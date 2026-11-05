馮志豪｜生死教育十四：「平安紙」管不到的數碼遺產何去何從？

馮志豪教授專欄

談到身後事與遺產，多數人的直覺反應，依然停留在傳統那張俗稱平安紙的法律遺囑。長輩一生積攢下來的物業、銀行戶口裏的積蓄，或鎖在抽屜深處的幾件金器珠寶，往往被視為人生結尾必須點算清楚的全部家當。很多人以為，只要在律師樓簽妥文件、分清份額，便算對家人有了交代，生前責任亦告一段落。



人的存在不再局限於實體世界

然而，置身高度數碼化的社會，一個人的存在早已不再局限於實體世界的磚頭與存摺。當一個現代人步入生命晚期，他在世上留下的痕跡，很可能是一部存有數萬張未曾備份家庭照片的手機、一個經營了十多年的社交平台專頁、數個具商業價值的網頁域名、幾筆存於冷錢包的虛擬貨幣，甚至是在網上持續產生分潤與版稅的影音或文字創作。這些資產看不見、摸不着，卻既承載情感，也可能帶來實際收益。

遺憾的是，在目前的紓緩治療與晚期照顧服務中，這類無形遺產往往最容易被忽略。病人在離世前未必知道應如何交託這些資料和資產，家屬在辦理後事時亦常常無從入手。有些資料會隨手機鎖死而長埋雲端，有些則因法律與權限問題而難以處理，甚至引起家庭之間不必要的摩擦。助人專業者在陪伴病人走過生命最後階段時，實在有需要把對遺產的理解，由傳統的實體財產延伸至當代人的數碼生活與知識產權領域。

平安紙的重要與局限

傳統平安紙當然有其法律意義。遺囑仍然是表達個人意願、安排財產分配的重要工具。對晚期病人來說，只要仍具備清楚的精神行為能力，及早立下遺囑，通常都較為穩妥。這既關乎財產安排，也關乎減少日後家屬之間的爭議。

不過，當資產形態愈來愈多樣，傳統遺囑的局限亦愈來愈明顯。一直以來，遺囑的草擬模式主要圍繞不動產、銀行存款、保險、股票等項目，較少主動觸及雲端資料、網上帳戶或虛擬資產。更複雜的是，不少主流科技平台的伺服器設於境外，用戶協議普遍訂明帳戶權限不可轉讓，同時又受私隱保障限制。換言之，即使家屬日後持有香港法院發出的遺產承辦證明，平台亦未必會輕易向其提供登入權限或帳戶內容。

另一個實際問題，在於帳號密碼本身具高度私密性和變動性，根本不適宜直接寫進需要公開認證的法定遺囑。若前線同工仍停留在舊有理解，以為協助病人處理好平安紙便已足夠，結果往往是實體資產雖已分配，病人多年累積的資料、心血與回憶卻無聲流失。若要較完整地交代人生，單靠一份傳統遺囑，其實已不足夠。

電子遺產往往最先被遺漏

今天最常見、也最容易被忽略的，是電子遺產與數碼足跡。這未必是甚麼高深概念，很多時只是人們最日常的生活痕跡。

社交平台帳戶就是其中一類。Facebook、Instagram、LinkedIn、YouTube 等帳戶，既是病人與外界聯繫的縮影，也可能成為親友日後懷念與調適哀傷的一個空間。若生前未作安排，帳戶可能因長期閒置而被停用、刪除，甚至被不當盜用，對家屬帶來額外困擾。

在香港，電話號碼也比很多人想像中重要。它不只是通訊工具，更是進入各類網上服務的驗證入口。銀行通知、即時通訊軟件、電郵重設、網購平台，很多都與同一個電話號碼連在一起。病人離世後，若相關電訊服務中止、號碼被回收，之後不少帳戶也可能難以處理。這一點在實務上很關鍵，卻往往最少人主動想到。

即時通訊軟件的內容也值得注意。WhatsApp、WeChat、Signal、Telegram 內可能保存了語音訊息、家庭相片、醫療往來資料，甚至病人生前想留給家人的片段。這些內容有時很私密，有時又很珍貴。究竟保留、刪除，還是交由某位家人處理，若能在病人仍清楚時稍作交代，後續便可少很多猜測和誤會。

此外，雲端檔案與個人資料庫亦是常見情況。iCloud、Google Drive、Dropbox、OneDrive裏，往往存放着大量家庭照片、文件副本、保單、手稿、錄音和其他私人資料。若沒有人知道如何開啟和備份，這些東西便可能永遠留在雲端裏，家屬既拿不到，也未必知道自己失去了甚麼。

電子遊戲戶口和虛擬道具，近年也是遺產討論中的一項。對部分年輕或中年病人來說，遊戲帳戶不只是消閒工具，也可能投放了大量時間、情感與金錢。有些帳戶甚至具備二手市場價值。對家屬來說，這未必是首要處理事項；但若病人本人在意，便不宜輕易當作小事帶過。

至於虛擬貨幣與數碼錢包，則牽涉更大的風險。比特幣、以太幣，或存放在電子錢包裏的其他資產，若沒有留下私鑰、助記詞或相關指引，即使家人知道病人生前持有，也未必能真正取回。這類資產的特點，是一旦失去進入方式，通常便無法補救。對有相關投資經驗的病人來說，這部分更不應忽略。

版權、商標與其他較少被提起的遺產

除了電子遺產，臨終服務中另一類較少被談及的，便是知識產權及其他無形資產。

不少病人在生前同時具有創作者、自僱人士，甚至經營者的身分。他們寫過小說、散文、詩歌、論文，拍過照片，錄過音樂，做過劇本，也可能經營過部落格、網上專欄或 YouTube 頻道。這些作品在人離世後，並不會因創作者不在而立即失去法律上的保護。在香港，版權一般可延續至作者死後50年。換言之，若作品之後仍有出版、轉載、播放、授權改編，所帶來的版稅和收入，原則上仍屬遺產的一部分。

對一些有經營自媒體的人來說，這點尤其實際。頻道、節目、專頁即使在作者離世後，仍可能持續帶來點擊收益、訂閱收入或廣告分潤。若沒有人知道如何登入後台、處理收款安排或查閱合作合約，這些心血往往便停在原處，無法接續下去。

專利與商標也是同一道理。病人生前若持有發明專利、外觀設計，或經營過品牌、網店、小生意，其註冊商標、品牌名稱和授權權利，都可能有一定價值。這些東西未必每宗都能變現，但至少不應因無人知悉而白白流失。

網頁域名亦值得一提。對一般人來說，域名只是一個網址；但對某些從事網上生意、內容創作或專業服務的人而言，域名本身具有品牌辨識度和市場價值。有些域名甚至與多年累積下來的客流和搜尋結果直接相關。若持有人離世後無人續費，域名失效，不單是一個網址消失，更可能連帶失去原有的網絡位置和商業入口。

客戶網絡和商譽則更常見於自僱人士、小商戶和專業服務提供者。它們未必像物業那樣容易估值，卻往往是多年經營的結果。對一些家庭來說，若有後人願意接手，這些聯絡資料、合作脈絡和服務紀錄，實際上都很有幫助。

生活裏細碎但真實的遺下之物

除了上述較具技術性和專業性的項目，還有一些更貼近日常生活、卻同樣容易被遺漏的東西。

例如高爾夫球會、私人會所、遊艇會等高價值會籍。這些會籍在香港金額不低，亦可能容許轉讓或由指定親屬承接。問題是，若家屬根本沒有留意這些會籍需要及早處理，或者不知道相關章程與期限，即使原本可以處理，也可能最終白白失去。

未使用的預繳套票、飛行里數、酒店積分、健身會籍、美容療程、禮券等，金額未必很大；但在親人離世後，家人往往要同時處理醫療、殯葬、法律和情緒壓力，這些零碎項目最容易被擱下。若病人在生前已稍作整理，家屬日後的負擔便會少很多。

助人專業如何介入

面對這樣一張愈來愈複雜的現代資產清單，晚期病人往往未必有心力獨自處理，家屬也可能因避忌而不敢開口。此時助人專業者的角色，不在於代替律師或資訊科技人員，而在於協助病人和家屬把問題說得出口，並把事情整理到可處理的程度。

在華人文化語境裏，遺產從來不只是法律議題，也牽涉家庭關係、角色期待和死亡避忌。若太直接地談錢、談分配，病人和家人都容易起防衛。相對來說，若從生活整理、記憶保存和心意交託切入，對話通常較容易展開。例如可以先問：手機裏有沒有一些相片或資料想留給家人？某些帳戶日後希望刪除還是保留？創作和工作資料是否有人知道放在哪裏？這些問題表面上在談資料，其實也是在幫病人整理自己仍然在意的事。

在具體操作上，助人工作者可協助病人建立一份獨立於遺囑之外的私人交託清單。這份清單不必寫得很法律化，重點是實用。內容可以包括常用裝置的存放位置、主要電郵帳戶、雲端備份、社交平台的處理意願、虛擬貨幣或重要帳戶是否另有保管安排，以及哪些資料希望交給家人、哪些希望刪除。由於當中可能涉及敏感資訊，這類清單一般不宜直接寫進正式遺囑，而應由病人自行決定交給可信任的人保管。

近年一些科技平台本身已提供身後處理機制，這方面也值得向病人和家屬介紹。例如 Apple 設有遺產聯絡人的安排，Google 設有無活動帳戶管理功能，部分社交平台亦容許用戶預先指定紀念帳戶或相關管理安排。對一般家庭來說，這些做法既合法，也較安全，能減少日後因密碼問題而出現的困難。

當個案涉及較高價值的版權收益、專利授權、商標、會籍承接，或者家庭成員之間明顯存在潛在爭議，助人工作者便應清楚劃出專業界線，及早建議當事人尋求法律與財務方面的正式意見。本文旨在從生死教育與助人實務角度提出討論，並不構成法律意見；如涉及具體遺產安排、權利歸屬或執行程序，仍宜向律師等專業人士查詢。社工和輔導工作者的角色，不是替人作法律判斷，而是把握病人仍具決策能力的時間，協助其意願盡量說清楚，也記錄清楚。

遺產整理也是生命整理

生死教育若只談接受死亡，往往未必足夠。人在臨近生命終點時，掛心的很多時不是抽象道理，而是一些很具體的遺下之物。那些照片、文字、帳戶、作品，以至多年建立下來的關係網絡，都是一個人生活的一部分。它們不一定全都值錢，但對當事人而言，往往都有其位置。

因此，協助晚期病人整理無形遺產，不宜只被理解為一項行政工作。它同時也是生命整理的一部分。當病人知道自己留下來的資料、帳戶和心血，不致因病而失序；某些重要資料有人接手，某些心血不致無聲消失，很多時候，內心便會踏實一點。對家屬來說，這亦不只是省卻日後的程序，更是減少猜測與遺憾。

助人專業在病榻旁能做的，未必總是很大件事。有時只是陪病人慢慢講清楚一兩個帳戶，幫他寫下一些交代，提醒家人某些平台其實可以預先設定。這些工作看來細小，但對臨終者及其家屬來說，往往都很實際。

在今天的社會裏，遺產早已不只存在於保險箱、銀行戶口和土地註冊冊頁之中。若助人工作者仍只看見傳統那一部分，便容易錯過病人真正掛心的所在。看見這些看不見的遺產，其實也是把病人的生活處境看得更完整。

作者馮志豪是香港能仁專上學院協理副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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