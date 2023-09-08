香港國際生物科技展4焦點｜免費測試大腸癌/血糖　送過千元保健品

香港國際生物科技展2023（BIOHK2023）將於9月13至16日灣仔會議展覽中心舉行。為期4天的展覽活動以萬花筒為主題，匯聚155家公司、205位嘉賓，以演講、攤位、互動遊戲及討論等形式，探討健康老齡化與長壽、癌症研究與藥物開發、中藥、感染性疾病議題。公眾日除了可以免費入場，更提供不同免費測試，把握機會預約體驗！



焦點活動【1】公眾日免費入場

香港國際生物科技展的公眾日為9月16日，市民透過《01空間》登記預約免費入場外，更可以免費優先體驗多種健康檢查測試！免費體驗包括（1）ColoClear by Circle 大腸癌測試，可以透過糞便樣本偵測早期患大腸癌及大腸瘜肉的風險，靈敏度更高達96%，相等於安在家中便能進行大腸鏡檢查！（2）Kiss & Tell 唾液血糖測試，以唾液監察血糖水平，方便攜帶之餘且無血無痛；（3）鷹瞳眼健康快速初檢可透過AI分析早期的眼睛及視網膜的健康風險並提供輔助診斷。

透過《01空間》預約公眾日免費入場，更送價值HK$2480的草姬 NMN24000+ 健康逆齡保健品，提升免疫力、抗衰老、改善睡眠質素、改善血管疾病一take過，手快有手慢無！

香港國際生物科技展2023 公眾日優先體驗

公眾日：2023年9月16日

入場時間：上午8時30分至下午5時正

優惠：免費入場

搶先預約：01空間

焦點活動【2】學術演講及項目交流會

是次學術演講及項目交流會將邀請來自不同學科的企業家、投資者、學者通過互動會議、小組討論和講台演講，針對有關抗癌治療、抗衰老、AI科技、罕見疾病、藥物研發、醫療健康領域的人工智能技術等生物科技議題進行分享及討論。

納米及先進材料研發院（NAMI）技術經理尤茹艷博士及高級技術經理高俊熙博士將就納米技術及中藥現代化進行演講。此外，致力於肺癌精準醫學的研究的香港中文大學臨床腫瘤學系系主任莫樹錦教授，亦將會在公眾日當天，分享肺癌的生物標誌物和分子靶向治療的研究成果，以改善及确定晚期肺癌管理作分享及討論，無論是公眾人士、學生或學者都一定可以獲益良多！

焦點活動【3】展覽會

展覽共設立250個展位，讓公司可向公眾及其他公司展示其品牌理念、產品及技術，同時能夠與潛在合作夥伴會面和聯繫、了解行業趨勢和發展。參展商當中不乏醫療保健公司、政府機構、製藥公司、生物科技公司等專，市民可以從而了解新藥開發、智能醫療、美容產品、健康食品的最新研究和發展。

納米及先進材料研發院（NAMI）亦將設展覽攤位，分享3D打印配方製作具質感的食品、抗菌技術、醫療保健納米纖維、包裹益生菌﹙外用及口服﹚等創新技術，對納米技術有興趣的人千萬不能錯過！

焦點活動【4】一對一商機洽談

一對一商機洽談是國際商貿的配對平台，海外公司及國內公司均匯聚一堂，透過與潛在的合作伙伴進行面談、提升各自的實力，同時吸引投資者投資。

今年的一對一商機洽談夥伴包括哈佛醫學院、亞洲癌症研究基金會有限公司、香港中文大學、德勤科技、大灣區國際醫療大健康產業總會、華潤醫藥集團有限公司等生物科技的國際專才，更可以並藉此機會瞭解全球生物科技行業及相關領域高級管理者和投資者所關注的熱點！

香港國際生物科技展2023

舉行日期：2023年9月13至16日

入場時間：上午8時30分至下午5時30分（9月13至14日）／上午8時30分至下午5時（9月15至16日）

大專／研究生單日通行證優惠：HK$300 （原價：HK400）

大專／研究生全展通行證優惠：HK$1,050（原價：HK$1,400）

標準單日通行證優惠：HK$1,050（原價：HK$1,400）

標準全展通行證優惠：HK$4,125（原價：HK$5,500）

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