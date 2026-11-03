黃頴灝｜萬聖節告別「蘭桂坊獨大」　把街頭活力還給民間創意

黃頴灝專欄

2026年的秋天，香港多了一道獨特的風景線。由香港旅遊發展局首度主辦的「香港萬聖月」，於10月17日至31日期間，將中環、旺角、尖東及啟德體育園等多區串連成一座沒有圍牆的變裝舞台，部分樂園活動更延續至11月1日。這不僅是一次節慶的升級，更是香港在盛事經濟道路上邁出的重要一步。



從單日狂歡到全城變裝

過去香港的萬聖節，基本上是「蘭桂坊獨大」加上兩大樂園各自精彩。今年旅發局聯同蘭桂坊協會、啟德體育園、信和、置地、朗豪坊等，以「變身登場 玩轉全城」為主題，將過往單日活動首次延長至超過兩周，擴展至中環、旺角、尖東及啟德體育園多區。活動內容豐富，包括中環皇后像廣場公園南面的巨型眼球裝置與神秘門廊；遮打道的匹克球、音樂祭、親子同樂日等活動；蘭桂坊Cosplay慶典；啟德主場館外牆有南瓜主題投影，美食海灣市集配合The Weeknd演唱會等餘興派對；尖東動漫電影主題Cosplay與電音派對；朗豪坊的街頭派對。萬聖節限定開篷觀光巴士，穿萬聖節裝扮即可免費乘搭；電車則改裝電車派對等。

坦白說，作為家長，筆者最初對「帶小朋友去萬聖節街頭派對」是有點猶豫的——怕太夜、怕太亂，但筆者帶同小朋友到尖東活動現場後，發現氣氛出乎意料地老少咸宜。DJ打的不只是外國電子音樂，還有大量廣東歌CANTON POP——當外國歌曲跟經典廣東快歌共同響起，不只我這個中年人在跳，連我八歲的小朋友都跟着節拍郁動。那一刻我意識到：音樂是全世界及各年齡層的共同語言，而廣東歌是香港人獨有的共同語言。 現場所見，除了本地家庭，也有不少旅客專程來打卡，證明這種「港式萬聖節」確實有吸引力。

擴展主題市集至全港十八區

萬聖月的成功，讓人看到了一個清晰的方向。旅發局總幹事劉鎮漢在記者會上表示，期望打造香港成為「萬聖節氣氛最濃厚的亞洲城市」，讓旅客「諗到萬聖節，要玩Cosplay Party，都會諗到嚟香港」。筆者認同總幹事的願景，更希望香港由此借鑑，可以走得更遠。

第一，下年可參考歐美聖誕市集模式，將萬聖市集擴展至十八區。今次活動集中在四個核心區，固然有資源集中的好處，但長遠而言，若能讓十八區各自擁有具社區特色的萬聖市集，例如某區以布藝南瓜為主題、油尖旺以果欄元素融入裝置、近海的以海鮮市場搞「海鮮恐怖市集」，既能為旅客提供更多元的路線選擇，也能讓各區居民在家門口同歡，真正體現「全城」二字，並將Canton Pop輸出為文化品牌。 今次萬聖月證明了「主題月」模式的可行性。加入Canton Pop音樂元素，例如在維港兩岸辦戶外廣東歌音樂會，既能吸引旅客，也能為本地音樂人提供舞台。更進一步，可借鑑Wine & Dine的成功經驗，將聖誕月與美食元素結合，推廣香港作為「美食之都」與「盛事之都」的雙重定位。

第二，考慮將來乘勢推出「香港聖誕月」，聖誕節本身在香港有深厚基礎如燈飾、商場佈置、報佳音，若能同樣以「全城聯動」方式策劃，同樣除了不同的商區外，也可伸展至十八區聖誕市集，夜經濟不應只是蘭桂坊的專利，而可以是每個社區的晚間活力。

第三，凸顯香港作為中國國際大都會的「中西文化聚合器」角色。 今次萬聖月有趣之處，在於它既保留了蘭桂坊的西方狂歡傳統，又加入了Canton Pop、特色主題打卡位、港式霓虹等本土元素。這種「中西混搭」正是香港獨特之處。對內地旅客而言，香港的萬聖節與內地城市不同，不是單純的商場裝飾，而是街頭巷尾的沉浸式體驗；對外國旅客而言，香港是進入中國市場的重要一站，而一個懂得將西方節日轉化為自身文化語言的香港，遠比一個單純複製西方模式的香港有魅力。近期通關便利，內地旅客來港意欲增加，香港人亦更願意留港消費，這正是良性循環的起點。

鬆綁盛事臨時營商牌照

第四，要讓盛事經濟真正落地生根，政府必須在營商環境上進一步鬆綁，筆者同意可向商家放寛外，同時也可向中小企和青年人鬆綁。萬聖月期間，不少有創意、有衝勁的年輕人和小型創業者，其實很想藉着節慶人流擺檔、賣手作、做快閃餐飲，但現行的牌照審批程序繁複、門檻高、時間長，往往令他們望而卻步。筆者建議政府參考外國大型節慶的做法，在盛事期間大幅簡化程序，批出更多臨時營商許可牌照——例如為期數天至數周的短期食物製造牌照、臨時小販牌照、活動攤檔許可等——讓年輕人和中小微企能夠以低成本、低風險的方式參與盛事經濟。這不僅是釋放民間的創造力和營商活力，更是讓盛事的經濟紅利從大型企業和連鎖品牌，真正下沉到普通市民和青年創業者手中。每一檔都是本地青年的心血結晶——手作飾品、創意甜點、本土設計——那才是真正有溫度、有故事的「香港市集」，也才能與歐洲聖誕市集形成差異化競爭。政策的適度放寬，往往能催生出意想不到的民間創意，而這些由下而上的活力，正是盛事之都最不可或缺的養分。

萬聖月落幕了，但它留下的不僅是社交媒體上的打卡照片。它證明了一件事：當一座城市願意把街道還給創意，把節慶變成全民參與的盛事，經濟效益與社區凝聚力是可以兼得的。期待香港能走得更遠，成為亞洲及全球的中西文化美食的盛事之都。

作者黃頴灝是元朗區議員，民思政策研究所社區事務總監，環保公司董事。



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