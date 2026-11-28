蔚觀全局｜林素蔚專欄

晚上九點半，媽媽剛收拾好飯桌，孩子拿着功課走過來。「媽咪，呢題唔識。」媽媽回答：「你自己睇清楚先啦。」孩子有些委屈：「我睇咗，都係唔識。」隨着媽媽的一句「你上堂有冇留心㗎？」孩子低下頭，眼淚掉在作業簿上。爸爸在旁邊說了一句：「唔識咪慢慢教，使乜咁惡？」媽媽終於忍不住：「咁你教呀！屋企咩都係我做！」本來只是一道功課，最後卻把一家人都弄哭了。這個場景是設想的，當中的對話，卻可能讓不少父母覺得熟悉。有時，大人發脾氣，並不是因為那道題目特別難，而是由早上趕出門，到放工買餸、煮飯、洗衫，整天下來，連坐下來喝口水都要等。偏偏，孩子需要幫忙的時候，也是父母最疲累的時候。



照顧者撐不住不只是情緒問題

從家庭治療的角度看，值得留意的，不只是誰先大聲，而是一家人如何一步步走進爭吵：媽媽愈急，孩子愈怕；孩子愈不敢回答，媽媽愈覺得他不用心；伴侶想勸兩句，說出口卻變成責備，於是另一場爭執又開始。

要走出這個循環，需要家人學習好好說話，也需要有人幫忙分擔。

我們不能一面勸家長「放鬆啲」，一面讓他們每天都沒有停下來的空間。對家庭的支援，應該落在生活最吃力的地方。我認為，有三件事值得優先推動。

「喘息託管」減輕父母負擔

第一，讓家長有地方託付孩子，喘一口氣。

我建議在現有兒童照顧服務基礎上，試行短時數的喘息託管，讓有需要的家長可以預約使用，並預留部分名額處理突發情況。

有時，家長不是要離開孩子很久，只是想覆診、處理急事，或者在連日睡不好之後，安靜休息兩個鐘。

申請安排要簡單，收費要顧及家庭負擔；照顧人手、兒童安全，以及有特殊需要孩子的支援，也必須一併做好。不能只開了一道門，家長卻因為孩子的需要較複雜，始終走不進去。

我們應該容許一位母親坦白說：「今日我真係攰，想有人幫一幫。」她不必先證明自己有多狼狽，才值得得到支援。

照顧家人不應羞於啟齒

第二，試行家庭照顧假，讓請假不再像做錯事。

孩子清晨發燒，長者突然需要陪診，最令照顧者心慌的，往往還有接下來那個電話：怎樣向公司開口？

我建議由政府及公營機構先行，試行每年三天有薪家庭照顧假，容許按半天使用，再根據實際使用情況、人手安排及成本，評估如何擴展。

三天不是一個不能改動的數字，而是讓討論有個具體起點。適用情況和申請程序應清楚合理；若日後推展至中小企，也要考慮替補人手的支援，不能忽略僱主的實際困難。對家長來說，有半天假陪孩子看醫生，未必能解決所有問題，至少不用抱着發燒的孩子，還不停向上司道歉。

照顧家人，不應成為一件羞於啟齒的事。

不能僅要求「互相體諒」

第三，家庭輔導要配合家長的生活時間。

我們常說，有困難就要找人傾。但服務若只在家長上班時提供，要見一次輔導員，先得請假，再找人湊仔，有些家庭想求助，也未必安排得到。我建議在有需要的地區，增加晚間及周末家庭輔導時段，並配合兒童照顧安排，讓父母可以安心坐下來，把話說完。

輔導不一定要等到夫妻提出分開、親子關係幾乎破裂才開始。當一家人發現，最近總為小事吵起來，大家都不想這樣，卻又不知道怎樣改變，那已經是值得求助的時候。當然，若涉及暴力或虐待，必須先保障安全，而不是要求受傷害的一方坐下來「互相體諒」。

把支援放在爭吵之前

短時數託管、家庭照顧假、晚間家庭輔導，聽起來都不宏大，卻與一個家庭今晚怎樣過，很有關係。

有人接手照顧幾個鐘，家長可能終於睡得一覺；有假可以陪診，夫妻便少一次為「邊個請假」爭執；有人協助他們把委屈說清楚，一句「你從來都唔幫手」，也許才能慢慢變成：「我今晚真係頂唔住，你可唔可以接手？」

孩子那道不懂的功課，終究要有人教。但在那之前，那個忙了一整天的大人，也需要有人問一句：「你係咪好攰？我幫你做啲乜？」

政策應該讓這句話，不只是一句安慰，而是真的有人能夠接手。

作者林素蔚是註冊社工，家庭治療碩士，第七屆立法會議員；投身社會福利及政策研究工作十多年。



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