馮志豪教授專欄

特區政府已於11月13日正式刊憲《2026年教育（修訂）條例草案》，建議打破過往教師「終身註冊制」，規定全港學校教師及校長必須同時持有「教師註冊」及有效期不超逾3個學年的「教師執業證明書」方可任教。近月圍繞教師執照、續牌周期和持續專業發展的討論，爭議重點其實不在應否規管教師，而在應以甚麼方式規管。教師工作牽涉學生學習、成長和福祉，社會不可能完全不設制度，只靠個人自律維持專業水平。不過，制度在落實過程中，也要避免走向另一個極端，以行政手段處理本來屬於專業範圍的事情，結果令續牌變成文書、時數和程序的累積。我們需要進一步討論的，正是這條界線應如何拿捏。



三年一檢未必過多

不過，承認續牌原則上合理，但是具體安排如何設計，仍然需要審慎處理。教師最擔心的，通常不是要不要持續進修，而是制度最後會否偏重程序要求。以三年作為續牌周期，本身其實未必算密。許多專業按年續期，相比之下，三年一檢其實已算相對其他專業寬鬆。真正令同工不安的，往往不是相隔多久檢視一次，而是每次續牌背後附帶多少時數、多少文件，以及多少流於形式的指定培訓。問題不在周期本身，而在要求如何落地。

同樣重要的是，專業發展不能只按課程和證書計算。教師的成長，很多時不是發生在講座或培訓之中，而是在日常工作中慢慢形成。因應學生差異調整評估方式，在班級經營中處理衝突和情緒問題，與同事共同備課和調適，透過觀課和回饋改善教學，或者在帶領新教師時重新檢視自己，這些都可能比外間培訓更能反映專業進步。若制度主要承認較容易量化和記錄的活動，最後鼓勵的往往不是最有意義的學習，而只是最方便管理的學習。

標準不能只由行政部門決定

因此，續牌制度要獲前線同工認受，不能只靠行政部門單方面訂標準。專業制度之所以能成立，不只是因為有規則，更因為從業者相信那些規則反映了行業對良好實踐的基本理解。教師、校長、師訓院校和教育研究者，都應在不同層面參與標準制定、認可範圍和評核安排。否則，制度即使推行，也容易被視為行政主導的安排，而未必能充分體現專業發展的本意。

所以教師執照與續牌制度的方向並非沒有理據。真正的問題，是這套制度會成為專業建設的一部分，還是另一套行政管理安排。前者有助維持專業標準，也較能回應學生利益和公眾信任。後者則容易令前線疲於應付，也會削弱制度原本希望達到的效果。香港如真的要推動教師專業化，重點便不在是否設立續牌，而在是否有能力把整套制度做得像一套專業制度。

作者馮志豪是香港能仁專上學院協理副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

