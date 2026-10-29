李民斌｜做好選委會選舉　續寫香港新篇章

李民斌專欄

2026年選舉委員會界別分組一般選舉提名期10月20日結束，各項選舉工作正按部就班緊鑼密鼓進行中——候選人資格審查委員會宣布獲有效提名的候選人名單，選舉主任抽籤決定候選人姓名在選票上的次序，選管會還將為候選人舉行簡介會，講解選舉活動指引和競選注意事項。各界候選人也進入選戰狀態，積極備戰11月22日的最終投票。



各界報名踴躍

選舉氛圍熱烈

今屆選舉的看點和特色，是在經選舉產生委員的界別分組中，多達31個界別分組出現超額報名，即接近九成將迎來競爭。競爭最激烈界別是社會福利界，有25人競逐15席。醫學及衞生服務界也出現23人報名，將競逐該屆別的15個席位。

選舉報名情況，反映出香港各界精英熱心參與特區管治和公共事務。從已提交提名的參選人名單看，背景具多元化與專業性。在工商、金融界別，既有重量級業界翹楚，也有中小企業代表；專業界別涵蓋會計、建築、教育等多領域的資深從業員；基層及勞工界別有長期扎根社區、熟知民生冷暖的地區代表。參選人結構延續了選舉「廣泛代表、均衡參與」的特點，選民和市民均期待他們各展所長，比拼政綱、能力與抱負，呈現一場良性競爭的選舉。

特區治理架構

選委角色關鍵

由五大界別合共1,500人組成的選舉委員會，在香港特區治理架構中扮演關鍵角色。選委會肩負憲制重任：一是提名行政長官候選人並選出行政長官候任人；二是選出40名選委會界別立法會議員；三是參與提名全部立法會議員候選人。新一屆的選委會將於2027年2月1日正式組成，任期為五年。

這三重職責意味著選委會的組成與運作，事關香港能否選出堅定的愛國者來帶領特區政府，以及立法會能否與行政機關形成良政互動。因此，每一位有資格在選委會選舉中投票的人士都肩負重要責任。社會各界期待接下來的選舉能「優中選優」，為香港未來五年發展奠定堅實政治基礎。

當前，香港正處於「由治及興」的關鍵階段。特區政府上月公布具有里程碑意義的首份五年規劃，為香港未來五年發展描繪了清晰藍圖。新一屆選委不僅要具備卓越的專業能力和豐富的社會經驗，更要擁有跨越界別利益的全局觀念，既要準確傳遞各行各業聲音，也要負起新使命，凝聚各界力量，共同落實好香港首個五年規劃，把藍圖變為現實，唯此方能不負選民重托。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任，東亞銀行聯席行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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