改革是什麼、不是什麼？

行政長官李家超正在就施政報告諮詢公眾意見，政黨政團莫不進言獻策。民建聯以「發揮優勢、開拓機遇」為題，工聯會冀「激發勞動新質生產力、推動經濟高質量發展」，A4聯盟主張「創新求變拚經濟、凝心聚力建未來」，各有主題的G19離不開拼經濟、惠民生、創新求變。



經民聯繼7月23日向特首提交建議書，主張推動高質經濟、高質惠民、高質治理後，8月1日再就落實三中全會《決定》發布研究報告，以「改革求變抓機遇、實現香港新發展」為主題，標誌着「改革」二字正式登場於建制陣營的論述。



雖然「改革」二字只在報告書中出現七次，一次在標題，四次涉及國家改革開放或全面深化改革，餘下兩次是引述港澳辦主任夏寶龍的話，希望香港「銳意改革」、「通過改革創新貫徹落實三中全會精神」。當不少人仍然停留在改革的主體是國家時，經民聯引述夏寶龍的話指出香港也要改革，單就此而言，始終是值得肯定的。

國家主席習近平早在前年七一指出香港要「積極穩妥推進改革」，惟「改革」二字在香港政治輿論中猶如石沉大海。直至夏寶龍在三中全會後把話說的更明明白白，要求香港「銳意改革」、「通過改革實現更好發展」，「改革」二字才泛起陣陣漣漪。

在經民聯的記者會上，其主席盧偉國回應如何理解夏寶龍提出香港要改革時，表示對方是在鞭策，而不是負面批評，也不等於香港做得不好。這種對於改革不等於否定的強調，或許正好解釋了政界何以對「改革」二字諱莫如深，畢竟多數人都希望團結支持政府施政，而不是否定他們的努力。

中共十一屆三中全會提出改革開放，也沒有否定以往的發展路徑。十八屆三中全會提出全面深化改革，也不是要否定此前35年的努力。但習近平當時亦承認，國家發展「面臨一系列突出矛盾和問題，前進道路上還有不少困難和問題」，甚至毫不諱言地一一列舉出來：「發展中不平衡、不協調、不可持續問題依然突出，科技創新能力不強，產業結構不合理，發展方式依然粗放，城鄉區域發展差距和居民收入分配差距依然較大，社會矛盾明顯增多，教育、就業、社會保障、醫療、住房、生態環境、食品藥品安全、安全生產、社會治安、執法司法等關係群眾切身利益的問題較多，部分群眾生活困難，形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風問題突出，一些領域消極腐敗現象易發多發，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻，等等」。

甚至到了二十屆三中全會，亦即是全面深化改革已逾十年之後，習近平仍能列舉出「市場體系仍不健全，市場發育還不充分，政府和市場的關係尚未完全理順，創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變，農業基礎還不穩固，城鄉區域發展和收入分配差距仍然較大，民生保障、生態環境保護仍存短板，等等」一系列問題，這又怎會是對過往努力的負面批評和否定？

恰恰相反，如果對問題視而不見，避而不談，全面深化改革也無從說起。為什麼說「改革是由問題倒逼而產生，又在不斷解決問題中得以深化」，就是因為改革的前提是實事求是，必須對於現實有客觀判斷，對於環境變化有科學認識。改革從來不存在否不否定、負不負面的問題，更像數學解題、科學研究一樣，是對社會問題、發展問題的客觀探究、科學解決。

也是唯有從這個角度去理解改革、推動改革，改革才不會淪為誰否定誰的權力遊戲，提出問題也不會是政治不正確、不合群。如果我們仍然只是唱好香港的優勢，安於哪裏做得好的話，為什麼香港要改革呢？反過來說，如果我們無法指出香港面對哪些突出問題，發展中存在什麼結構矛盾，改革無從說起。無怪乎三中全會提到「巨大的政治勇氣」和「衝破思想觀念束縛」，才說「突破利益固化藩籬」。