史瞬間，而是日復一日的付出與承擔。任何理想若無法最終轉化為對家庭、配偶及子女的實際責任，其社會意義終究難免受到局限。

考驗治理水平

及時伸出援手

當然，這並不意味公眾應對當事人作出無限上綱的道德審判。婚姻破裂、情緒問題、經濟壓力及人生挫折，都是現代社會並不罕見的現象，任何人都可能在不同階段遭遇困難。討論事件時，社會既需要保持同理心，也應避免將個體簡化成政治標籤。然而，理解個人困境並不代表放棄反思其背後所反映的社會現象。這宗事件的特殊之處，正在於它讓公眾重新看見理想與現實之間的距離，以及象徵與責任之間的差異。

對許多人而言，這宗事件最令人感慨的，未必是一段感情的終結，也未必是昔日政治理想與今日現實之間的落差，而是三名孩子被捲入成人世界的複雜矛盾之中。他們無法選擇自己的出身，亦無法決定父母曾經作出的選擇。他們真正需要的，不是成為不同立場陣營互相論戰的工具，而是一個穩定、安全且充滿關愛的成長環境。

若這宗事件具有超越新聞話題本身的意義，它提醒社會重新思考一個根本問題：衡量一個社會是否值得下一代生活，最終看的不只是理想有多動聽，也不只是政治敘事有多吸引，而是當個人跌倒時是否有人願意伸出援手，當家庭失衡時是否有機制保障弱小，當兒童面對風險時是否能夠得到及時保護。相較於各種圍繞離開與留下的情緒化爭論相比，這種具體、持續而可見的保障能力，或許才是衡量一個社會成熟程度與治理水平的重要標準。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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