團結香港基金｜水志偉、麥穎聰、陳綺樂、劉海晴

本港近年積極推動體育發展，港隊更在今屆日本名古屋亞運勇奪54面獎牌，創下香港亞運史上的最佳成績。佳績背後，營養師、數據分析師、運動心理學家等「幕後人員」功不可沒，可見豐富多元的人才庫對推動體育行業發展至關重要。為此，基金會早前發表了《「體」見未來：為青年打造體育行業之路》政策研究，旨在建構涵蓋運動員及運動員以外的人才培育管道；而本文會聚焦運動員以外的行業人才，探討如何從中學階段提升青少年對相關職業的興趣和認識。



專責隊伍協調體驗機會

助學生及早接觸行業

《「體」見未來：為青年打造體育行業之路》研究進行的問卷調查顯示，逾四分之一（28%）受訪中學生有意在未來投身體育行業。然而，僅兩成受訪中學生知悉相關實踐機會；即使有意投身者中，亦僅四成知悉，反映學生或許並非欠缺興趣，而是缺乏接觸行業的途徑。因此，當局應提供足夠的實踐機會，鼓勵更多學生投身體育行業，並為有意投身者消除障礙。

事實上，現時供中學生體驗體育行業的機會相對有限，且較為零散。一方面，部分教師缺乏業界人脈等資源，難以識別或籌辦合適的體驗活動；另一方面，雖然當局推出了「商校合作計劃」，鼓勵工商機構為學生提供工作體驗、職業講座、場地參觀等機會，讓他們了解不同行業的運作，但當中與體育行業相關的活動不足1%。針對上述情況，當局可考慮組建專責隊伍以統籌體育行業的職業體驗機會，協調各校有意參與的學生，為學校提供和安排相關活動，並主動招攬企業參與「商校合作計劃」，從而系統地為學生提供更多元的職業體驗活動。當局更可由高中體育選修科試行參與專責隊伍統籌的活動，將活動納入課程體驗部分，而學生完成活動後需提交反思作業，鞏固學習成果。

善用本港體壇盛事

提供多元行業體驗

體育盛事同樣能推動青少年接觸體育行業，從而提高他們對行業的興趣和認知。基金會的問卷調查顯示，六成受訪中學生表示參與大型體育活動後，更有興趣了解體育行業的資訊。當局近年積極打造香港為國際體育盛事之都，單計去年已舉辦25場「M」品牌活動，部分更引入了青少年參與元素，例如渣打香港馬拉松2026為中學生提供參賽機會。惟整體而言，仍有進一步制度化的空間，讓體育盛事持續成為青少年走進體育行業的渠道。

就此，當局可考慮調整「M」品牌活動評分制度，以鼓勵主辦單位引入更多青少年參與元素，包括邀請青少年觀賽，或為他們提供義工機會，具體可從兩個方案入手，第一，提高現行評分標準中「社會及文化效益」下，青少年參與元素的評分比重；第二，就相關元素提供額外分數10分，兩者均不影響現時的分數（滿分120分）和資助（最多1,500萬港元）上限。要為香港的體育行業建立可持續的人才梯隊，關鍵在於讓青少年及早了解行業的不同崗位，將對體育的興趣轉化為投身行業的志向，為他們日後升學和就業開拓更多可能。與此同時，運動員也是人才梯隊不可或缺的一環，下一篇文章將另作討論。

作者水志偉是團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監；作者麥穎聰是團結香港基金高級研究經理；作者陳綺樂是團結香港基金研究員；作者劉海晴是團結香港基金實習生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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