香港社區組織協會（SoCO）專欄｜陳偉傑、彭鴻昌

2026年9月，「同路人同盟」與「長期病患者關注醫療改革聯席」共同公布一項問卷調查結果，為香港的癌症患者發出求助呼聲。



在164名正在接受治療的癌症患者中，家庭月入中位數為30,000元，與香港一般家庭收入狀況相若，但每月自費癌症藥物開支中位數達9,550元，加上其他醫療開支中位數4,000元，總開支已相等於家庭收入中位數的62.5%；更有42.7%受訪者的醫療開支等於或超過整個家庭的每月收入（見圖一）。如按照藥物資助情況劃分為四類受訪者，負擔最沉重的，是不符資助用藥的臨床準則，或藥物未有進入安全網、未有任何資助而需要自費用藥的公立醫院病人，其醫療總開支相等於家庭收入中位數的105.3%（見圖二）。

逾七成癌症患者治療耗盡家庭資產

按照世界衞生組織的定義，病者的醫療開支佔家庭可動用收入超過40%屬財務困難、超過100%更屬「因病致貧」。對比另一項於2025年公布的《香港「因病致貧」現狀研究》，在危疾重病、致殘疾病及多重疾病的患者中，近四成患者陷入財務困難，兩成屬「因病致貧」。換言之，癌症患者的經濟負擔確實沉重。計及於公立醫院或私營醫療自費用藥的情況，近七成受訪者均在沒有任何資助下購買癌症藥物，73.8%表示癌症治療已消耗家庭資產，更有10.4%需要借貸度日。

這些數字的殘酷之處，不在於它們有多新穎，而在於它們所揭示的制度問題：在一個擁有公私營醫療體系、藥物名冊、安全網和多個援助基金的城市，癌症病人仍然要在「有藥」與「有錢」之間被迫作出選擇。雖然特區政府銳意改革藥物註冊制度，務求加快新藥註冊，令病者可以選擇創新、安全、具療效的藥物，但這只處理「有藥可用」（即藥物可得性，availability），仍未能確保「有錢可買」（即藥物可及性，accessibility）。處理到安全網與病人共付能力的，才是避免「因病致貧」的關鍵。

病者如獲得更具療效的藥物，便能夠改善患者的生活質素，甚至可重投社會工作。有受訪者表示作為年輕患者，「是家庭唯一經濟支柱，如果能夠完全康復，依然可以在社會上有貢獻」。由此可見，藥物資助不只是單純開支，還是對社會的一種投資，更重要是彰顯社會對面對逆境者濟困扶危的應有之義。以下篇幅由是次調查引申到癌症治療及藥物資助制度的討論，希望藉此作出改善建議。

癌症病人需接受嚴格審查

公立醫院是癌症患者的治療所依。不過現時公立醫院的工作負荷龐大，癌症患者從轉介至初次專科求診、從安排多項化驗及影像診斷程序至發出報告、從確診至開始接受治療，每個醫療程序需時，疊加起來或已超過三個月。至此，患者病情或已經惡化，減低原先可以及早進行的治療成效，甚至無奈選擇盡早自費尋求私營服務。

撒瑪利亞基金與關愛基金醫療援助項目，是香港癌症患者免於陷入經濟困境的最後防線。然而，這道防線的覆蓋面與實際需要仍存在落差。即使藥物已納入安全網，病人仍須通過嚴格的經濟審查與臨床用藥準則；不符合藥物指定適應症、病人臨床狀況等，即使醫生建議病人用藥，也無法獲得資助。因此是次調查反映七成受訪者均自費用藥，並非因為他們「有能力負擔」，而是因為「沒有選擇」。

癌症患者如要獲安全網資助，除須通過經濟審查外，也須符合臨床狀況。現時，有些安全網內的抗癌藥雖然有效控制癌細胞，但資助的條件是癌症患者病情到達晚期時才可申請資助使用，而不是於病情早期使用，未能發揮藥物最大功效。如早期患者希望使用此藥，便需要自費，由此墮進「因病致貧」的裂縫。

另外，雖然現時部份具療效的新藥從衞生署註冊到進入醫管局的安全網已縮短至大約一年，但一年對許多晚期癌症患者而言，可能就是整個餘生。這仍需透過不同資助機制為癌症患者雪中送炭。關愛基金雖然為部分尚未納入撒瑪利亞基金、但正在累積醫學實證的自費癌症藥物提供過渡性援助，但其性質是「等待區」，而非解決問題的終點。當一位第四期肝癌患者因為每月三萬元的標靶藥費而停藥、病情惡化後再靠親友借貸續命時，制度所辜負的，不是「註冊效率」，而是「在病人最需要的時候，提供一條可預期、可持續的負擔路徑」。

藥物註冊提速無助病人受惠

平情而論，香港近年確實在藥物註冊與引進的速度上作出了改革。「1+」機制容許符合本地臨床數據要求的新藥，在只有一個參考監管機構許可的情況下，有條件註冊使用；醫管局設立引進藥械辦亦以優先審評途徑，將部分癌症新藥的評審時間壓縮至100個工作天以內，再交由醫管局依程序納入藥物名冊。現時新藥由註冊到進入安全網，整體的時間由以往平均28個月縮短至約一年。

然而，如果將改革的重心完全放在「註冊提速」，就會陷入一種危險的錯覺：彷彿只要藥物更快出現在市場上，病人就能更快受惠。事實是，藥物註冊只解決了市場准入的品質、安全與效能門檻；它既不保證藥物會進入醫管局藥物名冊，更不保證它會獲得安全網資助，當然也不保證病人個人能夠負擔自費價格。值得注意的是，藥物供應制度不應只量度藥物「何時獲批」，而應量度合適患者「何時真正能夠開始、持續並完成適切治療」。公立醫院癌症患者一直仰仗醫管局將所需的癌症藥物列入藥物名冊內，才可獲得可負擔的適切治療。然而，藥物名冊的入藥準則一直不具透明度，藥廠便難以客觀衡量應用甚麼價格出售藥物才獲批入列名冊，最終令病人乾焦急。註冊提速若不同時配以評估、更具透明度的藥物名冊制度、資助與服務容量上的平行改革，最終只會讓更多病人更快地面對「藥已在，但錢不夠」的殘酷現實。

風險共擔紓緩病人重擔

要打破「因病致貧」的困局，香港需要採納一套更精細、更具風險意識的藥物資助哲學，取代目前「要麼全面公費資助、要麼病人自生自滅」的二元模式。在藥物供應上，存在兩個方向，即：「先有選擇」或「先證明價值」。兩個方向雖有差異，但一個共同範圍是有條件准入、風險分擔與具退出條款的資助框架。

風險共擔協議並非嶄新概念。有醫療經濟學者指出，在藥物尚未具備足夠數據納入常規公費資助之前，可以由藥廠、政府與病人三方分擔藥費，讓病人以較相宜的價格甚至免費使用新藥，同時系統性地收集真實世界數據，供日後再評估。此機制在英國與韓國均有先例：韓國曾讓自願參與風險共擔協議的病人免費使用一種抗急性淋巴癌藥物（氯法拉濱Clofarabine），待實際應用證實臨床效益後，才正式納入健保名錄。這種模式的核心，不是降低證據要求，而是將不確定性從病人身上轉移回制度與藥廠之間，令病人不必在數據尚未成熟時獨自承擔全部財務風險，藥廠也不能在收取高昂藥價後對真實療效不聞不問。

與此同時，安全網的經濟審查邏輯必須從「會計式審查」轉向「病人真實負擔能力評估」。現行的審查機制側重於家庭收入與資產的靜態計算，卻往往忽略癌症治療所帶來的收入中斷、照顧者停工、持續的非藥物醫療開支，以及疾病對家庭資產的侵蝕速度。有病人因失業未滿半年，在積蓄耗盡、懷疑患癌的情況下仍被拒絕醫療費用減免；有夫婦先後患癌，因資產問題無法申請任何資助，最終耗盡積蓄並舉債治病。這些個案說明，以「過去收入」和「靜態資產」為基礎的審查，無法捕捉「因病致貧」的動態過程。安全網的門檻，必須將「因治療而導致的收入損失」和「災難性醫療開支」納入為核心變數，而非邊緣調整。

缺乏以病人為中心的可負擔路徑

香港並不缺藥物，也不缺制度工具。藥物名冊、安全網、關愛基金、自願醫保、公私營協作，這些碎片化的工具已經存在多年。真正缺失的，是將這些工具整合成一條以病人為中心的端到端可負擔路徑的意志與能力。政府近年願意在註冊審批上提速，說明制度並非不能改變，公立醫院收費改革，也令醫管局有更多資源可用於藥物資助上；若改革止步於「更快批藥」，而不同步處理安全網覆蓋不足、共付機制缺失、服務容量瓶頸與融資結構單一等問題，那麼「因病致貧」的數字只會繼續在每一次調查中以不同面貌重複出現。

衡量香港癌症策略是否成功的指標，不應是藥物註冊處的處理量，也不應是藥物名冊的新增條目數。它應該是：一位中下階層病人在確診之後，能否在不需要耗盡積蓄、不需要借貸、不需要在「最合適的藥」與「負擔得起的藥」之間被迫選擇的情況下，開始、持續並完成適切的治療。在這一點上，香港距離一個真正公平的癌症治理體系，仍然有很長的路要走——而這條路，必須從承認「有藥不等於可及」開始。

作者陳偉傑是同路人同盟主席；作者彭鴻昌是香港社區組織協會幹事、長期病患者關注醫療改革聯席成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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