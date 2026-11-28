安經緯專欄

在今日的香港網絡世界，很多人評論時事無需經過思考，只靠條件反射。一旦看見「市民投訴」、「部門跟進」、「當事人被捕」這幾個關鍵詞同時出現，不少網民便會吐出兩句萬能的「model answer」：「解決提出問題嘅人」，以及「原告變被告」。只要套上這兩句罐頭金句，瞬間便覺得自己看透世事、站在道德與智商的高地，連基本事實都不必理會。這宗「特區護照憑空消失四頁」的奇案，簡直是一面照妖鏡，照出了這群人如何將「拒絕思考」包裝成「人間清醒」。



「特區護照缺頁」根本站不住腳

只要冷靜地按時間線與基本事實梳理這宗「特區護照缺頁」事件，便會發現這套口號完全站不住腳。事主出發前往日本展開一星期行程，在當地入境時被日本海關發現護照中間憑空少了四頁，隨即被拒入境並安排原機遣返。換言之，最先揭發證件異常並作出遣返決定的，是日本執法部門而非香港入境處。此外，涉案護照早於2018年簽發，過去八年間事主曾多次持該本護照前往台灣、韓國及泰國等地。各地出入境人員在查驗證件及蓋印時，均會翻閱內頁核對資料；一本中間缺了四頁的護照，要在八年間屢次通過多國口岸審查而未被察覺，直到今次赴日才突然出現所謂「出廠漏頁」，在現實環境中難以成立。

更關鍵的是客觀的科學鑑證與當事人前後矛盾的說法。事主返港後前往將軍澳旅遊證件組別申請補領護照時，入境處人員檢視證件後懷疑涉及人為改動，遂轉交執法部跟進並將護照送往政府化驗所檢驗。從物理角度而言，印刷廠在裝訂過程中若真的出現漏頁，書脊縫線與頁面邊緣通常會保持平整完整；但化驗所經詳細檢測後，證實護照內頁發現紙碎殘留物，這直接證明證件在出廠後曾遭人為撕扯或切割。與此同時，女事主最初在社交平台發文時，曾聲稱在機場有入境處人員向她表示缺頁屬「出廠瑕疵」，但其後在正式錄取口供期間，她卻改口承認從未有入境處人員作過此番表述，變相親手推翻了自己最初的關鍵說法。

公眾監督也要尊重事實與邏輯

從政府部門運作的現實角度考量，若事件真是極罕見的印刷失誤，入境處大可按既定程序免費為市民補發新護照，既能平息風波，行政成本亦極低。執法部門與政府化驗所根本沒有任何誘因，為了一本護照的印刷瑕疵而動員拉人，甚至偽造科學鑑證報告，讓化驗師日後在法庭上冒着觸犯宣誓下作假證供的風險擔任專家證人。

至於網民質疑事主「沒有動機撕走護照內頁」，其實外人看不見動機，不等於動機不存在。放眼全球出入境案例，旅客甘冒風險自行拆頁屢見不鮮，最常見是為了向伴侶、家人或僱主隱瞞行程，例如曾赴敏感地點或娛樂場所，怕出入境印章曝光而自作聰明「消滅證據」；亦有人因曾逾期居留或被拒入境，擔心相關註記印章影響日後申請簽證，遂撕頁蒙混過關。甚至連純粹貪方便的荒唐事例亦曾發生：2016年，英國女遊客 Faye Wilson 在出發外遊前與友人消遣，期間人有三急卻無紙巾，竟撕下護照兩三頁當作廁紙，事後未有補領便持該證件飛往泰國，最終在入境時被邊檢人員揭發缺頁，當場被拒入境並遣返。可見在現實世界裏，人為撕毀護照的原因五花八門，絕非旁觀者一句「想不通」便能推翻眼前的證據。

公眾監督固然天經地義，但監察的前提是尊重事實與邏輯，而不是變成一部只會重複播放口號的人肉錄音機。當一個人連最基本的科學鑑證與事實都拒絕消化，只懂用兩句廉價口號去解釋世間萬物時，他並不是在展現什麼批判性思維，他只是用行動證明：無論真相擺在眼前有多清晰，有些人一旦跟錯車炒了，寧願連人帶車衝落山崖，也絕不肯承認自己眼盲。

作者安經緯是時評專頁「Shut The Fake Up 政經解碼」主理人。



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