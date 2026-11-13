思哲研究所｜香港青年如何拿到國際組織入場券？

思哲研究所｜李冠儒

楊何蓓茵局長近日提及，在中央政府及外交部駐港特派員公署支持下，最近五年約120名公務員到不同國際組織（下稱IO）工作，例如以中國人員身分到聯合國位於不同地區的辦事處出任不同職位，成果可圈可點。但在非公務員層面，要進入IO跟求職的區別不大。有些崗位要求考試，例如近期就是2026年聯合國青年專業人員（YPP）考試的報考期；有些要求有專業人士經驗，包括但不限於醫生、銀行、投資、法律、諮詢等；而大部分都要求有一定的IO實習經驗，而公開應徵實習或正式崗位的難度較大。本文將指出，大部分IO提供內部實習、就業渠道，也傾向跟基金會、大學簽訂長期合作協議。中國教育部提供平台匯總了IO的各類信息，留學基金委也與多個IO簽了合作協定。筆者認為，在幫助本地青年進入IO方面，香港還能做得更多、更好。



建立全球實習合作網絡

香港作為國際化程度較高的城市，擁有國際化高等教育體系、多語言人才及廣泛的國際聯繫，港人有成為國際公務員的潛力，港府亦明確定下了通過更積極參與IO服務國家的目標。香港「一五」規劃強調要「發揮香港在國際民用航空組織、世界氣象組織等IO的地位，主動助力國家參與國際低空經濟標準制定工作」。此外，亦明確要積極參與IO事務，把自身制度優勢與國際化功能更好融入區域協調發展體系，鞏固自由貿易、區域合作，以及以規則為本的多邊貿易制度。香港在IO層面服務祖國的方式是「進一步支持國家在IO中的發言權和工作，吸引更多國際組織和多邊機構在香港設立辦公室或區域總部」。2026年《施政報告》提出要「設立國際青年人才交流基地，推出新的聯合國青年領袖實習計劃，並與國際組織簽訂合作協議，為青年參與國際事務創造更多機會」。

以結果為導向，落實上述目標的大前提正是培養更多熟悉國際規則、具備跨文化溝通能力和IO工作經驗的青年人才。為此，亟需進一步推動香港的基金會及學校與IO簽署實習合作備忘錄（MOU），逐步建立覆蓋全球性和區域性IO的實習合作網絡。

檢視本地涉外合作覆蓋現狀

IO可大致分為四類。參考微信號IOSeeker的介紹，中國教育部高校畢業生到IO實習任職信息服務平台中「國際組織介紹」匯聚了190條IO信息，分四大類。其中，佔比最高的是聯合國系統，總計79條（42%），內部可細分為四個層級，分別是包含秘書處各部門、區域委員會與國際法院在內的31條「秘書處與附屬機構」；包含開發計劃署、兒基會與難民署在內的19條「基金、方案與其他實體」；包含糧農組織、世衛組織以及世界銀行集團5家的20條「專門機構」；以及包含國際原子能機構、世貿組織和國際移民組織在內的9條「相關組織」。佔比第二高的是國際非政府組織，共有67條（35%），包含了紅十字會與紅新月會國際聯合會、救助兒童會以及國際奧委會等知名機構。其他政府間組織則位居第三，共有35條（18%）涵蓋經合組織、上海合作組織以及國際竹藤組織。佔比最少的是多邊開發銀行，僅9條（5%），包括亞洲開發銀行、亞投行以及歐洲復興開發銀行。

目前，香港已具備一定的IO人才培養基礎，已與聯合國密切合作。在政府層面，除了文初提到的公務員事務局外，民政及青年事務局自2015年起也已與聯合國志願人員組織等機構合作，安排本地大學生赴聯合國海外機構實習。目前計劃涵蓋香港大學、香港中文大學、香港科技大學等12所夥伴大學，於2026至2027年度提供20個名額，由政府承擔機票、生活津貼等費用。此外，香港駐新加坡經濟貿易辦事處自2014年起推行東盟地區實習計劃，合作對象包括政府機構、IO及企業。

反觀非政府層面與IO直接簽署的MOU較少。即使有，也主要集中於聯合國體系及少數其他IO，包括但不限於聯合國貿發會議（UNCTAD）、國際統一私法協會（UNIDROIT）、聯合國訓練研究所（UNITAR）、UNESCO曼谷辦事處等。例如香港大學與香港中文大學的法學院分別於2020年及2025年與UNIDROIT簽署MOU，合作內容明確包括促進學生參與獎學金、實習及研究項目；2025年8月，嶺南大學與聯合國大學（UNU）簽署合作協議，在校內設立亞洲首個聯合國大學人道主義創新與技術中心等。近日的APEC財長會上，民政及青年事務局組織了超過70名「連青人網絡」會員擔任青年義工，負責直接接待經濟體代表團、駐守官方酒店提供即時支援，以及提供各類協助。

比起官方，香港民間涉及中小型及區域IO的MOU極其有限。正所謂術業有專攻，部分IO在特定領域有不可替代的話語權。港府個別部門與國際高度接軌，早已派人與世界氣象組織（WMO）、海牙國際私法會議（HCCH）、世界海關組織（WCO）、世界知識產權組織（WIPO）、東盟大學網絡（AUN）等簽訂MOU。香港現正積極推動國際調解院的建設與發展，有消息指內部已跟瑞士人道主義對話中心等商討合作協議。但類似的合作甚少延伸到民間。

綜合業界專家剖析任職途徑

筆者在今年10月就與三類IO的員工交流，得到了以下建議：

第一位是UN代表。該代表反映UN各組織普遍樂於與大學合作，但它們未必熟悉香港各大學的生態，因此它們更願意與香港賽馬會等香港的基金會/NGO簽訂實習MOU，由這些基金來對接香港本地的不同大學，初步篩選適合的人參與面試。招募人員也能藉此證明自己有保持一定程度的政治中立。在討論的過程中，筆者還發現內地的基金會也有從香港各大學中挑選可塑之才，讓他們在UN實習。該代表認同香港本地基金會及NGO招募及培養國際公務員功能方面有很大的發揮空間。

第二位是亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）員工。該代表表示成為國際公務員的主流路徑有二。一是先積累一般不少於3年的專業人士經驗，然後以專家或者研究顧問等身份加入AIIB等；路徑二要通過公開管道海投或者考試，以便積累足夠實習經驗，脫穎而出。他也建議香港各大學可以邀請聯合國秘書處管理部人力資源廳的代表分享更多經驗。參考公開新聞，該廳近期就被邀請到北京大學宣講，由其司長Miguel Mourato Gordo作主旨演講，其人員多樣性和外聯處處長Jennifer Stanzl介紹聯合國招聘流程與入職路徑，其官員何林林出席並參與互動環節，幫助更多中國青年到國際組織就業。

第三位是中日韓合作秘書處（TCS）的成員。該代表在求職時也遇到一些困難，深諳IO的許多實習崗位不對外。由三國政府共同支持的TCS也歡迎港人到TCS實習，卻因與香港方面沒有簽MOU而只能接受正在北京大學、山東大學、外交學院學習的香港學生報名，人數有限。她判斷TCS將來也會在香港舉辦更多活動，提及若有港籍實習生的話會更好。

基於上述專家的觀點，香港需優先正視不通過MOU而能公開申請的實習崗位有限、競爭非常激烈的事實，讓香港專業人士轉入IO的案例有待梳理。中國留學基金委目前與13家國際機構有合作關係，可選派青年才俊去現場學習，還提供一些個人申請補貼的管道，前提是先拿到錄用函再申請，涵蓋主要的政府間組織、有重要影響力的非政府組織和學術類組織，倒是要求必須在海外的總部或地區辦事處才能申請，若已從IO領取每月1,500美金及以上的資助也不會受理。

香港教育局等部門若要加快完成「香港一五」中涉及IO的目標，就應攜手香港本地基金會和大學與更多、更廣泛的IO簽訂MOU，爭取固定的、多元的實習名額，並按香港的人均工資適度提供個人補助額度。

推進三階段實習改革方案

現有合作有進一步拓展的空間。首先，現有的民間資助名額若與本港大學生總數相比，覆蓋面極為有限；第二，IO實習資源分散於政府計劃、大學協議和公開招聘渠道很正常，但香港似乎缺乏統一的信息整合及申請機制；第三，現有較成熟的項目主要依託聯合國體系及部分國際機構，亞太區域組織的合作潛力、以及與國際調解相關的IO尚待開發；第四，暫未發現讓香港本地的IO人才定期進行分享，或者以補助的形式鼓勵港人參與IO的機制。

後續理應循序漸進地進行改革，建議如下：第一階段，教育局應確認大學與IO公開及非公開MOU的總數、領域、詳情，篩選數個具備條件的國際及區域組織，鼓勵大學直接或者間接通過民間NGO/基金會與它們簽訂實習或就業MOU；除了從政府派往IO的人數應由公務員事務局統計外，勞工及福利局也可以幫助收集其餘香港專業人士轉入IO的情況。同時，教育局應參考《高校畢業生到IO實習任職》等中國教育部學生服務與素質發展中心官方認證微信公眾號的運營方式，成立香港的官方IO信息渠道，督促各大學共享有關信息；第二階段，在成功爭取簽署更多、更廣泛的IO MOU後，將有關信息公布於官方信息渠道；第三階段，擴大參與高校和合作機構範圍，統計香港市民在IO的就業情況，建立相應的IO專才互助網絡及智庫，形成常態化實習、補助機制。

KPI方面，前期要重點考察MOU的數量，後續則要追蹤實際開放崗位、獲錄取學生人數、實習完成情況及後續職業發展。若有餘力，也應該針對各類國際公務員考試進行調研，例如參考日本聯合國大學的教育模式，並安排國際公務員考試的培訓課程。

通過建立覆蓋不同層級、不同專業領域的IO實習合作網絡，香港有望進一步發揮國際高等教育樞紐優勢，為青年參與國際事務創造更多機會，培養既了解國家發展需要、又熟悉國際規則和區域治理實踐的複合型人才，為香港長期參與國際合作及提升國際事務能力提供持續的人才支持。後續本研究所也將分享聯合國大學培養國際公務員等多個案例。

作者李冠儒博士是思哲研究所青年事務教育總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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