源途有你｜鼠疫宿主尚未絕跡　香港如何嚴防輸入？

源途有你｜源栢樑專欄

有報道指俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk）一處鼠疫（Plague）防治研究所早前有女實驗室技術人員不慎打碎一支裝有活體「肺鼠疫」（Pneumonic Plague）桿菌的試管，隨後出現嚴重肺炎症狀而最終不治身亡，事件引起世界衛生組織及各地政府關注，更出現鼠疫傳播恐慌。對不少港人來說，鼠疫似乎已屬上一代的傳染疾病，但其實多年來不少地方均有出現零星鼠疫病情，其風險亦不容完全忽視。



肺鼠疫潛伏期短致命極高

具應對沙士及新冠疫情累積空氣氣流管控和構建現場空間隔離設施經驗的筆者，雖不是醫療人員，但從過往觀察中深知，此類高傳染性疾病的隱性威脅在爆發初期多被人低估，甚至即使一些國家地區內社區有出現個別個案，當地亦未必會即時推行全面審查機制。然而，香港屬高度國際化城市，故相信有關部門會時刻審視此等病症的傳播紀錄，為本港的公共衛生防築牢屏障，並保持警惕。

根據資料，「肺鼠疫」屬鼠疫中最兇險的類別，是由耶爾森菌（Yersinia pestis）感染肺部所引起的極度嚴重傳染病。按世衛資料顯示，患上此症人士如果未有及時獲得治療，死亡率達至100%，而潛伏期亦僅24小時，屬致死速度最快的傳染病之一。

飛沫傳播極易致聚集爆發

回顧全球人類疫症歷史，過去史上曾至少出現三次全球鼠疫大流行，奪去數以億計人的生命。其中一種為「腺鼠疫」（Bubonic Plague），老鼠身上的跳蚤是它的主要傳播媒介，不過其傳播相對可控。但「肺鼠疫」的傳播模式則完全不同，是透過人類呼吸道作傳播，傳播系統相對隱蔽，而且擴散速度快。

1910年在中國東北便曾爆發大規模鼠疫，當年來自馬來西亞的著名華裔公共衛生學家與防疫專家伍連德（Wu Lien-teh），以流行病調查及屍體解剖等方式，證實此鼠疫人際飛沫傳播特性，打破了當年的醫學認知，研究成果刊載於醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet），其發現之後亦成為現代呼吸道疾病傳播隔離手段的重要參考。當年的疫情持續數月，席捲東北多地，並出現大量死亡個案，亦令肺鼠疫的破壞力被外界首度正視。

據了解，此症病發速度極快，患者會在短時間內出現高燒、胸痛、咳血，甚至呼吸衰竭的情況，如未有及時用藥，多數患者數日內便會病發身亡；其病發初期已具一定傳播能力，故容易令社區出現「聚集性爆發」。

自然界天然宿主尚未絕跡

現時全球防疫體系已大大完善，鼠疫大規模流行的情況亦算得上絕跡各地。不過，有理由相信在自然界此疫症的源頭尚未完全消失，因為根據世衛2021年的「21世紀鼠疫防控報告」顯示，歐亞大陸高緯度的草原及山林地區，長期均發現野鼠等天然宿主的存在。而世衛的長期監測數據亦顯示有地方有鼠疫出現，但因為地方較為偏遠阻隔，故過往無社區持續傳播的情況出現。

最近俄國實驗室個案，令鼠疫問題再次掀起討論，雖然俄方稱當地並無疫情，但世衛及多國亦有跟進事件，各地政府亦密切監察當地情況。本港衞生署衞生防護中心早前亦表示已採取一系列防控措施，繼續密切監察事態發展。應對這次可能發生的疫情，本港監察亦不會鬆懈，但市民亦毋須過分恐慌，因為近十多、二十年間，不少人已經歷過兩次疫情，了解囤積口罩等醫療抗疫物資的弊病，亦明白到多提高警覺及時刻保持環境及個人衛生的重要性。透過本港專家們以科學判斷去應對疾病流入，加上本地市民多年來已累積不少傳染病防控經驗，今次筆者亦有信心，即使疫情來襲，在配合相關部門所作出的專業防疫工作下，加上不同隔離設施可以候命啟動等，大家定能展現快速反應及應對得宜，寧防無患、不待臨危。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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