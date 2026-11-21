李頴彰律師專欄

最近韓國女團BESTie的一首舊作意外重返大眾視野。這首名為《戀愛的條件》（Love Options）的歌曲於2013年推出時反應平平，未能打入主流排行榜前100，組合本身亦始終未曾迎來真正意義上的商業突破。然而13年後，這首幾乎被市場遺忘的作品卻憑藉短影音平台重新翻紅，不但重返各大音樂榜單，更讓早已停止活動的成員得以再次登上韓國多個音樂節目舞台。從娛樂新聞的角度看，這是一個遲來的「逆襲」故事。而若從更宏觀的社會視角觀察，其真正值得思考之處，或許並不在於歌曲為何翻紅，而在於它讓我們重新思考成功、失敗與時間之間的關係。



暫時失敗不等於沒有意義

在資訊高速流動與社交媒體盛行的今天，社會愈來愈傾向以結果作為評價標準。學生以成績衡量能力，企業以盈利衡量價值，個人則以職位、收入或社會地位衡量成就。公眾每天看見的往往是成功者最耀眼的一刻，而成功背後漫長的等待、反覆的挫折以及不為人知的堅持，卻容易被忽略。久而久之，人們開始相信成功才有價值，失敗便等於沒有意義。能夠迅速獲得回報的努力值得肯定，而長時間看不到成果的付出則容易被視為徒勞。

然而，現實世界從來不是一場短跑。無論是專業能力的培養、企業品牌的建立、科研成果的誕生，還是一個城市的轉型升級，都需要時間沉澱。在一個愈來愈強調效率與速度的時代，人們卻愈來愈缺乏等待的耐性，希望盡快看見結果，希望每一次付出都能立即得到回報。一旦成果未如預期，便容易產生焦慮，甚至否定自己過去的努力。近年香港社會不少關於經濟轉型、產業發展及個人前途的討論，在某種程度上亦反映出這種普遍存在的時間焦慮。

重要的是不放棄專業與熱愛

正因如此，BESTie的故事才格外具有啟發性。若按照傳統成功標準衡量，她們很難被視為成功的偶像團體。組合發展屢受掣肘，歌曲反響有限，成員多年來甚至未曾獲得任何收入，最終逐漸淡出公眾視野。如果把時間停留在數年前，大多數人或許都會把這個故事視為一場未能實現的夢想。

然而，BESTie故事最值得關注的地方，並非13年後的意外翻紅本身，而是在這漫長的13年間，她們始終沒有完全離開自己的專業領域。有人轉為韓國Trot歌手，有人繼續投身音樂劇，有人參與影視演出，也有人透過網絡平台延續演藝事業。這些歲月沒有鮮花與掌聲，也沒有耀眼成績，但正是這些看似平凡的積累，使她們在機會再次出現時，仍然擁有重新站上舞台的能力。

因此，這個故事真正的主角或許不是幸運，而是準備。當外界看見的是一夜翻紅，背後其實是13年不被看見的積累。她們之所以能夠把握住遲來的機會，不是因為運氣突然降臨，而是因為多年來從未完全放棄自己的專業與熱愛。命運或許能夠決定機會何時出現，卻無法代替一個人為機會所做的準備。

在沒有結果的日子裏繼續前行

BESTie的經歷未必能證明堅持一定成功。現實之中，許多人的努力最終未必都能獲得理想回報，這是不容否認的事實。但它至少提醒我們，價值的形成往往需要時間，而社會過於急於下結論，往往只看見一時的得失，卻忽略了許多事物真正的價值需要更長時間才能被發現。那些暫時未被看見的人與努力，未必沒有意義，只是尚未迎來被看見的時刻。

《戀愛的條件》在13年後重新被聽見，最動人的從來不只是一場遲來的逆襲，而是一個簡單卻經常被忽略的道理：人生未必按照固定時間表前進，價值亦未必能夠即時被證明。在這個愈來愈追求速度、流量與即時回報的時代，也許我們真正需要學會的，不是如何更快抵達終點，而是在尚未看見結果的日子裏，依然願意繼續前行。因為有些掌聲或許會遲到，但一個人能否在漫長等待之中保持信念與能力，往往比掌聲本身更加珍貴。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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