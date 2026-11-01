星星之伙｜夢想北都城鄉自然共融的青蛙王子

星星之伙｜黃錦星 (鳴謝劉惠寧博士Michael合撰)

劉惠寧博士Michael是兩棲爬行動物與生態保育專家。近年，我跟他夜探大帽山沿澗尋蛙尋淡水龜，又同遊荔枝窩水稻田尋蝌蚪和米魚，深感他的生態濃情。言談間，他對北部都會區 (北都) 充滿生態文明示範創建的憧憬。約40年前，他大學畢業後首份崗位，工作點米埔就在當前北都領域內。



基圍

Michael自幼家在華富邨，周邊山水環境是他和小動物的互動樂園，中學時遇上生物科教師鮑嘉天神父的啟蒙，對大自然尤其是兩棲爬行動物產生濃厚興趣，常跟着鮑神父野外調查。1980年代中的大學生Michael，更與鮑神父等合著了香港首本兩棲爬動物圖鑑。Michael大學畢業後，自1987年到剛起步的米埔自然保護區工作，當過導賞員、教育主任和保護區經理。Michael記憶猶新的，是在漆黑夜幫米埔同事開閘收捕基圍蝦，先在水閘末端放長網，然後把水閘木板逐一抽起，直感水壓，更見蝦、魚隨急急水流滾滾入網，兩人一晚可捕生猛基圍蝦幾十斤，大清早賣去流浮山，是輔助保育的財源之一。

基圍蝦在鹹淡水生長，肉質爽甜，是早期大眾在街市買到的主要活蝦，宜白灼。Michael指：「那些年母親節等大時大節，可賣高逾$160一斤，這是1980年代的價錢！多年來，隨着新界基圍漸變魚塘，市面上的真基圍蝦絕跡，但商販沿用此名，其實多是人工養殖的南美白蝦。」傳統基圍其實是人為管理的潮汐環境，可算是天然河口的延伸，挖深了的塘利魚蝦生長，亦為水鳥及其他野生生物提供優質生境，展現人與自然共融共生的智慧。當今及未來，重點仍在水鳥保育，可透過智慧開關水閘使米埔不同基圍的水深各異，迎合不同水鳥的需求，令「雀」似雲來，同時可應對​​極端天氣。

農田

1989年，新機場計劃選址赤鱲角，但島上住了當時被認為香港特有的盧氏小樹蛙，怎樣辦？1991年，港大獲資助作相應保育研究，負責的教授David Dudgeon問及Michael的興趣，於是他轉職港大，並藉此研究香港蛙類的生境要求，作為博士研究。首步是從赤鱲角採集小樹蛙，帶回大學飼養、繁殖，亦到各處調查小樹蛙和其他兩棲類的分布，搜集牠們對環境要求的數據。之後藉研究所得，找合適新棲地，把校園內繁殖出來、源自赤鱲角的小樹蛙野放。最終，從監察所得，小樹蛙大遷徙算成功，現在港島和新界不少地方都可聽到牠們的鏗鏘叫聲。這項目備受傳媒關注，追訪由實驗室至野外，當中有人稱Michael為「青蛙王子」！Michael的研究得出，全港原生蛙類可從牠們的繁殖生境分為三大類：

• 在山溪繁殖的，蝌蚪需清澈、含氧量高的水質，特別適應在流水生活，亦演化出各種克服在暴雨時出現的急流環境。

• 在樹林生活的，專在林底水池或滲流繁殖，盧氏小樹蛙便是其中一種。隨着香港的次生林面積擴大及樹木漸長，牠們的分布亦慢慢擴散。

• 在鄉郊農田、水池、沼澤等的，本最多。當中，中國浮蛙主要出沒在水稻田，但隨着本地種米式微，在港失蹤了。至去年，有農作社得大嶼山保育基金資助，在二澳重置長期水淹的水田，並放了幾十隻中國浮蛙，繁衍有望。而新界田野在1990年代，仍常蛙聲四起，但此情不再。

「青蛙王子」夢想北都未來在星空下，大眾仍有機會沉浸在蛙鳴交響樂中。在北都東圈，客家古村荔枝窩於近十餘年來復育復耕中，包括水稻田再現，去年夏我在村中留宿，就享受了久違的天籟蛙音！

森林

1998年，嘉道理農場暨植物園 (KFBG) 新設中國保育項目，由侯智恒博士Billy等主理。剛成為博士的Michael隨即加入，與內地科研人員及林業官員開展華南地區森林的快速生物多樣性調查，以獲取最新的植物、獸類、鳥類、兩棲爬行類、魚類、昆蟲等資料，並了解保育挑戰，從而設計有效可行的保育合作項目。最初幾年，Michael跑了廣東、廣西、海南的眾多山林，大夥兒在林內紮營或偏遠村寨借宿，過程中發現了國家的新紀錄，甚至是科學上的新種，驚嘆森林內孕育多姿多彩的動植物，牠們之間複雜的關係，加上季節性轉變，編織成一個既動態又穩定的生命網，而這又與氣候、水資源、人類的幸福息息相關。

Michael夢想北都復林。他理解北都發展中的砍樹，一般做法是盡量在項目範圍內賠樹，主要考慮綠化率，更佳的做法宜以修復原來的闊葉林為目標，可在北都範圍內那些不時被山火焚燒的山崗，種上多種香港原生樹木、灌木。Michael透露：「土木工程拓展署 (CEDD) 已在古洞鳳坑山，設立採用類似方法的試點。另一邊廂，KFBG和侯博士正籌備先導計劃，並構思社區力量積極參與其中，達至多贏。大範圍的森林修復需政府制定相關政策，引導各方資源，投入這具深遠意義、以自然為本的解決方案 (Nature-based Solutions)。」當下全球步入「氣候過衝」(Climate Overshoot) 及生物多樣性喪失世代，修復森林是助北都應對氣候變化、熱島效應等的解方之一，亦是支持宜居宜遊的方略。

北都包括近300平方公里的土地，城市發展大都位處區內平坦、低窪之地，所面臨的氣候風險不容忽視。北都亦有大片的濕地、農地和山崗，是一個難得的機會去深度踐行生態文明建設，如能將發展規劃與生態保育歸納、整體去構思和落實，大範圍的鄉郊及自然生態系統可作為北都發展的藍綠基礎設施，彰顯城鄉自然共融的夢想。基圍、農田和森林可以是北都「三寶」，良機勿失。

作者黃錦星是前環境局局長，2024年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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