【足本重溫】大灣區攻略 - 最新發展動態！Talk Talk 網上講座

大灣區發展如日中天，香港企業如何把握機遇拓展市場？《香港01》於7月29日聯同粵港澳大灣區經貿協會舉辦網上直播講座，從不同角度解構如何拓展業務至大灣區，釋放當地的發展潛力。不少觀眾對是次題目非常感興趣，講座有900人登記收看，包括接近300間企業，直播最高峰時更有逾200人收看，更有超過30條提問，非常踴躍。

網上講座由香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才博士打響頭炮，為觀眾講解大灣區最新政策及數據。

緊接有粤港澳大灣區經貿協會會長蘇祖耀博士講解大灣區各城市的拓展錦囊及不同城市適合發展的產業。

戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻先生亦為觀眾分享投資機遇錦囊，以及交通配套對大灣區發展的數據及影響。

最後由香港專業人員協會主席龐朝輝醫生分享大灣區實戰經驗、當中面對的困難及解決方法。

四位嘉賓同時向觀眾分享了大灣區拓展錦囊，並在問答環節解答了不少觀眾的問題。

《香港01》一直以成為香港最有影響力的「媒體+」公司為目標，持續為用戶提供多元化的新聞及生活資訊，無縫連繫香港人的生活。未來我們將繼續舉辦不同主題的線上線下講座，期望各位繼續支持。《香港01》將係8月舉行另一場同金融科技相關的Talk Talk網上講座，密切留意。