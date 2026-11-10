寰海明察｜美國選民終對AI基建發難　香港發展算力需要看懂教訓

寰海明察｜梁海明

美國2026年中期選舉，民主黨重奪參眾兩院控制權。除了國會版圖變化，人工智能（AI）數據中心引起的爭議，也在部分州份和選區成為競選議題。有勝選者主張暫停新建項目、加強水電規管，並檢討給予數據中心的稅務優惠。



數據中心背後的「兩本賬」

當AI從投資者眼中的增長故事，變成民眾關心的電費、水資源、社區環境和就業問題，科技政策便不再只是產業政策，也是治理和分配政策。

對香港乃至整個粵港澳大灣區而言，美國這場選舉提供了觀察全球算力產業變化的窗口，也帶來一項重要啟示：發展新質生產力，既要計算新增多少投資、建設多少算力，也要回答轉型成本由誰承擔、增長成果如何由社會共享。

當然，共和黨失利涉及物價、外交、施政評價及候選人等多重因素，不能單憑選舉結果，便認定選民一致要求AI「停工」。這次選舉也不是一次針對AI的全民公投。但數據中心引起的民生關注，已成為部分候選人需要回應的議題，值得政策研究者重視。

這一爭議反映出，企業與民眾可能計算着兩本不同的賬。科技企業關注模型能力、算力規模和資本回報；民眾則關心電網擴建會否影響電費、冷卻用水會否影響社區供應、稅務優惠是否合乎公共成本效益，以及巨額投資能帶來多少長期職位。

數據中心在建設期需要大量工人，但進入營運期後，未必能像傳統工廠般持續吸納大量勞動力。投資增加，不一定等於本地就業同步增加；算力提升，也不一定自動轉化為民眾收入改善。因此，評估AI基建只着眼於表面可見的投資額，也要衡量其全周期的社會效益與成本。

值得注意的是，選舉後OpenAI公佈新的數據中心政策，包括承擔設施相關電力及基建成本、為各項目制定用水計劃，並與附近社區訂立協議。這些承諾能否充分落實，仍須持續監督；但科技企業更明確回應電費、用水、透明度及社區利益，反映負責任創新正逐步成為創科產業發展的重要一環。

國會易手，不等於美國AI停止發展

民主黨控制參眾兩院，也不等於美國AI產業停止發展。較可能出現的情況，是國會加強對特朗普政府及科技企業的監督，AI安全、反壟斷、私隱、就業和產業公平等議題獲得更多討論。但特朗普總統仍掌握行政權及法案否決權，兩黨在國家競爭和AI基建上亦有共同利益，不能簡單推論美國將全面收縮AI投資，更不能假設對華高端晶片出口限制會自然放寬。

倘若美國部分算力項目延期或重新評估，依賴相關訂單的設備、能源工程及雲端服務供應商，可能面對需求波動。香港承接相關海外訂單的企業，需要留意外需變化。但這並不完全等於中國科技企業會因美國減速而自動受益。真正的機遇不在於等待對手放慢，而在於把能源、製造和市場優勢，轉化為自主技術、更高算力能效及可持續的應用能力。

評估AI基建，不能只追算力規模

美國的情況不能原封不動套用於香港，但其經驗提醒我們，AI發展需要產業政策與公共治理相互配合。香港首個五年規劃已提出推動AI成為未來重要產業，並通過沙嶺數據園區等項目提升算力。香港可在現有規劃基礎上，進一步算好兩本賬：一本是算力基建的投資、水電、土地和公共投入賬，另一本是AI應用對就業結構、人才培養和青年發展機會的影響賬。

在算力基建方面，可研究完善大型數據中心項目的綜合效益評估，在衡量投資和算力的同時，適當披露用電、用水、碳排放、電網擴建及公共支持等資訊，並區分建設期職位與長期營運職位。對可識別、可量度的新增成本，宜事先明確責任和分擔安排，使項目收益、公共成本與社區利益更好匹配。

在就業方面，香港金融、貿易和專業服務高度集中，企業採用AI可帶來可觀效益，但文書、客服、翻譯及初級分析等工作的重組，也可能影響青年入行和在職人士轉型。除了引入AI企業、提升算力和提供培訓，還可持續觀察初級職位空缺、轉職後薪酬及培訓後就業率，使人才政策更準確回應產業變化。

讓技術進步與民生改善同步

這需要特區政府、企業和社會形成更緊密的合作：特區政府落實和完善規劃、資訊披露與監管，企業承擔相應成本並參與人才培訓，高校、智庫和專業機構則提供評估、研究及政策建議。其核心不是阻礙技術進步，而是提升社會承接創新的能力。

與其把AI發展理解為企業與市民之間的博弈，不如建立收益與責任相匹配、成本與成效可衡量的治理機制。這既能增強投資者對規則穩定性的信心，也有助於市民分享技術進步的成果。

美國中期選舉的啟示，不是放慢AI發展，而是要以更好的治理支持更可持續的創新。香港真正要爭取的，不只是算力競賽中的位置，更是把制度優勢轉化為治理效能，讓技術進步、產業升級與民生改善同步前行的能力。這也可以成為香港發展AI產業的一項獨特優勢。

作者梁海明是海南大學「一帶一路」研究院院長，絲路智谷研究院院長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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