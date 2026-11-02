見聞見智｜精準扶持殘疾人士——既幫他們找工作，也助他們做老闆

見聞見智｜潘學智專欄

10月17日是聯合國國際消除貧窮日，也是國家扶貧日。這天提醒人們，扶貧不僅是增加收入，更是拆除局限個人發展的障礙。今年香港發表首份《香港精準扶貧成果報告》，扶貧委員會其後易名為精準扶貧委員會。香港近年力倡精準扶貧，由傳統派糖走向「造血賦能」，方向無疑是對的。問題是，甚麼才算真正脫貧？一個人領到津貼，生活稍見安頓，未必等於拔除窮根。才幹無處施展，機會隔在門外，貧窮仍在，只是換了一副面孔。



就業缺口以外還有創業缺口

殘疾人士的處境最能說明這一點。香港約有53萬名殘疾人士，勞動參與率僅約兩成，失業率達11%。即使成功就業，入息中位數亦較大市低逾兩成。2013年，政府研究顯示，現金政策介入後，殘疾人士的貧窮率依然高企。此專項貧窮研究10多年沒有更新，這件事本身就值得追問。精準扶貧講究找出「隊尾」，總得先看清隊尾如今站在哪裏，又被甚麼擋住。對許多殘疾人士而言，最大的困局從來不獨是軀體，而是社會習慣把他們視作待援弱者，而非能夠創造價值的勞動者。

世上有一種殘疾與貧窮循環，正如聯合國秘書長古特雷斯指出，殘疾人士因在就業、教育和社會參與方面面對結構性障礙，陷入貧窮的風險遠高於其他群體。收入只是困局露出水面的一角，扶貧若只派發津貼，這道死結始終鬆不開。香港替殘疾人士設想的出路，向來是一份工作。勞工處的展能就業如此，社署的輔助就業如此。「創業展才能」由政府資助機構開辦企業，再聘用殘疾人士。計劃多年來創造不少職位，效用不應抹煞，可是生意仍由機構主持，殘疾人士依然是僱員，而非創辦人。

問題不在於香港缺乏服務，而在於服務背後的角色想像太窄。聯合國殘疾人權利委員會在審議香港提交的定期報告時，亦曾要求特區政府交代如何促進殘疾人士創業。這反映國際社會關注的已不只是就業機會，更是殘疾人士能否成為經濟活動的參與者和創造者。殘疾人士可以接受培訓、進入職場，卻很少以企業創辦人的身分走進政策。這種思維放在工業年代或許說得通，但當電子商務、遙距工作和人工智能正在改變工作的形態，扶貧政策對人的想像卻未有同步更新。

創業並非就業以外的奢侈選項，而可能是更符合身體狀況和生活需要的工作模式。經濟合作暨發展組織（OECD）近年倡議「包容性創業」，正因發現許多發達經濟體中，殘疾人士自僱比例往往高於尋常人口。這絕非因為他們特別熱衷冒險，而是傳統職場過於僵硬。朝九晚五的規矩，擠迫喧囂的車廂，難以遷就慢性病患的休養節奏。創業，恰恰賦予了他們極大彈性。香港時常討論就業缺口，卻甚少正視創業缺口。當其他經濟體開始發掘殘疾創辦人，香港仍主要研究如何替他們安排職位。這不只是政策工具之別，更反映我們如何理解殘疾人士的能力。

包容是移除障礙不是降低標準

包容性創業並不視殘疾人士為醫療或社福負擔，而是實打實的宏觀經濟大計。國際勞工組織曾估算，若將殘疾人士排除於勞動市場之外，造成的經濟損失可相當於本地生產總值的3%至7%。少一名創辦人，少的不只是一份收入，也可能是一家企業、幾個職位和一項產品。香港一面慨嘆人口老化和人才難求，一面把數十萬人的能力籠統歸入「照顧」一欄，未免可惜。

殘疾創辦人面對的困難，往往不是缺乏構想，而是主流創業培訓沒有考慮他們的實際需要。世界銀行支持的TRANSFORME項目，便為剛果民主共和國的聽障女性安排手語翻譯，讓她們參與一般創業課程。項目沒有出於「溫情主義」而降低商業要求，只是先拆除溝通門檻。75名聽障女性其後完成培訓。能力往往一直存在，只是被不合適的制度和環境遮蔽。

內地近年的探索同樣值得香港留意，《促進殘疾人就業三年行動方案（2025—2027年）》明確提出「進一步拓寬殘疾人創業渠道」。在山東，政府資助的商業孵化器和創業園區須為殘疾創業者預留空間，部分社區便民服務網點亦預留攤位供殘疾人士經營。河南浚縣的炳良自強雙創園，由殘疾人士孫炳良創辦，由電商培訓做起，再提供場地、倉儲和創業孵化，累計培訓逾8,700名殘疾人士。值得香港借鏡的是角色轉變：昔日受助者成為導師，昔日學員辦起公司，再回頭扶持同路人。所謂「造血」，不只是幫助一個人找到工作，而是令他有能力創造工作。

三年計劃以企業存活為準

筆者建議政府在社創基金下，設立為期三年的「殘疾人士包容性創業培育計劃」，直接支援有意開業的殘疾人士。計劃毋須降低商業標準，重點是移除障礙。視障創辦人需要語音化商業工具，聽障創辦人需要手語翻譯或文字轉錄，行動不便者可獲遙距營運及電子商務訓練。政府亦應發掘本港殘疾企業家擔任導師，讓過來人帶領後來者。

成效評估要改變，福利制度也不能停留在「有工作能力」與「沒有工作能力」的二元思維。計劃不應只報告辦了多少課程、派出多少證書，而要追問三年後有多少企業仍在經營，又有多少創辦人開始聘用殘疾人士。政府可另設「福利橋樑」，容許傷殘津貼與創業入息短暫並存，給予一至兩年寬限期，為他們編織一張敢於試錯的安全網。同時，在部分採購及外判服務中，為殘疾人士創辦的企業提供接觸市場的公平入口。

精準扶貧不能只計算派出多少津貼、服務多少人，還要追問多少人取得選擇生活的能力。筆者認識一些已有工作經驗的殘疾朋友，他們想創業，不只是改善自己的生活，也希望日後聘用和扶持同路人。這份「過來人幫過來人」的意願，本身就是難得的社會資本。香港已有不少協助殘疾人士就業的政策，現在欠缺的，是一套支持他們成為創辦人的制度。所謂精準扶貧，不應只把人送進職場，更要讓有能力的人創造職場。當昔日的受助者成為創辦人，再回頭扶持其他同路人，這才是「造血賦能」最完整的意義。

作者潘學智是民思政策研究所研究總監，香港中文大學滬港發展聯合研究所助理所長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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