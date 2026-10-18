馮志豪｜成立「技能提升局」　不足破除「唯學歷論」

馮志豪教授專欄

香港近年開始較為重視職業專才教育，這種轉變並非偶然。隨着產業結構改變、人口老化加快，以及城市運作對技術人員的依賴日益加深，社會已難以單靠傳統學術教育回應所有人力需求。在這個背景下，政府將「僱員再培訓局」改革為「技能提升局」，並準備檢討持續進修基金的使用方向，反映公共政策開始更正面地處理技能培訓、在職進修與產業需要之間的關係。這是一個值得肯定的政策訊號，因為它至少承認了一個長期存在但經常被忽視的事實：一個城市能否穩定運作，不只取決於高學歷專業人才，也有賴大量具備實務能力的技術工作者。



技能政策轉向背後的制度意義

不過，若要真正回應香港長年以來的「唯學歷論」，關鍵未必只在於增設一個新機構，而在於這個機構能否帶動更深層的制度調整。香港社會對成功路徑的理解，長期傾向將傳統大學學位視為較為穩妥的選擇。這種文化不只影響家長和學生，也深深嵌入招聘制度、薪酬設計與晉升邏輯之中。

結果是，即使社會不斷強調職業教育的重要性，實際資源分配和社會評價仍然往往以學歷作為核心標準。若這種結構沒有逐步鬆動，技能提升局即使推出更多項目，也未必足以改變技能勞動長期被低估的處境。

城市運作工種的專業價值

技能提升局首階段聚焦「城市運作」相關課程，方向本身有其現實意義。香港是一個高度密集的城市，交通系統、樓宇設施、能源供應、供水排污、物業維修，以至安老與社區照顧服務，背後都需要大量熟練技術人員維持運作。這些工種的社會價值其實十分清楚，只是過去未被充分說明。在公共討論中，城市繁榮往往較容易與金融、創科或專業服務聯繫起來，至於維持日常秩序的技術勞動，則常被理解為配套性質的工作。這種理解未必全面，也容易令青年忽略這些行業本身所具備的專業性與發展空間。

更值得注意的是，現代城市運作早已不是單純依靠體力與經驗的工作模式。隨着數碼監測、智能管理系統、建築資訊模型、機械自動化與遙距維修技術逐漸普及，不少傳統技術工種本身已出現明顯轉型。今天一名從事電力系統維護、樓宇設備管理或公共設施監察的前線技術人員，其工作內容往往同時涉及數據處理、系統操作、風險應對，以及與跨專業團隊協作。若社會仍以舊有印象理解這些工種，便容易低估它們在智慧城市發展中的位置。從這個角度看，技能提升局若能將相關工種整理為較清晰的能力架構，的確有助提高社會認知，也有助從制度層面重新說明何謂專業。

認證制度與專業階梯的銜接

然而，要讓這種專業定義真正發揮作用，關鍵不只在於課程內容的更新，更在於認證與銜接制度能否形成較完整的體系。香港過去一直設有技能培訓和資歷認證的相關安排，但不同制度之間的連結仍有進一步理順的空間。部分從業員在工作中累積了豐富經驗，惟有關能力未必容易轉化為正式資歷；而部分進修課程所取得的證書，在市場上的認受程度亦存在差異。至於希望由技術崗位進一步向督導或管理層發展的人士，有時亦會受到學歷要求或銜接機制所限。雖然現時已有過往資歷認可機制，但涵蓋行業目前仍有一定範圍上的限制。

從這些情況可見，施政報告提及技能提升局將構建技能進修階梯，有助香港確立清晰而具持續性的專業進階路徑；因此，期望該局未來能在培訓之餘，協調認證制度、升學銜接與業界認受，以切實提升政策成效。

持續進修基金的制度定位

與此同時，持續進修基金的定位亦值得一併檢視。基金多年來的確幫助不少市民負擔進修開支，亦為在職學習提供一定支持。不過，在現行安排下，受資助課程種類繁多，部分課程對個人固然有實際幫助，卻未必能與行業長遠所需的技能培養充分銜接。

再加上有些課程以短期考牌或單一證書為主，學習成果較難逐步累積成為較完整的專業路徑。若未來希望基金在支援個人進修之外，也更有效回應整體人力發展需要，如何加強課程規劃與資歷銜接，便是一個值得進一步思考的方向。

微認證模式的累積功能

在這方面，微認證制度值得進一步發展，但前提是標準必須嚴謹，而且能與更高層次的資歷銜接。微認證之所以受到重視，不在於它比傳統學位更方便，而在於它較能回應在職人士的學習現實。很多前線工作者未必有條件離開工作崗位數年去完成整個學位課程，但這並不表示他們缺乏持續進步的能力。

若制度容許他們透過分階段學習，逐步取得被承認的技能單元，再將這些單元累積成為較完整的專業資格，終身學習才有機會由口號變成較具體可行的安排。不過，若微認證只是另一種碎片化證書，而缺乏職級認可、學分轉換與行業標準的支持，相關安排的實際效用便可能受到限制。

應用科學大學的制度角色

因此，技能提升局未來能否發揮作用，很大程度上取決於它與專上教育體制的關係。近年香港開始推動應用科學大學發展，這是一個重要訊號，因為它有機會打開傳統學術大學以外的另一條制度路徑。不過，應用科學大學若要建立自身定位，便不能只是以較低門檻複製一般大學模式，而應真正回應應用知識、行業合作與職業流動的需要。

對許多已在工作現場累積經驗的人來說，他們需要的未必是另一張形式上相似的學位，而是一套能夠承認實務能力、協助其向上流動，同時維持學術與專業水平的教育制度。

專上教育階序的觀念限制

這裏牽涉一個較少被正面處理的問題，就是香港專上教育內部其實仍然存在清晰的階序觀念。研究型大學通常被視為較高位置，職業導向課程則較容易被理解為次一級選擇。這種階序會直接影響學生選擇、家長態度與僱主判斷，也令應用教育即使獲得政策支持，仍然較難在社會文化層面獲得真正平等的尊重。

若要逐步突破這種局面，制度設計便不能只處理收生與課程問題，也要兼顧學分互認、過往資歷認可、師資聘任標準，以及不同教育路徑之間的實際流動機會。只有當技術教育不再被視為傳統學術路徑以外的次選，而被理解為具備獨立價值與完整前景的制度安排，社會觀念才較有可能逐步改變。

勞動市場中的學歷偏好

當然，較難處理的部分仍然是勞動市場本身。香港之所以形成強烈的學歷偏好，並不只是文化想像造成，而是很多行業的聘用與晉升機制長期如此運作。在不少機構中，學位仍然是最方便、最可量化的篩選工具。這種做法對僱主而言或許有效率，但同時亦容易壓縮實務人才的上升空間，令技能與經驗較難轉化為制度上的承認，例如在長者日間護理服務，即使有通才訓練的技術人員，懂得簡單輔導、帶領復康小組、進行基礎護理，以至懂得適時轉介，機構往往只會聘請護士、社工和治療師。

久而久之，青年自然較傾向追逐學歷，而非投身技術路徑。若希望逐步扭轉這一局面，除了社會觀念轉變之外，公營部門與受公帑支持機構如何在用人標準上作出更細緻的調整，亦值得關注。

能力評估方式的多元化

在這個基礎上，另一個值得討論的方向，是如何在招聘、晉升與職級安排上，更充分反映不同類型能力的實際價值。對某些本質上高度依賴實務判斷的職位而言，例如工程監督、設施管理、美容美髮或社區照顧等範疇，技能資格、工作表現與現場經驗，往往都是專業能力的重要組成部分。

若這些能力能在入職要求、起薪安排及晉升評核中得到更清晰的體現，將有助社會更全面理解專業的多元基礎。這並非要削弱學歷的重要性，而是希望在學歷之外，讓其他經由實務歷練形成的能力，也能獲得較適切的制度確認。如此一來，教育公平與職業流動的討論，亦會有更具體的落實空間。

不同能力類型的相稱位置

從更大的角度看，技能提升局的成立，其實觸及香港如何理解人的價值與社會流動的問題。若一個社會只承認少數形式的成功，便難以真正尊重多樣的人生發展路徑。技術工作長期被低估，不只是因為它們不夠重要，而是因為香港過去習慣以學歷階梯來分配地位與機會。這種分配方式在高等教育擴張之後並沒有自然消失，反而在競爭加劇之下變得更穩固。也正因如此，今日談技能提升，不應只理解為補充勞動力供應，而可視為一次重新思考教育、工作與尊嚴之間關係的契機。

若技能提升局能夠在資歷認證、課程銜接、僱主參與及公營機構用人標準方面，逐步建立較完整的制度安排，它的意義將不只是一項人力政策調整，而有機會成為香港修補教育與勞動市場失衡的一個起點。真正值得期待的，不是社會從此不再重視學術，而是不同能力類型都能在制度中找到相稱的位置。當一名技術人員的專業判斷、工作責任與社會貢獻，能夠獲得與其實際價值相符的待遇與尊重，香港才較有可能逐步走出長年「唯學歷論」的框架。這樣的改變未必能在短時間內完成，但若缺乏這一方向，任何有關技能時代的論述都容易停留在口號層面。

作者馮志豪是香港能仁專上學院協理副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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