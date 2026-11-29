安經緯專欄

英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳剛剛重掌帥印，華府國會山莊的政治風暴便接踵而至。據《路透社》報道，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）近日在社交平台發文炮轟，指控向中國運送先進晶片的行為，相當於「在太空競賽期間把火箭引擎賣給蘇聯」；與此同時，共和黨籍參議員麥考密克（Dave McCormick）呼籲防堵出口管制的「後門」，同黨參議員克拉默（Kevin Cramer）甚至拋出「派保姆看着黃仁勳」的言論。



用冷戰歷史施壓

事實卻恰恰相反

舒默與一眾跨黨派議員的用意相當明顯。對於一般美國選民而言，「先進AI晶片架構」與「出口管制漏洞」屬於艱澀的貿易與科技術語；但「太空競賽」與「蘇聯」卻是美國大眾最熟悉的冷戰集體記憶。透過這個直白的類比，國會山的對華鷹派企圖將商業與貿易合規問題，上升至攸關國運的「生存危機」與「資敵行為」，藉此向白宮及企業施壓，要求立法收緊晶片出口限制。

然而，在有歷史常識的人眼中，舒默的說辭卻顯得相當尷尬。因為在冷戰乃至後冷戰的真實航太史裏，火箭引擎技術恰恰是從蘇聯流向美國，與舒默的比喻完全相反。

1950至1960年代的太空競賽初期，蘇聯憑大推力火箭率先發射首顆人造衛星並將人類送入軌道，並且一直保持優勢。1960年代初，美國工程界評估後認為富氧分級燃燒在工程上不可行，選擇了難度較低的「氣體發生器循環」；蘇聯卻攻克了這條路線，1965年以RD-253（偏二甲肼/四氧化二氮）率先實現分級燃燒的實用化，此後又在液氧煤油引擎上將這條路線推至極限，1980年代研製出人類史上推力最大的液體火箭引擎RD-170。技術優勢在登月競賽之後不但沒有縮小，反而繼續拉大。

更諷刺的是，冷戰後美國獲取俄式引擎的方式，直接變成了大規模商業採購。自1990年代中後期起，俄方累計向美方交付約122台衍生自RD-170技術的RD-180引擎，其中大部分用於聯合發射聯盟（ULA）的Atlas V火箭，撐起美軍及商業衛星發射；直到2022年俄烏戰爭爆發後，華府才徹底停止採購並轉向自製引擎（如BE-4）。此外，1990年代美國Aerojet公司亦從俄羅斯倉庫買走約40台原本為蘇聯N1登月火箭準備、遭封存的NK-33引擎，改裝為AJ-26用於美國「安塔瑞斯」（Antares）火箭；直到2014年安塔瑞斯火箭升空爆炸，調查才揭示其第一級使用的正是這批已有40多年歷史的蘇製NK-33翻新引擎。這款被公認為史上推重比最高的液氧煤油引擎，讓美國以商業價格直接收割了蘇聯在富氧分級燃燒路線上數十年的技術結晶。

特殊手段偷太空船

還敢說自己賣引擎？

商業採購還算你情我願，不過冷戰期間美國情報機構對蘇聯太空技術的竊取，手段就更直接了。早在1959年蘇聯「月球號」（Luna）探測器巡迴展出期間，美國中情局（CIA）便策劃了「劫持月球號」行動（Project Lunik）：特工趁展館閉館潛入，確認展品是真實太空船而非模型。隨後在探測器運往墨西哥城火車站途中製造交通延誤，將卡車駛入廢料場，連夜拆解拍攝內部結構，再於黎明前原封不動裝回。這批第一手資料為美國了解蘇聯航太器的內部設計提供了罕見情報。

載人航太亦復如是。2011年穿梭機退役後，美國近10年全靠俄羅斯「聯盟號」往返國際太空站，單程票價一度飆破8,000萬美元，直至2020年SpaceX載人龍飛船首飛才告擺脫。從122台RD-180、40台NK-33、近10年的聯盟號艙位，到CIA偷拍的Luna探測器，美國從不是慷慨的賣方，而是技術落後、買比自造更划算的買方，有時還兼職偷方。當年若有人提議「賣火箭引擎給蘇聯」，莫斯科專家恐怕只會反問：「就憑你們的推力？」

禁運逼出對手突破後

美國又開始偷技術？

說到禁運，若舒默真的想從冷戰歷史中尋找一個「西方掌握核心技術優勢、並透過嚴密禁運防堵對手取得」的貼切案例，當年的「巴黎統籌委員會」（COCOM，西方對蘇出口管制機構）對蘇聯實施的先進微處理器、半導體、特種軍用鋼材禁運，在邏輯上都比「賣火箭引擎」準確得多。

不過，西方對蘇聯的技術封鎖，到頭來往往成了蘇聯另闢蹊徑的催化劑：在晶片封鎖下，蘇聯半導體學派孕育出阿爾費羅夫（Zhores Alferov），他在異質結（heterostructure）半導體領域的開創性研究後來獲得諾貝爾物理學獎，其成果奠定了現代光通訊與LED的基石；在鈦冶煉、焊接與惰性氣體保護工藝上，蘇聯自主突破，建成全鈦合金核潛艇；而CIA後來為了打造偵察蘇聯的SR-71「黑鳥」（Blackbird）高空偵察機，甚至還得透過第三國空殼公司秘密向蘇聯「偷買」高純度鈦金屬。舒默要不要重提這段「禁運逼出對手突破、美方反過來偷技術與材料」的冷戰往事，他自己要好好想清楚。

政治人物在揮舞歷史大棒之前，最好先好好重讀歷史。用一個完全顛倒事實的比喻來展現強硬，到頭來只是自取其辱。

作者安經緯是時評專頁「Shut The Fake Up 政經解碼」主理人。



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