做生意不想低租金嗎？——兼答四式判斷題

今年文憑試中文科取消了聆聽卷，坊間戲稱的「奪命四式題」成為歷史，說起來不無可惜，畢竟四式判斷題有考邏輯的成份，有助培養年輕人慎思明辨。



以這句為例：「做生意的人只望遇到好生意的環境，而不想遇到低租金的環境。」大家認為是正確、錯誤、部分正確抑或無從判斷？

做生意的人希望遇到好生意的環境，這是當然的。即使「只」字值得我們謹慎，但不是好生意的環境，做生意的人不會希望遇上，所以這半句話是正確的。但前半句正確並不代表後半句成立，就此以為做生意的人不想遇到低租金的環境，這正是巧妙之處。

閱讀或聆聽理解不能斷章取義，必須留意前文後理。這話的上文是這樣的：「經營者生意好，賺到錢，業主才有條件加租。如果經營者生意難做，業主還不肯減租，其店舖就一定租不出。」 容後才討論這兩句話真確與否，就當生意差的時候業主會減租，我們能否因而推論出生意人「不想遇到低租金的環境」？

這個推論的「邏輯」是這樣的：生意差業主就會減租，所以租金平一定意味生意差。很明顯了，這犯了肯定後項的謬誤。中學生即使不會說「肯定後項」，也一定知道爸爸有鬍子不代表有鬍子就是爸爸。除非有證據證明，只得爸爸才有鬍子，或者只有生意差時租金才會低，這種推論才能成立。

租金低當然可以有其他原因。例如商舖供應增加，業主為了爭逐商戶，租金便有可能下跌，這是中學經濟科所強調的供求決定價格論。又或者政府「干預」市場，例如實施租務管制，令租金的升幅長期跑輸大市，相對變得便宜。

現在回到「經營者生意好，賺到錢，業主才有條件加租」這句話。它並非錯誤，「有條件」只意味可行、可以，但下文卻說「生意好壞才是租金高低的成因；是前者決定後者」，就是又一次邏輯飛躍，假定了生意好就一定要加商戶租。這在經濟學上無視了其他因素，例如商舖供應增加會影響租金定價，在倫理上更將業主抽取更多商戶利潤說成是理所當然的。

再看下一句，「如果經營者生意難做，業主還不肯減租，其店舖就一定租不出」。或許這句話太有道理，所以香港人看到通街「吉舖」。中原統計的中環商舖空置率是8%，美聯調查的核心區商舖空置率是9.7%，全港甲級商廈空置率高見11%。我們當然也不能犯肯定後項的謬誤，假定不肯減租就是店舖空置的唯一原因。但如果市道差時，業主為免店舖租不出就一定會減租，業界為何又洶湧反對商舖空置率？事實上，不少業主為免物業估值下跌而被銀行追討貸款，寧願舖位空置也不肯減租，地產代理業界的老行尊又怎會不知道？

KOL喜歡「隨口噏」，筆者習慣看數據。舖租是貴是平，有客觀指標可以參考。差估署的私人零售樓宇租金指數雖然跌至2014年水平，但比起兩年前的低位已經回升了超過半成。更何況相比舖租與十年前持平，零售業銷貨價值指數比起2014年卻是跌了接近兩成半。可見市道差縱然會令業主減租，但舖租回落的幅度卻遠遠少於商戶生意的跌幅。

這不是說市道問題只／全在租金。做生意的當然不能夠不思進取。但如果商戶只要賺錢就會被業主加租，他們又有多少利潤用來投資增值？有多少收益可以培訓員工和搶人才？餐廳哪有本錢給食客更舒適、闊落的環境，而非90分鐘甚或60分鐘就趕客？香港零售餐飲的競爭力不如深圳，是因為「以前的生意太容易做」，抑或是因為生意太難做？做生意的人除了望遇到好生意的環境，又怎會不想租金便宜？所以那個四式判斷題，答案是「部分正確」。

對於其他陷入困境的行業，施永青大義澟然地說「當然無法再吃老本了，非要革新不可」。諷刺的是，在樓市低迷、交投淡靜的時候，他卻不會說「香港的地產代理業之所以會落入這樣的田地，是因為以前的生意太容易做，所以競爭力日漸退化」，反而整天到晚恐嚇政府撤辣，危言聳聽會引發金融危機。「當然無法再吃老本了，非要革新不可」如果是四式判斷題，答案肯定是「正確」，但它是對所有人——而非只是零售業——說的。