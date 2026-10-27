思哲研究所｜悼日本前首相福田康夫——中日理性對話何去何從？

思哲研究所｜李冠儒

日本自由民主黨資深政治家、前首相福田康夫不幸離世。其父福田赳夫曾於1976年至1978年出任日本首相，曾為中日和平友好奠定重要基礎，兩國曾有一段蜜月期。而福田康夫本人則在2007年9月至2008年9月出任日本首相。任期雖短，但他離任後依然非常活躍。他是博鰲亞洲論壇的核心領袖，大力支持全球健康事業與亞太治理；多年來不斷通過「北京-東京論壇」築牢中日民意與智庫的溝通渠道，還曾親赴香港參與中美交流基金會的論壇。



福田康夫致力推動博鰲亞洲論壇

在推動國際合作與區域一體化的宏偉圖景中，福田康夫與博鰲亞洲論壇有深厚淵源。他長年擔任博鰲亞洲論壇理事長及諮詢委員會主席。尤其值得稱道的是，他對全球健康事業給予了前所未有的關注與戰略支持，博鰲亞洲論壇全球健康論壇（BFA-GHF）大會的創建與發展與他不無關係，該論壇代表中國多次在國際場合倡導以包容性合作應對跨國公共危機。

在2020年博鰲亞洲論壇與日本醫療國際化機構聯合舉辦的「中日新時代健康論壇」上，福田康夫曾發表重要致辭，強調中日兩國在醫療衛生、銀髮經濟、綠色等領域具有巨大互補性。筆者作為曾經的BFA-GHF香港分論壇籌委，亦見證過包括香港的陳馮富珍在內的多位中日全球健康領袖發言及交流，是中日關係動盪時依然能夠務實合作的重大領域。

「北京-東京論壇」仍是對話渠道

福田康夫將巨大的心血傾注於修復和鞏固中日雙邊關係的民間與智庫根基，其中最具代表性的便是他對「北京-東京論壇」的支持。即使在涉及釣魚台糾紛及中日撞船事件的中日關係低谷，福田康夫堅持每年都親自出席論壇，甚至是在2020至2022年疫情期間也會透過視訊連線全程參與並發言。

該論壇常年讓中日兩地的政府、大學及智庫代表有較為暢通的對話渠道。然而，去年的第21屆論壇不幸延期，原因是日本首相高市早苗發表「台灣有事」的錯誤言論。還記得在第20屆論壇，時任日本外務大臣的岩屋毅在開幕式上致詞，肯定中國恢復對日本人短期入境免簽等措施，表示日中關係重新開始強有力地向前邁進，並在會上表達了希望盡快訪問中國的意願，不久後他就跟中國外交部部長王毅成功會談。今年9月末，岩屋毅以新任「日本國際貿易促進協會」會長的民間身份率領經貿代表團到訪，明示高市是導致中日關係惡化的源頭，而解鈴還須繫鈴人，高市對此責無旁貸，理應想方設法地為中日關係解凍。無論如何，福田這一政治遺產因為高市的原因，暫且無法發揮明顯作用，但它依然是中方認可的渠道，在未來的中日和解中將繼續發揮作用。

曾以香港為平台傳遞理性聲音

福田康夫曾在2019年7月9日至10日期間來到香港，與董建華等代表一同出席中美交流基金會與中國國際經濟交流中心主辦的「中美經貿關係：現狀與前景」論壇。當時，中美貿易摩擦正值驚濤駭浪之際，全球供應鏈面臨被撕裂的風險，香港作為國際金融與貿易樞紐，正處於地緣政治風暴的中心。福田表示：「美方的要求眾多而且令人壓迫，但我相信中國不應視自己為與美方貿易摩擦的受害者，相反中國應利用這艱難的階段，作為國家的機遇。」他的發言被香港主流媒體廣泛報道。

福田以香港為重要窗口，向世界傳遞了亞洲理性聲音，彰顯了他的歷史擔當，以及對香港在國際調解方面的潛力非常認可。

綜觀福田康夫的一生，他傳承了父輩和平遺產，持續推動中日戰略互惠關係確立，躬耕博鰲守護全球健康、撐起「北京—東京論壇」的二軌對話、親赴香港為國際調解及健康的中美貿易建言獻策，他的事跡值得傳頌。

作者李冠儒博士是思哲研究所青年事務教育總監。



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