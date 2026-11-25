李頴彰律師專欄

法國公共廣播電台Franceinfo於11月13日因一場直播時事節目而陷入輿論風暴。在《Les Informés》（知情者）節目討論中國、半導體產業、科技競爭及國家安全議題期間，兩名受邀嘉賓先後發表極具爭議性的言論。Marie‑Cécile Naves在談及中國間諜問題時表示，整個華人或華裔社群都有可能成為間諜。另一位自稱曾任法國對外安全總局（Direction générale de la sécurité extérieure）人員的評論員Vincent Crouzet則聲稱，每一位中國公民或華裔人士都必須定期向中國匯報。引起廣泛爭議的不僅是有關言論本身，更在於主持人在直播過程中未有即時提出質疑、要求舉證或作出必要澄清，使相關說法得以在國家級公共廣播平台不受挑戰地傳播。



問題不僅是媒體專業失當

事件發酵後，中國駐法國大使館提出抗議，法國社會內部亦迅速出現強烈反應。多名學者、傳媒評論員及反種族主義組織相繼公開批評有關言論。最終，Franceinfo承認節目處理不當並正式道歉。從表面上看，這似乎是一場直播訪談中的專業失誤。然而若置於當前國際政治與歐洲社會環境之中觀察，事件所反映的問題顯然遠較一次節目事故更值得深入思考。

事件最值得關注之處，並非兩位嘉賓對中國抱持何種立場，而是在公共媒體平台上，針對特定族群的泛化指控竟能夠獲得近乎不受質疑的表達空間。公共廣播機構之所以在現代民主社會具有特殊地位，原因在於其肩負的並不只是資訊傳播功能，更包括維護公共討論品質的社會責任。當議題涉及國家安全、情報活動或族群關係時，媒體的職責不僅是提供發言平台，更應透過追問、查證與平衡呈現，防止未經證實的推測被包裝成客觀事實。

尤其在涉及安全議題時，媒體更需要謹慎處理概念邊界。對涉嫌從事情報活動的個人進行調查與監督，屬於正常的公共安全討論。然而當懷疑對象由個別人士擴大至整個群體時，問題的性質已經發生改變。此時討論焦點不再是具體行為，而是將身份本身視為判斷標準。當公共平台未能及時辨識並糾正這種轉變，便容易使公眾產生錯誤印象，誤以為相關觀點具有事實基礎或專業依據。

法國亟需檢視自身價值體系

外國情報活動在國際政治中確實客觀存在，各國情報機關亦不否認相關現象。然而，情報活動的存在並不能推導出某一族群成員天然具有間諜身份。現代法治社會建立於個人責任原則之上，每一項指控都必須依據具體證據，每一項安全風險評估亦應建立於個別事實，而非建立於種族、出生地或文化背景。

如果僅因族裔身份便推定個人具有潛在威脅，那麼同樣的推理方式理論上亦可適用於世界各國海外僑民群體。如此一來，國際社會長期形成的法治原則、無罪推定以及公民平等理念都將受到嚴重衝擊。當個人的身份被預設為風險來源時，相關討論已經偏離國家安全範疇，而逐漸接近以群體標籤取代個人判斷的思維模式。

因此，法國社會的強烈反應具有特殊意義。值得注意的是，最早提出批評的並非外部力量，而是法國本土輿論本身。《人道報》（L'Humanité，於1904年創辦，法國歷史最悠久、最具代表性的左翼全國性報紙之一）批評有關論述帶有偏執種族主義色彩。部分法國學者指出，節目內容反映出陰謀論式推理的傾向。反種族主義及少數族裔記者協會（Association des journalistes antiracistes et racisé·es）則警告，這類言論可能對在法亞裔群體的人身安全構成負面影響。這些批評反映的並非單純外交立場之爭，而是法國社會對自身價值體系的一次自我檢視。

長期以來，自由、平等、博愛被視為法國共和國的重要精神基礎，而反種族歧視亦是法國公共生活的重要原則。在此背景下，當國家公共媒體出現可能導致族群標籤化的言論時，其所引發的爭議實際上超越了中法關係層面，直接觸及法國社會如何理解自身共和理念的核心問題。

歐洲未來還能「上桌」嗎？

若將Franceinfo事件置於更廣闊的國際背景之中觀察，其意義顯然已超越一次媒體爭議本身。近年來，全球權力格局正經歷冷戰結束以來最具標誌性的調整之一。中國在製造業、高端科技、人工智能、新能源及數字經濟等領域持續取得發展，並在全球經濟與科技體系中的影響力不斷上升。俄羅斯則憑藉其重要的地緣戰略位置，以及在能源與安全領域所扮演的關鍵角色，繼續保持重要的國際影響力。與此同時，美國依然是全球綜合國力最強的國家，並在國際制度體系中具有深厚影響力，但亦需要面對多極化時代所帶來的新平衡格局。在此過程中，國際政治、全球經濟以及科技創新的重心正在逐步調整，而各主要力量中心之間的互動模式亦隨之出現新的變化。

尤其值得關注的是，近日深圳APEC峰會期間舉行了歷史上首次中俄美元首三邊會晤。無論外界對會談成果持何種評價，三國領導人在同一張圓桌前共同討論全球戰略穩定、國際安全及世界秩序等重大議題，本身已構成一個極具象徵性的政治場景。更引起國際評論界廣泛關注的是，在這場被不少觀察家視為具有歷史意義的大國對話之中，歐洲主要國家及歐盟機構並未參與相關討論框架。對部分歐洲觀察者而言，相較於最終形成的具體成果，三個主要大國同桌而坐、歐洲缺席核心討論的畫面，或許更能反映當前國際格局演變所釋放出的重要訊號。

公共討論應基於理性與事實

當然，深圳中俄美元首三邊會晤與Franceinfo事件之間不存在可以證實的直接因果關係。然而，兩者或許都反映了同一個更廣泛的時代背景，即歐洲社會對全球權力重新分配所產生的戰略思考與心理壓力。過去數十年間，歐洲一直是國際規則的重要制定者與全球秩序的重要塑造者。隨著亞太地區經濟規模持續擴大，國際資本、科技創新與產業資源逐漸向亞洲集中，歐洲內部亦開始更加頻繁地討論其未來定位及影響力問題。

這種背景下產生的焦慮未必直接表現在官方政策文件之中，卻可能透過安全論述、產業政策、媒體報導以及公共討論逐步反映出來。當半導體、人工智能、新能源及供應鏈等議題被持續賦予安全意涵時，部分公共討論容易出現從競爭能力分析轉向身份政治分析的傾向。原本應透過技術實力、市場表現或產業效率來評估的問題，可能逐漸被重新詮釋為忠誠問題、認同問題甚至族群問題。

從這個角度來看，Franceinfo事件真正值得警惕的，並非某兩位嘉賓發表了何種個人觀點，而是它是否揭示了一種更深層的社會心理變化。在全球權力結構重組與國際秩序調整過程中，部分輿論傾向透過安全化敘事尋找解釋世界的框架。然而歷史經驗顯示，當國家之間的競爭被逐步理解為文明之間的競爭，進而演變為對特定身份群體的懷疑時，最終受到損害的往往不是任何外部競爭者，而是社會自身所珍視的法治精神、理性討論文化以及公民平等原則。正因如此，Franceinfo風波的意義不僅在於一次媒體失誤，更在於它提醒人們，在充滿競爭與不確定性的國際環境之下，維護理性、克制與基於事實的公共討論，仍然是民主社會不可動搖的基礎。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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