自從港澳辦主任夏寶龍提出要樹立「香港無處不旅遊」的理念後，建制派和官員響應聲不絕於耳。財政司副司長黃偉綸和文化體育及旅遊局局長楊潤雄周二（21日）交代下半年盛事，同樣分別提到要落實「香港無處不旅遊」。



「無處不旅遊」若然是指為旅客提供更多、更新、更多元化的旅遊體驗，那麼香港過去不乏努力。這包括旅發局推廣舊城中環、深水埗和西九龍獨特的地道文化，包括以資助計劃鼓勵業界開發和推出更多具文化、古蹟和綠色旅遊元素的旅遊路線和產品，配合「以文塑旅、以旅彰文」的政策方向，也包括旅遊業議會不久前舉行的深度遊行程設計比賽，選出「沿路山旮旯」、「深度﹒長洲」、「漫遊香港唐樓故事」等六條得獎路線。

事實上，香港獨特的歷史文化、地道情懷向來「煞食」，是發展成「無處不旅遊」的重要資產。就像電影《九龍城寨之圍城》掀起熱潮，根據黃偉綸所透露，政府亦正與電影製作單位商討保留及展出部分廠景，讓公眾和旅客「打卡」。若能夠重現昔日香港作為景點招徠，相信更有助香港落實「無處不旅遊」。

規劃景點無疑重要，但有時候旅遊熱點並不在規劃之內，甚至令人意外。就好像堅彌地城新海旁的路牌，一些香港人不明所以，許多內地旅客卻前往打卡。從正面角度看，這大概是「無處不旅遊」的更高境界。一個路牌、一面牆壁，都能夠吸引旅遊專登前往。但從另一個角度看，香港又是否真的每個角落都值得遊覽？

想深一層，「無處不旅遊」的挑戰其實很大。這除了意味不能只得幾個景點、展覽館或主題樂園，而且香港不能金玉其外，過幾條街、另一個區卻殘舊不堪。今時今日，GPS定位在手即可以在城市隨意探索，都非只跟隨官方建議路線。今天走進大商場、到蘭桂坊消遣，明天卻可能走到上環舊區、深水埗唐樓，又或是屯門、元朗等社區。在那裏，他們看到的香港又是怎樣？是劏房林立，熏黑了的華豐大廈？抑或密麻麻的公共屋邨，沒有小店的沉悶社區？

基本上，我們無辦法確保遊客只看到香港亮麗的一面。他們在名店、高級餐廳享受到一流的服務，但同樣可能走進小店、茶餐廳見識到「貼地」的香港。這不是推不推出全城禮貌運動的問題。須知道店員、侍應往往一更「直踩」多個小時，加上薪酬不高，經濟壓力大，試問誰還能笑臉迎人，「好聲好氣」？禮貌教育自小不乏，「今時今日咁嘅服務態度」說了廿年有多，為什麼今天仍然有店員、侍應態度欠佳？

常說做人有諸內必形諸外，一個城市同樣如是。香港的城市發展是否平衡，舊區有沒有得到更新，基層生活有沒有得到改善，最終都會關乎到我們能否做到「無處不旅遊」，旅客走到大街小巷是否都感受到香港人的熱情好客。