夏建芳｜香港分餅學二：盛事紅利難以下沉，基層小店淪為看客？

夏建芳專欄

近年香港為復甦經濟各出奇謀：一邊高調打造「盛事經濟」，引入外部增量；一邊坊間與業界高呼消費券、商舖活化資助、各種折扣優惠。然而，宏觀數據與微觀體感之間，卻出現嚴重溫度差——數據創新高，民間體感依舊冷。說到底，當前香港經濟政策的錯位，在於混淆了「做大個餅」的增量經濟，與「分好個餅」的分配經濟。



熱鬧盛事難解基層民生之困

盛事經濟與分配經濟，是經濟復甦的上下集，但兩者核心功能、服務對象與社會價值各有分工，難以互通互替。

政府大力推動的盛事經濟，核心邏輯是「增量創值」：透過大型國際活動吸引外來旅客，擴大整體經濟規模，做大市場總額。但這類頂層增量紅利，大多集中於主辦機構、高端酒店、核心景區等大型商業主體。在跨境網購普及與消費模式轉變的新常態下，這股宏觀金流難以自然滲透至散落各區的民生小店。一場頂級演唱會或大型國際盛事，可帶動核心區域數據飆紅，卻對街舖、茶餐廳等社區小店幫助有限。相反，以日常民生消費、基層就業與社區物流為手腳的分配經濟，核心旨在扮演「分餅機制」——把宏觀經濟成果拆解、分流、普惠至社會底層。

一句話總結：盛事經濟負責把餅做大，解決總量問題；分配經濟負責把餅分好，解決公平問題。

一味要求商戶打折只會「慢性失血」

歷史經驗證明：經濟蓬勃時，高增長是包治百病的靈藥，總量膨脹往往掩蓋分配缺陷。但在港人北上消費與內生消費力流失的結構性新常態下，分配機制的固有缺陷徹底暴露。這正是近年香港盛事頻繁、宏觀數據亮眼，基層商舖卻持續蕭條、市民體感冰冷的癥結所在。若「分餅」的毛細血管因新常態衝擊而休克，任何外部注入的宏觀增量，都只會滯留頂層，無法溫潤底層。

必須保持清醒：盛事經濟是經濟總量的「輸血救亡」，而依賴資助、政策傾斜、商戶打折的「票尾經濟」，本質上是財富分配的「吸氧救急」。

坊間熱衷討論如何透過補貼、消費券或商戶折扣刺激消費，但須承認折扣是一把雙刃劍，短期內有利於降低底層消費門檻，加速財富向底層再分配，長期卻實質性地弱化中小企與商戶的營利利潤。在缺乏內生消費動能的市道下，一味要求商戶打折，只會令商戶陷入「賺量不賺錢」的慢性失血，進一步剝奪其跨期修復與轉型升級的資本。

盛事經濟如何自動導向民生分配

香港要告別「抗生素依賴」，就必須將政策從「票尾救急」升級為「體制免疫」，搭建一條能將盛事增量自動導向民生分配的常態化橋樑：

第一，盛事規劃「去中心化」，打通空間傳導。改變大型盛事多集中於中環海濱、會展中心、啟德體育園或亞洲國際博覽館的單一佈局。頂層規劃時，必須將大型活動的分會場、藝文衍生展演或國際旅客體驗路線，系統性延伸至深水埗、油尖旺及九龍城等民生與傳統特色街區，強行將核心區的「總量溢出」傳導至社區的「毛細血管」。

第二，營商環境從「壓榨利潤」轉向「制度性降成本」。政府與其在末端逼商戶打折、要求租戶割肉，不如在前端進行結構性降成本改革：優化中小企跨行業營商牌照申請手續、降低社區小店的差餉負擔，並運用法規工具遏制非理性的商舖地租壟斷，將利潤空間重新還給前線經營者。

第三，建立「增量與分配綁定」的數位內循環。藉由大型盛事票務平台與數位支付工具的底層互聯，推出常態化的「全港盛事社區聯動生態」。旅客或市民購買大型盛事門票時，系統自動配給定向流向社區小店、茶餐廳、獨立咖啡館的數位優惠積分，由政府與大型盛事主辦方共同補貼，用頂層增量主動為基層「造血」。

做大餅是手段，分好餅是目的

香港經濟的陣痛，需要修復整體免疫系統，而非長年依賴抗生素。若政策缺乏結構性戰略眼光，缺乏對民生營商環境的根本性改革，將短期的、帶有副作用的「救急手段」，奉為長期的、可持續的「常規手段」，無法釐清兩者分工，無異於「錯認馮京作馬涼」。

香港要走出「數字熱、民間冷」的尷尬局面，在籌劃舉辦盛事同時，要同步「優化分配機制與利益傳導機制」，重新激活並守護那些讓基層市民與社區小店得以分享經濟成果的毛細血管。

做大個餅，還是分好餅？兩者不是二選一，而是先後有序，各司其職。做大餅是手段，分好餅才是目的。擦亮官方數字同時，也必須正視：鍋裏有飯，不等於碗裏有飯。這便是分餅學的第二條：分不到的餅，等於沒有餅。

作者夏建芳是粵港商人，曾任大灣區某地政協委員、市作家協會副主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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