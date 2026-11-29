李頴彰律師專欄

剛圓滿結束的2026年香港選舉委員會界別分組一般選舉中，若干被視為「爆冷」的賽果引起社會關注。不少社交媒體、網上論壇及通訊軟件群組隨即出現各種「權威分析」。其中流傳最廣的一種說法，是早有所謂的「祝福名單」，選舉只是履行程序，因此結果早已注定，所謂「爆冷」之說根本不存在。



三會真實數據檢驗政治敘事

這類論述近年反覆出現，每逢相關選舉便被重新提起。然而，作為一種解釋政治現象的理論，其價值最終並不取決於是否容易流傳，而取決於能否充分解釋實際觀察到的事實。當具體數據與選民行為提供清晰觀察材料時，任何政治敘事都應接受實證檢驗。

討論選舉制度時，最具分析價值的往往並非個別候選人的勝敗，而是大量選民在同一制度環境下所呈現的集體行為模式。個別候選人的當選或落敗，可能受到地方網絡、知名度、競選策略或偶然因素影響，其解釋空間相當廣泛。然而，當數以千計選民同時作出選擇時，相關數據便開始反映較具普遍性的制度運作特徵。在這個意義上，今次選舉中的港九三會及新界三會界別具有特殊研究價值。

所謂「三會」，是指地區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會。相關成員由特區政府民政及青年事務局局長委任，成員主要來自區議會、地區團體、居民組織、專業界別、工商界及長期參與社區工作的社會人士。由於成員遍布全港十八區，同時長期參與地區治理及公共服務工作，因此港九三會及新界三會均屬選舉委員會各界別之中選民基數最大的個人票界別之一。

更重要的是，其投票率分別達99.87%及99.84%。港九三會擁有超過1,500名合資格選民，新界三會則擁有超過1,200名合資格選民，兩者合計接近2,800人，而幾乎所有選民均已投票。換言之，這並非一般民意調查意義上的抽樣數據，而是接近完整母體的行為紀錄。正因如此，有關數據的分析價值遠高於一般意見測量工具。當接近整個群體均作出實際投票決定時，觀察到的結果已不再主要反映研究者的推論，而是反映選民真實選擇所形成的客觀分布。

六萬張未投選票打破預定論

正是在這樣的基礎上，「祝福名單」開始面臨解釋上的考驗。如果按照相關論述的邏輯，選舉結果基本已被預先確定，則一項合理的推論是，選民的投票行為應呈現較高的一致性。即使未必每一名選民都完全以相同方式投票，整體投票模式亦理應相對集中，以降低結果的不確定性。然而，實際數據顯示的情況卻是另一種。

港九三會共有76席，理論最高總票數可達116,280票，但實際投出的選票僅為82,932票。新界三會共有80席，理論最高總票數可達99,760票，而實際投票數則為68,725票。兩個界別合計，選民主動放棄超過64,000張原本可以投出的選票。從政治行為角度而言，這是一項不能輕易忽略的現象。

倘若選民只是被動執行既定安排，投滿全部選票無疑是最直接、最有效率的做法。然而實際情況卻是，絕大部分選民均選擇只投出部分選票。港九三會每名選民平均投出約54票，而可投票額為76票。新界三會每名選民平均投出約55票，而可投票額則為80票。這意味着不少選民並未把所有候選人視為同等的支持對象，而是在候選人之間作出區分。換言之，他們不僅有參與投票，而且正在行使選擇權。

如果說大量保留選票反映了選民間存在偏好差異，那麼得票分布則進一步證明這些偏好最終轉化為不同程度的政治支持。港九三會最高票當選人獲得1,244票，最低票當選人則獲得810票，兩者相差434票。對於只有1,500多名投票人的界別而言，這並非微不足道的差距，而是相當顯著的支持度分野。更值得注意的是，這種票數分布所呈現的形態。

在高度組織化配票或投票取向極度一致的情況下，候選人得票往往容易集中於相對接近的區間，因為選民之間採用近似的選擇標準。然而今次數據所呈現的卻是相當明顯的層次結構。有些候選人獲得廣泛支持，有些候選人則獲得較有限支持。這種支持度差異並非零星個案，而是整體票數結構所反映的集體結果。

共同立場不等於沒有實質競爭

因此，今次數據未必足以證明不存在任何政治訊號、政治協調或共同政治立場，但至少顯示這些因素不足以單獨解釋整個投票結果。候選人個人表現、社區服務紀錄、專業背景、認受性及選民個別判斷，顯然仍然對結果產生實際影響。這亦引申出另一個經常被混淆的問題：共同政治立場是否等同於不存在競爭?

部分批評者往往將競爭理解為制度層面的對抗，認為只要所有候選人均接受《基本法》及「愛國者治港」原則，競爭便不復存在。然而從比較政治學角度而言，競爭從來不只發生於國家認同或憲制立場層面。治理能力、政策執行經驗、公共服務表現、專業資格及社會認受性，同樣是競爭的重要內容。

無論在任何政治制度之中，參與者通常都需要接受若干基本制度前提。在此基礎之上，政治競爭依然可能存在，而且往往以不同形式呈現。競爭是否存在，最終仍應從選民是否進行比較、是否作出選擇，以及不同候選人是否獲得不同程度支持等行為結果作出判斷。

政治敘事須經得起數據檢驗

從港九三會及新界三會的投票數據來看，相關特徵顯而易見。因此，今次選舉真正值得關注之處，或許並不在於個別候選人的當選與落選，而在於其對若干長期流行的政治敘事所提出的挑戰。

當接近2,800名選民幾乎全數參與投票，卻普遍沒有投滿手中的選票。當候選人之間出現顯著支持度差距。當得票呈現清晰分層而非整齊分布時，任何聲稱結果早已完全決定的理論，都有責任對這些現象提供充分解釋。

這些數據當然不足以證明任何制度已臻完善，也不足以回應所有圍繞香港選舉制度的爭議。然而，它們至少說明一點：選民並非單純機械式地執行預設安排，而是在既定制度框架內作出真實且具差異性的政治選擇。

因此，對香港選舉制度的評價，不應停留於口號式論斷，更不應以先驗立場取代實證分析。面對具體數據與實際行為，真正值得討論的問題，或許並非選舉是否符合某些人預設的想像，而是既有政治敘事是否仍然具備足夠解釋力，以準確理解香港政治現實所呈現的複雜面貌。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

