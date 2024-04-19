厲害的KOL能夠在沉悶的事情中製造話題，這是我們不得不佩服的。例如，立法會財務委員會審核政府開支預算，議員獲得當局書面答覆的初步問題共有3376條，試問誰有心機留意？但有人就是可以突圍而出，成功在社會引起話題。



這位議員的問題是這樣的：

有意見指，「電影發展基金」資助項目涉嫌有「軟對抗」、負能量的情節，缺少「說好香港故事」、「說好中國故事」的元素。就此，政府可否告知本會：1、政府為「電影發展基金」資助項目撥款的審批機制；有否對電影內容、電影創作者的言行進行審核，如有，詳情為何；如無，原因為何；2、過去五年受「電影發展基金」資助的電影題材、各題材數目及資助金額詳情為何；帶正向思維的電影題材比例有多少；並請以表格形式列出；3、政府日後在審批「電影發展基金」資助金額時，會否增添「說好香港故事」、「說好中國故事」的元素，以推廣香港好的一面？如會，詳情為何？如否，原因為何？

這「意見」是誰的呢？希望不會是「我的朋友就是我」。不論如何，它背後假定了資助電影就是要說好香港故事、說好中國故事。用同樣的邏輯，我們是否要問官員用公帑環保減廢，有沒有說好香港故事？政府批錢興建公廁，有沒有說好中國故事？正所謂一張廁紙、一條內褲皆有其用處，雖然這句電影對白，議員可能會責怪沒有說好中國故事。

第二句問題也是有趣。帶正向思維的電影題材比例有多少？以沒有基金資助的《金手指》為例，算不算「帶正向思維」？《飯戲攻心》應該怎樣分類？也難怪局方只用喜劇、驚慄、愛情、犯罪、劇情、家庭、其他七個類別列出，表示電影內容有多方面的訊息，不同人可能有不同的看法和感受。從《白日之下》是看到殘疾院舍虐待院友，抑或記者揭發真相？問電影題材有沒有帶正向思維，不如問議員有沒有帶正向思維看電影。人要是悲觀，就算有由治及興的好處擺在前面也會看不見，是不是？

不過這位議員應該沒有帶正向思維看待當局的回覆，在財委會審核預算的特別會議還批評別人如同說「阿媽是女人，阿爸是男人」，「沒想過會出現在政府文件之中」。不說「阿媽是女人，阿爸是男人」，難道她想「阿媽是男人，阿爸是女人」？如果要拍奇情電影，這也不失為有創意的橋段。

「我想問局長，弒親的電影難道有人會認為帶來正面感受、會說好香港故事嗎？」一個這種質素的問題，難為局長還要費唇舌解釋。簡單一點，局長倒不如反問她如何感受《無間道》好了。警隊高層是黑社會，黑幫仇殺，「難道有人會認為帶來正面感受、會說好香港故事嗎」？但電影當年不只揚威海外，被馬田史高西斯拿來改編，就連董建華也大讚《無間道》「令我感到很驕傲」。就算不說董先生，這位議員也向政務司副司長請教，為什麼探討學童自殺的電影也可以有積極意義，甚至推動社會進步。

翻查這位議員給文化體育及旅遊局的另外7條書面問題，例如包括了廟街夜市的推廣成效、體院新設施大樓的開支，倒是正正常常。在政府書面回覆的3376條問題中，她貢獻了40題。其他比較引起議員討論的，包括前特首辦公室的開支、舊樓消防隱患等。在會議上回應近日華豐大廈致命大火，保安局局長鄧炳強表示打算提早至今年第二季提交修訂《消防安全（建築物）條例》。但其實早在2021年，政府已經與立法會討論賦權消防處和屋宇署強制進行消防安全改善工程，換成已經拖了三年。

統計所有書面問題，涉及最多的是勞工及福利局（395條）、環境及生態局（354條）、文化體育及旅遊局（349條），而議員在五天會議上追問最多的也是勞福局（46次）、環境及生態局（35次），不知道是否反映了三局工作較令議員憂心。

筆者嘗試帶正向思維看議員。財委會會議一連五天舉行，所有議員的發問加起來372次，但她的發言卻輕易地成為話題，這無疑是一種可貴能力。難怪曾經有議員形容她博取流量，不過原來不只是在個人頻道，在沉悶的議會引人注意也毫無難度。不過也希望議員能夠帶着正向思維看電影，藉着電影反映的社會問題鞭策政府改革施政、完善政策，令香港有更多好故事可以說。有KOL的加持，由治及興的好處一定會愈來愈多人看得見。