李頴彰律師專欄

近年香港各大學修課式碩士課程（Taught Master’s Program）發展迅速，收生規模持續擴大，非本地學生人數顯著增加，其中內地學生更成為不少課程最大的生源群體。每當相關統計數據公布，社會討論往往迅速分化。支持者認為，這反映香港高等教育的國際吸引力持續上升，國際專上教育樞紐建設逐步取得成效。質疑者則憂慮修課式碩士過度擴張，甚至擔心部分課程逐漸演變成主要面向內地市場的學位項目。



修課碩士擴張屬於全球趨勢

若要客觀理解這現象，僅從學生來源比例切入顯然並不足夠。香港修課式碩士的發展，實際上涉及全球研究生教育擴張、中國高學歷需求增長、跨境人才流動，以及香港高等教育國際化轉型等多重結構性因素。只有將上述因素放在同一個分析框架之下，才能較全面地評估其意義與影響。

首先必須指出，香港近年的修課式碩士熱潮並非孤立現象，而是全球高等教育發展趨勢的一部分。過去20年間，英國、澳洲、加拿大及新加坡等主要留學目的地均持續擴大授課式研究生教育規模。隨着高等教育日益普及，本科學歷逐漸由過去的精英教育資格轉變為較普遍的教育基礎，研究生教育的重要性因此相應提升。愈來愈多年輕人相信，透過更高層次的專業訓練，可以提升專業能力、擴闊知識視野及增強職場競爭力。

在知識型經濟持續發展的背景下，研究生教育已成為全球高等教育體系的重要組成部分。香港作為亞洲最具國際化特色的城市之一，自然受到這股趨勢影響。修課式碩士課程數量增加及收生規模擴大，本質上是全球研究生教育擴張的具體體現，而非香港獨有的特殊現象。

制度優勢促成赴港升學熱潮

若進一步探究內地學生大規模來港升學的原因，則必須理解中國高等教育發展所帶來的重大轉變。過去20多年，中國經歷大規模高等教育擴張，本科畢業生數量持續上升，高等教育普及程度顯著提高。與此同時，本科學歷的稀缺性逐漸下降，其所代表的競爭優勢亦有所減弱。

在此背景下，研究生學歷對不少中國青年而言已不再只是少數學術精英的選擇，而逐漸成為提升個人競爭力的重要途徑。碩士學位所承載的意義，亦已超越學歷本身。它既象徵更高層次的專業訓練與知識累積，也被視為個人發展的重要投資，以及實現社會流動的重要資本。因此，龐大的研究生教育需求，已成為中國高等教育發展的重要特徵之一。

除了需求增加之外，內地研究生招生制度本身亦促使部分學生選擇赴港升學。現時內地研究生招生主要透過全國碩士研究生招生考試進行選拔，即俗稱「考研」。近年報考人數長期維持高位，而優質院校及熱門專業的招生名額始終有限，競爭極為激烈。對許多學生而言，「考研」不僅是一場知識能力測試，更涉及大量時間投入、沉重心理壓力及巨大的機會成本。一旦落榜，往往意味需要再投入一年甚至更長時間重新準備。

相比之下，香港的大學普遍採用綜合評核制度，除學業成績外，亦會考慮語言能力、實習經驗、工作背景、個人成就及整體發展潛力。這種較為多元的取錄模式，為部分學生提供了有別於傳統「考研」體系的升學路徑。制度差異所帶來的選擇空間，正是香港吸引大量內地學生的重要原因之一。

除升學制度外，香港與內地研究生教育模式之間的差異，同樣具有重要吸引力。內地不少碩士課程的修業年期一般為兩年至三年，而香港大部分修課式碩士則採用一年全日制模式。較短的修業時間意味着學生能以較低時間成本完成學業，較快投入職場或開展進一步發展。

在教學方式方面，香港院校普遍更強調持續評核。學生的整體成績往往由課堂參與、小組研究、個人簡報、專題報告及期末評核共同構成。這種模式較着重批判思維、團隊合作、獨立研究及口頭表達能力的培養。對部分期望接觸不同學習方式的學生而言，香港所提供的不僅是一個學歷資格，更是一套不同於內地傳統模式的教育體驗。

與此同時，香港高等教育的國際聲譽亦是重要吸引因素。多年來，香港多所大學在亞洲及全球大學排名中均保持領先地位。對不少內地學生而言，香港兼具國際認受性、英語教學環境、國際化課程設計及鄰近內地的地理優勢。相較於前往歐美留學，香港既能提供與國際接軌的教育環境，又能降低語言、文化及生活適應成本，因此成為不少學生理想的升學目的地。

生源集中並非香港獨有現象

然而，將大量內地學生來港升學視為香港獨有的現象，同樣是一種誤解。事實上，中國學生早已成為全球高等教育市場最重要的國際學生群體之一。在英國、澳洲、新加坡及北美多個主要留學目的地，中國學生長期佔據國際學生的重要比例。在不少授課式研究生課程之中，中國學生更是最大的單一來源群體。部分熱門專業甚至出現中國學生佔據相當高比例的情況。

換言之，中國學生在修課式研究生課程中形成高度集中現象，並非香港獨有，而是全球高等教育市場共同面對的趨勢。這既反映中國龐大的研究生教育需求，也反映高等教育全球化及市場化發展所帶來的人才跨境流動。因此，香港真正需要思考的問題，並非如何避免吸納大量內地學生，而是如何在擴大人才來源的同時，維持教育質素與校園多元性。

防範文憑通脹關鍵在於質素

正因如此，社會近年開始關注另一項重要議題，即修課式碩士快速發展是否可能帶來文憑通脹風險。隨着愈來愈多人持有研究生學歷，碩士學位的相對優勢或許會逐步下降。過去擁有學士學位已足以形成明顯競爭力，今天則有愈來愈多人選擇攻讀碩士學位。若未來研究生教育進一步普及，其稀缺性自然可能受到影響。

不過，文憑通脹的核心問題並不在於碩士人數增加，而在於教育質量能否與規模同步提升。研究生教育的真正價值，從來不在學位名稱本身，而在於能否培養更高層次的分析能力、研究能力、判斷能力及批判思維。倘若收生規模持續擴張，而師資隊伍、教學資源、學術支援及課程質素未能同步提升，外界對研究生教育價值產生疑慮並不令人意外。

在地國際化重在深化文化交流

除此之外，香港高等教育的國際化還面臨另一項更具深層意義的挑戰。近年有批評將部分課程內地學生比例偏高與國際化不足直接劃上等號，但這種觀點忽略了國際化的真正內涵。

當代高等教育研究日益重視「在地國際化」(Internationalisation at Home)理念。其核心並非單純追求學生來源的多元化，而是強調學生是否能夠透過教學與校園生活建立跨文化理解能力、全球視野及國際協作能力。即使一所大學擁有來自數十個國家和地區的學生，若不同群體長期維持各自封閉的社交圈，缺乏真正交流，國際化的教育效果仍然有限。相反，即使某些群體在數量上佔比較高，只要課程設計能夠促進不同背景學生之間的合作、對話及思想交流，同樣可以達到理想的國際化教育成果。

因此，香港高等教育未來追求的目標，不應只是學生來源的國際化，更應是教育內容、校園文化及學習體驗的國際化。真正值得關注的問題，不是校園內有多少內地學生，而是學生能否透過課堂討論、研究合作、社會參與與校園生活，培養跨文化理解能力與全球視野。

從這個角度觀察，香港修課式碩士熱潮既是挑戰，也是機遇。它反映香港高等教育對中國青年仍然具有強大吸引力，也展現香港作為區域教育樞紐的重要地位。同時，它亦對大學治理、教育質量、校園融合及國際化發展提出更高要求。

因此，香港高等教育未來的關鍵任務，不在於追求單純的規模增長，而在於如何在規模與質量之間取得平衡，在人才吸納與校園多元之間取得平衡，在學生國際化與教育國際化之間取得平衡。香港真正需要回答的問題，不是為何有如此多內地學生選擇來港升學，而是在這股人才匯聚浪潮之下，如何把學生流動轉化為知識交流，把數量優勢轉化為教育優勢，最終建設一個兼具學術卓越、國際視野與教育質量的高等教育體系。唯有如此，香港建設國際專上教育樞紐的願景，才能真正落實於高等教育的本質之中。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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