李頴彰律師專欄

英國國會跨黨派（All Party Parliamentary Group, APPG）香港小組主席、下議院議員Emily Darlington近日接受一間總部設於英國的香港媒體專訪時表示，英國政府早已明確表態，不承認香港《國家安全法》的合法性。她又透露，該小組正進一步研究一項更具廣泛影響的議題，即香港法院依據其他法例作出的定罪裁決是否仍具足夠公信力（One of the pieces of work we're doing as an APPG now is looking at: Can we still consider the Hong Kong courts a competent court outside the national security laws），特別是在涉及持有示威相關定罪紀錄的BN(O)簽證申請個案時。該專訪於2026年11月23日播出後，迅速透過社交媒體廣泛傳播，引發輿論與各界的高度關注。



司法認受性從不取決於政治認同

這番言論引起廣泛關注，不僅因為其可能影響移民政策，更因為它反映近年西方部分政治力量討論香港問題時出現的一項重要變化。過去爭議主要圍繞《國安法》本身，而當前部分討論已逐漸由特定法律延伸至香港法院的整體公信力。兩者看似相近，實際上卻屬不同層次的問題。

反對某項法律，屬於政策和價值判斷範疇。質疑整個司法制度是否值得信任，則涉及制度合法性與司法能力的評價。前者可以存在不同政治立場，後者則必須建立於充分、客觀且具持續性的證據之上。正因如此，當批評由個別法律擴展至整體司法體系時，其論證標準理應更為嚴格。

問題在於，目前有關論述尚未清楚說明，究竟基於甚麼法律原則，可以由反對《國安法》進一步推導出對香港法院其他裁決的全面懷疑。如果一個法院因審理某類政治敏感案件而被質疑失去司法能力，那麼同一法院根據相同程序審理商業、民事或其他刑事案件時，其裁決是否同樣失去可信性？如果答案是否定的，便需要解釋兩者之間的界線究竟何在。

從法治角度而言，司法認受性從來不應取決於政治認同，而是取決於制度表現。國際社會衡量一個司法體系是否具備公信力，通常關注其能否依法行使職權、遵循既定程序、公開裁決理由、維持有效上訴機制，以及長期保持專業和穩定運作。無論屬於普通法還是大陸法體系，這些都是評價司法制度的核心標準，而非法院裁決是否符合某些政治力量的期望。

從實際運作情況觀察，香港司法制度至今仍保持完整而穩定的運作。法院依法履行審判職能，判詞公開發布，上訴機制有效運行，普通法制度持續發展。作為國際金融中心，法治始終是香港最重要的制度優勢之一。長期以來，跨國企業廣泛選用香港法律作為商業合約的適用法律，國際投資者亦依賴香港法院及仲裁機制處理跨境爭議和保障合法權益。香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的地位，正是建基於市場對其法律制度、司法專業和法治環境的長期信任。

正因如此，目前部分針對香港法院的批評難免出現一個值得思考的矛盾。如果香港法院足以處理複雜跨境商業糾紛，足以保障巨額資產和合約權利，並持續獲得國際市場信任，那麼究竟根據甚麼客觀法律標準，同一司法制度在涉及公共秩序或示威案件時便突然失去公信力？迄今為止，相關論述並未提供充分答案。

法治精神以尊重制度事實為先

更值得關注的是，這種思路可能對國際司法合作帶來更深遠的影響。現代國際法律秩序的重要基礎之一，在於不同司法管轄區願意相互承認和尊重彼此的司法裁決。這種互信並非建立於政治制度一致，而是建立於對法律程序和司法制度的基本信任。正因如此，即使各國政治制度不同，其法院仍然能夠在商業、民事及司法協助等領域維持合作。

若司法認受性開始由政治立場主導，而非由制度表現決定，相關影響將不會局限於香港。當政治機構開始根據自身政策取向評價外地法院哪些裁決值得承認、哪些裁決應被忽略，司法判斷與政治判斷之間的界線便會逐漸模糊。長遠而言，這不僅削弱法律確定性，也可能侵蝕跨境司法合作所依賴的互信基礎。

事實上，各國都曾面對涉及社會衝突和公共秩序的案件。英國曾大規模檢控2011年騷亂參與者，美國亦曾就2021年1月6日國會山莊事件提出大量刑事檢控，法國近年處理暴力騷亂時亦採取嚴厲執法措施。這些案件均曾引起爭議，部分判決亦受到批評。然而，國際社會鮮有因此全面否定相關國家的司法制度。原因十分簡單：對個別案件提出質疑，與否定整個法院體系，原本就是兩回事。如果這項區分適用於其他司法管轄區，同樣應當適用於香港。

此外，司法制度的公信力是一項極其嚴肅的議題，其評價理應建立於系統性研究、案例分析及實證證據之上，而非建立於零散個案、政治印象或媒體論述。任何關於一個司法制度已失去認受性的重大結論，都應承擔相應的舉證責任。否則，司法評價便容易從法律分析滑向政治指控。

從更宏觀的角度而言，這場爭論所反映的其實是當前國際秩序面對的一項共同挑戰。在地緣政治競爭加劇的背景下，法律問題愈來愈容易被政治化。然而，法治的價值正正在於為政治分歧劃定界線，使司法判斷不致淪為政治工具。如果一個法院的認受性最終取決於外部政治力量是否認可其裁決，而非取決於其制度本身的運作表現，那麼受到衝擊的便不只是香港，而是國際法治秩序得以維繫的共同基礎。

對全球法律合作而言，真正值得守護的，不是對某項具體政策抱持相同立場，而是堅持以法律標準評價法律制度，以制度事實而非政治偏好判斷司法認受性。這既是法治精神的核心所在，也是國際司法互信得以長久維持的根本前提。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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