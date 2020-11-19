搵活動、賺著數　盡在「01空間」活動平台

香港人平日生活忙碌，週末當然要抖一抖。但面對每天海量的活動資訊，要搵、要揀、又要啱心水，再格價報名或購票⋯⋯噢，天啊！我們實在沒有這麼多時間。那怎麼辦？

「01空間」正是一個提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊、報名及購票服務的活動平台。您身在何處、任何時間，立即進入「01空間」https://space.hk01.com就不需再煩惱了！

1. 如何尋找活動？

「01空間」匯聚了城中熱門活動，無論您想一人獨樂樂、二人甜蜜蜜、和朋友吃喝玩樂、或是享受家庭樂，「01空間」的個人化活動推薦，幫您節省大量時間，輕鬆方便地搵啱心水活動。

留意每週推介，熱門活動，六大主題：親子、健康、同樂、社區、探索、女生活動區，再加上搜尋功能和活動標籤，輕易找到心水活動。

2. 如何格價優惠？

「01空間」提供大量獨家體驗、免費活動及購票優惠。有別一般資訊及購票平台，「01空間」連繫線上線下活動體驗，加上不絕折扣、著數，真正滿足香港人玩盡至抵至正的慾望！（獨家預告：12月尾將可使用「01積分」換購活動，平時睇文章、玩心理測驗所賺取的「01積分」即可當錢使，換購您喜愛的活動。）

3. 如何報名／購票？

搵到心水活動，有埋獨家優惠，一按「立即參與」即可報名或購票，透過安全認證的網上支付，收取電郵通知，憑電子票入場參與活動。簡單、方便盡在一站式「01空間」活動平台。

三月起至今，「01空間」已與逾百間機構合作，提供超過500個活動兼多項獨家優惠予《香港01》會員。11月精彩獨家活動包括：

「01空間」X DECATHLON 辦公室鬆一鬆。舒緩痛症工具免費教學

「01空間」聯同著名運動品牌DECATHLON，走遍港島區共享辦公室 - theDesk，為您精心準備五場「辦公室鬆一鬆」活動，由專業健身教練 Byron Li 教您如何30分鐘輕鬆拉拉筋，舒緩痛症練全身！完成課程後，更可獲得DECATHLON $100 現金券，及免費帶走指定運動配件和活動禮物包 !

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自然旅遊及攝影分享會。專業生態攝影師帶您網上遊世界

為緩解大家的「旅遊癮」，「01空間」邀請到著名生態攝影師蘇毅雄先生 (Samson So) 及著名縮時攝影師 (Patrick Cheung) 舉辦四場獨家自然旅遊及攝影分享會，為一眾對非洲自然生態及文化色彩情有獨鍾的朋友，提供一系列別開生面的網上遊歷。

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仲有一個月就到聖誕節，「01空間」即將推出聖誕優惠倒數月曆，萬元活動折扣等您拆，讓您手製自用送禮窩心禮物，敬請密切留意！

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