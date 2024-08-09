若說在港澳辦主任夏寶龍提出「銳意改革、主動作為」之初，香港要改革主要只是《香港01》和個別評論的看法，近日看來，改革已經逐漸成為各界共識。由劉兆佳和劉炳章，到接受我們訪問的曾鈺成和譚耀宗，都認同香港是時候改革了。



非常重視二十屆三中全會及《決定》的行政長官李家超，周五（8月9日）與司局長等主要官員研習三中全會精神後，更在社交平台透露已指示政府官員要深刻將三中全會精神貫徹落實、融匯貫通在日常工作中，「以進一步全面深化改革為己任」，為香港的由治及興和長期繁榮穩定作出貢獻。

當改革成為主流意見，下一步自然來到「怎樣改革」和「改革什麼」的問題。例如全國政協常委姚志勝認為香港不論是鞏固強化金融、航運、貿易中心，以至打造國際高端人才集聚高地，都需要在制度上作出改革。立法會議員黃國主張打破市場壟斷，彌補市場失效，促進市場有更健康的發展。中大學者李兆波則建議政府在長遠減少依賴土地收入，考慮如何增加中長期收入。

不同行業、不同界別的人都感受到不同困局，訴求不一而足。但共同的關鍵在於香港的經濟金融化，產業空心化，並且被土地問題制約香港發展。當我們認同香港要改革的時候，必然是指要令發展成果惠及社會更多人，讓財富得到更合理分配。具體的KPI就是市民的收入中位數要升得比平均數、比樓價更快，是收入分佈從「啤梨型」轉為「橄欖型」，是年輕人有向上流動的機會，而不用躺平輪候公屋。

既然行政長官已經要求政府官員「以進一步全面深化改革為己任」，社會合理期望就是在他們在各自的政策範疇中，都會朝着以上目標出發。特首李家超正在籌備他的第三份施政報告，據說今個月18日就會進行地區諮詢，各司局長在當中扮演什麼角色，拿出什麼貢獻？土地供應被市場主導的局面，發展局局長想到方法打破沒有？小商戶不敵昂貴租金，徒有意念也得敗走，商經局局長有何建議？零售和飲食業遇逆風，市民寧願北上消費，文體旅局局長如何解決？距離特首10月發表施政報告只得兩個月，各司局長餘下的時間不多。