馮志豪教授專欄

立法會早前質詢披露，教育局將於本學年把《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃推展至全港所有公帑資助中小學，並增設陝西延安革命紀念館為第二個內地愛國主義教育基地，亦會配合明年香港回歸祖國30周年，加強青少年國民教育工作。從校園大使計劃的擴展，到內地學習基地的增加，可以看到有關工作正逐步鋪開。對教育工作者來說，下一步更值得關注的，不是活動數目增加了多少，而是這些安排如何真正進入學生的理解與經驗之中。活動可以統籌，課程可以規劃，但身份認同和情感連結始終不是單靠制度設計便可自然形成。教育能否產生作用，仍取決於學生怎樣接觸、怎樣感受，以及怎樣把這些經驗轉化為自己的認識。



青少年抗拒的往往是僵化形式

今天的中小學生，接觸資訊的渠道多，節奏也快，對外來訊息未必照單全收，對過於制式和口號化的表達尤其敏感。成年人眼中的重要內容，在他們看來未必自然有吸引力；若教學方式過於單向，或者整個活動只剩下固定流程、指定感受和成果匯報，學生很容易抽離，視之為另一項要完成的學校工作。

愛國主義教育要真正入心，重點不只在內容本身，也在呈現方式。要是整個學習過程長期停留在聽講解、列隊參觀、拍照留念和事後交報告，學生感受到的，往往不是歷史的分量，也不是文化的厚度，而是形式本身的不斷重複。形式一旦僵化，再重要的內容都容易失去原有的感染力。

當歷史教育走出單向宣講

近年內地在紅色文化和歷史教育上的一些做法，值得香港教育界參考。我因學術交流和青年工作接觸過幾個相關項目，感受很直接：不少地方已不再把愛國教育理解為單向宣講，而是重視場景、節奏和參與感，先讓人進入情境，再談歷史認識。

《長江第一渡》最見功夫的，不只是題材，而是場面處理。燈光、音效、空間轉換和群體調度配合得很緊，整個演出有很強的荷里活式的歌舞劇感，也有大場面的推進力。觀眾在現場先感受到壓力、速度和氣氛，然後才慢慢進入那段歷史。這比平鋪直敘地講一場戰役，更容易觸動今天的年輕人。

其實原因很明顯，學生未必抗拒歷史，但很容易對公式化的表達失去耐性。你講得平鋪直敘，他就聽得散亂；你只是把既定內容照本宣科，他很快便會抽離。形式不是枝節，很多時正正決定了內容入不入到耳。

方特東方欲曉提供了另一個方向。它把近代中國歷史放進主題樂園這種青年熟悉的形式，用球幕影院、動感裝置和沉浸式影像帶動參與。這樣做的價值，不在於把教育變成主題樂園式的設施，而在於它懂得用青年熟悉的媒介語言處理歷史。當表達方式較貼近他們平日接收資訊的習慣，參與便較容易出現。

《延安十三年》和海南紅色娘子軍紀念園也各有可觀之處。前者重在空間調度，讓觀眾在移動中感受時代氣氛；後者重在人物和地方記憶，讓歷史不致停留在抽象口號。做法不同，方向卻一致：先讓人投入，再讓人理解。

文化認同不能靠「指定感受」

這一點對香港尤其重要。香港青少年並非不接受愛國教育，只是對那些情緒推進過急、立場表達過滿的形式，往往保持距離。教育若一開始便急於收取情感反應，很多時反而削弱了學生真正進入內容的可能。

我早前到東江水源頭考察，對此感受很深。東江水供港，原是香港上一代人知道的一段公共歷史；但到了當地，得悉居民多年來為保護水源所作的種種調整和犧牲，包括某些地方不能再養豬，部分原有生產方式亦要改變，才會明白這段歷史背後並不只是工程和政策，也牽涉整片地方社群長時間的承擔。若再回頭看當年的供水建設，便更能明白其中分量。無論是地理條件的限制、輸水線路的鋪設，還是整體施工上的困難，在當時都不是輕易可以克服的問題；但即使如此，仍然一步一步把水引來香港。到了這裏，歷史便不再只是資料，而開始帶出它原有的重量。

對學生來說，很多認識正是這樣慢慢建立起來。不是先有結論，然後才有感受；很多時恰恰相反，是先看見具體的人和事，才明白那些較大的歷史與家國命題為何與自己有關。

延安基地讓歷史不只是景點

教育局把延安革命紀念館列為第二個內地愛國主義教育基地，這項安排值得重視。延安在中國現代史上的意義，當然不止於一段革命敘事。更重要的是，它曾經是一代知識分子和青年人重新思考國家出路的地方。對香港學生而言，延安最值得認識的，也不是幾個可以背誦的歷史名詞，而是那一代人如何在十分艱難的環境中理解理想、責任與國家的關係。

因此，延安交流若要做得有深度，便不宜只停留在行程安排和景點數目之上。展館要看，講解也要聽，但更重要的是讓學生對那段歷史的處境有具體感受，知道當年的人在怎樣的生活條件下作選擇、講信念、談承擔。若能在交流中加入當年的生活體驗、文本閱讀、實景演出和小組討論，學生對延安的理解便會紮實得多。歷史不再只是背景資料，而會慢慢變成可以接近的經驗。

校園大使不應只是儀式角色

《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃即將擴展至所有公帑資助中小學，這個安排值得留意。計劃推行至今，學校已有一定經驗，下一步更值得想深一層些的，不是名額增加多少，而是這批學生在校內究竟扮演甚麼角色。

在不少學校，校園大使很容易變成一種功能性安排。很多時，他們做的主要是協助活動、配合宣傳，或在一些既定場合代表學校出席。這些工作並非無用，但是角色理解只停留在這裏，效果始終有限。學生最容易受影響的，很多時不是老師講了甚麼，而是身邊同學怎樣理解、表達和帶動。

因此，校園大使若要發揮作用，不只在於計算多做幾場儀式，而在於能否真正走入同儕之中。學校可以讓他們參與策劃校本歷史專題、帶領導賞、籌辦小型展演、設計社區學習路線，甚至與童軍等制服團體合作做服務學習。學生一旦要自己查資料、自己組織內容、自己面對同學去講，很多原本流於口號的東西，才有機會慢慢變成自己的理解。

本地歷史資源不應被閒置

香港推動愛國主義教育，另一個常見問題，是把國家歷史與本地經驗分開處理。學生於是容易覺得，「國家」是一套外在而遙遠的敘述，「香港」則是自己熟悉的日常世界。這種切割，實在不利於身份認同的建立。

事實上，香港自身亦有豐富的抗戰記憶、社區歷史和文化傳承。烏蛟騰、沙頭角一帶的抗戰遺址，本地東江縱隊的歷史，以至不同社區保留下來的非物質文化遺產，都是連接家國敘事的重要資源。不過，這些地方和故事要真正發揮教育作用，不能只停留在資料層面，更不能只是樹立一塊牌子便算完成。若欠缺較完整的現場整理、展示設計和敘事安排，很多本來有分量的歷史線索，最後都只會在日常生活中被人匆匆走過。

以筆者工作的院校附近為例，八路軍駐香港辦事處秘密聯絡點南華藥房遺址，現時並不特別起眼，很多人即使經過，也未必知道那處曾有這樣一段歷史。若政府在條件許可下，能考慮購入或租用部分舖位空間，重新整理為當年聯絡點的展示場景，配合基本史料、人物介紹與導賞設計，這類地方便不再只是牆上一塊無人留意的標示，而會更有可能成為市民和學生願意停下來認識的歷史實況。若學校能把這些本地歷史場景、本土人物故事與內地交流基地串連起來，學生便較容易明白，香港從來不是國家歷史之外的孤島，而一直是中國近現代發展進程中的一部分。

思辨空間愈充足認同愈穩固

值得補充的是，強調沉浸式體驗，並不意味教育過程只追求情緒感染。情感動員固然重要，但若欠缺思辨與討論，認同仍可能停留於表層。愛國主義教育若要真正建立文化厚度，便需要容許學生提問、比較、辯論，甚至保留疑惑。教育不是要求青年立即交出標準答案，而是陪伴他們理解歷史何以如此、國家何以走到今天、個人在其中可以承擔甚麼角色。

從這個意義上說，思辨空間不是愛國教育的障礙，反而是其成熟形態的一部分。沒有討論的認同往往脆弱；經過理解而形成的認同，才較為持久。

從活動覆蓋走向文化入心

明年是香港回歸祖國30周年，愛國主義教育在中小學層面勢將進一步深化。制度鋪排、基地建設和校本活動當然不可或缺，但教育工作若只停留於覆蓋率、參與率和成果展示，最終容易流於熱鬧。真正值得我們進一步思考的，始終是學生有沒有在這些過程之中建立起對國家歷史、民族文化與自身責任的內在理解。

香港今天需要的，不是更多形式上看似完備的教育活動，而是更能進入青年生命經驗的文化工作。從這個角度看，愛國主義教育的重點，不在於要求學生「表現認同」，而在於為他們創造可以逐步理解、感受與投入的場域。當歷史不再只是課本章節，文化不再只是儀式背景，家國情懷才有可能真正進入內心，並在日後的學習、服務與公共參與之中慢慢沉澱下來。

作者馮志豪是香港能仁專上學院協理副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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