安經緯專欄

台北市長候選人沈伯洋與索羅斯（George Soros）旗下「開放社會基金會」（OSF）之間的資金爭議，在選戰最後階段再度成為輿論交鋒焦點。這場風波的殺傷力不在於135萬美元的數額本身，而在於這筆資金與他一貫「防滲透」的主張自相矛盾。



「防滲透」卻收外國資金？

爭議的起點，在於台灣民主實驗室於2020年至2023年間接受OSF資助。面對質疑，沈伯洋提出兩項辯解：其一，他身為理事長依《人民團體法》屬無薪職，款項全數用於研究與組織營運，並未流入個人口袋；其二，向境內外機構申請研究經費乃學術界常態。

這兩點辯護在法律形式上未必站不住腳，但爭議的核心從來不在於個人有否支薪，而在於組織行為的政策方向性。一筆來自境外政治基金會的資金，注入一個由日後參選公職者所創辦的智庫，其議程設定、人事安排與報告撰寫，在客觀上是否配合資助方的戰略？「無薪」只處理了個人與組織之間的財務隔離，卻沒有處理組織與資助方之間的議程關聯。

OSF的運作邏輯，恰恰是使這種議程關聯無須以「指令」形式出現。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）在《Joe Rogan Experience》節目中將索羅斯稱為「系統駭客」（system hacker），之所以在英文輿論場獲得廣泛報道，在於這個稱號點出了一套制度槓桿邏輯：以相對小額的私人資金設立非政府組織，再透過政治遊說與政策網絡，將公共財政與制度資源導向其屬意方向。

此外，OSF與美國國際開發署（USAID）、美國國家民主基金會（NED）及自由之家在多國的協同運作，亦構成一套涵蓋資助、培訓、輿論操作與選舉動員的「民主模板」分工鏈。在此架構下，受資助方無須被直接「收買」，只需在既定議題框架內生產符合需求的話語資源。沈伯洋將OSF與美國中央情報局（CIA）、共濟會相提並論，批評對手大玩「連連看」陰謀論，卻無法作出任何正面反駁。

索羅斯正是亞洲金融風暴主使

除了基金會的制度網絡，索羅斯本人的金融與司法紀錄，亦使外界難以單純以「學術常態」視之。從1992年沽空英鎊迫使英國退出歐洲匯率機制、1997年量子基金狙擊泰銖、1998年狙擊港元最終在香港金融管理局入市干預下鎩羽，到法國法院與歐洲人權法院先後確認其在法國興業銀行股票交易中的內幕交易定罪，這些紀錄絕對稱不上光彩。

亞洲金融風暴至今仍是許多亞洲人難忘的傷痛。1997年7月泰銖失守後，泰國無數家庭失去工作與儲蓄，印尼盾崩潰引發雅加達街頭動盪，韓國接受國際貨幣基金組織援助時亦伴隨大規模企業重組與裁員。

台灣同樣無法倖免。新台幣兌美元從1997年7月的27.98元貶至隔年1月的近34元，央行動用約105億美元外匯存底護盤後於10月棄守；1998年台灣出口衰退約9.4%，GDP成長率滑落至4.83%，創1983年以來新低，隨後更爆發「本土型金融風暴」，國產汽車、禾豐集團19家公司與漢陽集團18家公司相繼出現財務危機，銀行對中小企業「雨天收傘」，企業資金鏈一環扣一環斷裂，失業率創10年新高。

索羅斯藉金融恐慌、貨幣貶值與資產價格崩塌，收割亞洲人的儲蓄、就業與退休金；沈伯洋接受這樣一個基金會的資源，卻從未對這段歷史作出實質回應，一句「學術常態」便將整場風暴擱在一旁。

還想進一步推廣毒品合法化？

索羅斯在金融市場上利用制度縫隙套利；沈伯洋在毒品政策上的論述，則恰好與索羅斯基金會資助的議程方向一致。OSF在公開資料中將自身定位為過去30年全球毒品政策改革的最大「慈善」資助者之一，其立場反對以刑罰為基礎的禁毒，支持減害措施、個人吸毒除罪化，並資助推動醫療與娛樂用大麻合法管制的團體。2014年5月，索羅斯在《金融時報》撰文，主張將資源轉向針具交換與受監督注射場所等減害措施；同年9月，沈伯洋在「想想論壇」發表文章，提出若吸毒「除罪化」對部分人過於激進，「台灣至少可以建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，並主張「把毒品和藥品劃上等號」。

沈伯洋其後辯稱，該文並陳A、B、C三種方案，引發爭議的B方案並非其最終結論，他真正主張的是找出吸毒原因並協助戒治的C方案，且從不主張大麻合法化。然而，關鍵不在於OSF曾否向沈氏下達指令，而在於兩者在時序與政策方向的重疊，客觀上構成了金主篩選合作夥伴的訊號；沈伯洋卻以動機論反擊質疑者，拒絕正面回應政策立場的巧合，這種做法與他平日批評政敵的伎倆如出一轍。

在沈伯洋整套辯詞中，最經不起推敲的，是他對類比對象的選擇。沈伯洋以自己曾申請台北市政府經費研究警隊涉貪風險為例，試圖論證接受境外資助亦屬平常。然而，台北市政府的項目屬於境內公共治理體系內的學術外判，資助方與受託方受制於同一套問責與審計框架；OSF則來自跨境政治資助網絡，其資金流向、議題偏好與地緣戰略考量，完全不受台灣本土程序約束。將台北市政府研究經費與境外資助混為一談，顯然是偷換概念，欲蓋彌彰。

沈伯洋的「雙標」牽動台北全城

美國「聯合果品公司」（United Fruit Company）的歷史，正好說明為何「私人機構」不能成為免責金牌。這家於1899年合併而成的美資企業，在20世紀上半葉控制全球約75%香蕉市場，在危地馬拉擁有約70%土地、90%鐵路運力與70%發電量，利潤一度達該國財政收入兩倍以上，並自行設立法院與警力。1952年危地馬拉總統阿本斯推行土地改革徵收其閒置土地後，公司聘請公關之父伯內斯（Edward Bernays）設計宣傳，將阿本斯政府描繪為蘇聯代理人，同時遊說艾森豪威爾政府，最終促成美方於1953年批准秘密行動，1954年中情局支持的政變成功。整個過程中，聯合果品公司只是一家美國私人企業，但其議程設定與遊說網絡，實質遠超私人商業利益。這段歷史足證，當私人實體的資源流向與特定戰略方向形成持續配合時，單靠「形式上只是私人機構」並不足以回應實質的管治疑慮。

沈伯洋長期將「境外勢力滲透」作為核心政治論述，這套標準就應當同樣適用於來自美國的政治資金，而不是遇到OSF就切換成「學術常態」，遇到大陸資金就切換回「國安危機」。倘若今日有台灣學者以「學術研究」為名，接受中國大陸民政部主管的基金會資助，負責人同樣依法無薪，沈伯洋陣營會以「學術常態」視之嗎？答案呼之欲出。

評論者可以終日生產「滲透破口」的標籤，因為發言無須對任何具體行政後果負責。但台北市長不同。市長要處理雙城論壇，要決定台北與上海、北京之間的城市交流以什麼形式、在什麼前提下繼續或中止；面對毒品政策這種直接影響街頭治安與校園安全的領域，其政策判斷能否保持獨立、施政優先級又如何排序，更牽動全城。

歸根究底，這場爭議在台北市長選舉中的意義，不在於索羅斯是否真的操控一切，而在於一個以「防滲透」為核心政治承諾的候選人，在被同一把尺子丈量時，是否願意接受他所主張的標準。台北市長需要的，是一把當選之後仍然保持同一刻度的尺子。沈伯洋在選戰最後階段喊出「11月28日之後，我會是台北市長」，但選民在投票之前有權知道：那把尺子到了市長辦公室裏，量的是對錯，還是敵我。

作者安經緯是時評專頁「Shut The Fake Up 政經解碼」主理人。



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