彭韻僖｜澳洲利用AI反向釣魚——香港防騙何不「以魔法打敗魔法」？

彭韻僖專欄

大眾過往對罪案的印象，往往離不開街頭搶劫一類暴力掠奪模式。這類犯罪講求速戰速決，衝突強、被捕風險高。時代轉變，在香港以至全球，傳統暴力劫案持續減少，取而代之成為主流的，是無孔不入的網絡詐騙。



市民「釣魚」不能取代報警

對騙徒而言，網絡詐騙是一門精密計算的不法生意。互聯網大大降低接觸目標的門檻，一部電子設備，便可同時向大量人士搭訕；相比當面犯案，網上行騙暴露身份、被拘捕的風險低得多。近幾年，生成式AI更成為騙徒的得力工具，自動撰寫詐騙劇本、製作深度偽造音頻影像，大規模鋪局，壓低每一次行騙的時間成本。只要花數十分鐘游說，一旦得手，回報可觀。

坊間不時流傳一種有趣畫面：有市民識破騙局之後，並非即時終止對話，反而繼續和騙徒周旋，展開一場「時間消耗戰」。這就像反向釣魚——騙徒本以為自己放下魚餌等待獵物上釣，殊不知自己才是被拖住的一方。騙徒投入大量心力演繹劇本，最後一無所得。

不過我們必須劃清界線：這種和騙徒周旋、消耗對方時間的做法，絕不適合普通市民模仿，更加不能取代正規報警。市民一旦懷疑遇上詐騙，首要做法是立刻停止溝通、保留對話證據，向警方求助，保護個人資料安全。普通人自行拉扯，隨時會誤墮另一圈套，亦沒有合法渠道妥善處理收集到的資訊，風險極高，絕對不適合。

澳洲企業用AI反詐騙成果斐然

但這個現象，恰好點破網絡詐騙的核心底層邏輯：騙徒最珍貴的資產，正是他們用來搭訕、鋪局的時間。詐騙能夠持續，關鍵在於投入的時間，有機會換取金錢回報。如果可以令騙徒耗費大量時間，最後一無所獲，這門不法勾當的經濟效益，自然會慢慢下降。而海外，已經有團隊將這個思路，透過AI系統化落地，成為嶄新的反詐方向。

澳洲初創企業Apate.ai，正是由澳洲悉尼麥覺理大學（Macquarie University）網絡安全研究團隊孵化出來的項目，並獲澳洲政府科研資助，並非單純民間自發嘗試。團隊部署數十萬個模擬普通人的AI智能體，設定不同年齡、口音、背景，主動接聽詐騙來電、回覆詐騙訊息、潛入詐騙群組。它們不會一下子拆穿騙局，而是用自然的對話慢慢拉長溝通，拖住騙徒；同時引導騙徒自動披露收款帳戶、加密錢包、惡意網站等情報，整理之後交給合作機構用作封鎖、調查。

按照項目公布數據，這些AI已經累計佔用騙徒相當於17年的工作時數，收集超過25萬條詐騙線索。澳洲聯邦銀行、電訊商TPG、澳洲國家反詐騙中心都是它的客戶，銀行運用相關情報之後，詐騙損失錄得明顯回落。

放眼其他國家，這類AI反詐誘餌項目各有側重。美國多間大學有相關學術原型，以大模型模擬受害者，專門收集長線感情詐騙劇本，大多停留在研究階段，未有大規模商業化；韓國、歐盟的反詐AI，則多數聚焦被動偵測、跨機構情報互通，標記可疑帳戶和網站，較少採用長時間對話拖住騙徒的模式。

香港可「以AI對抗AI」守住安全

這對香港的防騙工作，帶來很有價值的啟示。現時騙徒善用AI壓低行騙成本，我們的防線，亦可以思考「以AI對抗AI」的新路向。重點不是鼓勵市民親自上場和騙徒角力，而是在《個人資料（私隱）條例》、本港刑事法律的嚴格框架之下，研究一套受監管、合規的AI誘餌機制。這套機制的價值，不只是浪費騙徒的時間，更重要是提早捕捉新興詐騙手法、黑戶、釣魚網站等情報，做到前置封鎖，搶在騙徒得手之前攔截風險。

打擊網絡詐騙，從來都不是單一戰線的工作。警方追查拘捕、網絡平台風險篩查、社區與學校的防騙教育，三者相輔相成，構成我們現有的主要防線。香港警方亦已經引入AI技術，主動偵測、下架釣魚網站，屬於以科技對抗科技的一環。而Apate這類海外嘗試，為我們打開另一個思考維度：除了事後截騙、凍結帳戶，我們能否透過可控的科技工具，令詐騙集團的營運成本增加，壓縮他們的獲利空間。

暴力搶劫依靠武力，網絡詐騙依靠故事同耐心。犯罪模式隨科技持續蛻變，我們的防騙思維，亦不能停留在舊框架。認清騙徒背後的成本計算，看懂這場角力戰的本質，我們一方面可以教導市民守好自己財產與私隱，另一方面，也可以持續探索更多具前瞻性、合乎香港法律的防騙工具，在科技浪潮之中，守住社會的安全底線。

作者彭韻僖是全國政協委員，香港律師會前會長。



文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

