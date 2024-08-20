中共中央政治局委員、全國政協副主席、中央統戰部部長石泰峰來香港，當然是為了出席全球華僑華人促進中國和平統一大會，並發表主題演講。



不過，和統大會也不一定由身兼中國和平統一促進會執行副會長的統戰部部長出席。去年在約翰內斯堡，前年在四川，以至疫情前在馬尼拉、巴拿馬、佛羅倫斯、曼谷，出席的都只是副會長（分別是蘇輝、鄭建邦、萬鋼、張寶文、齊續春），而不是執行副會長。

這次香港是繼2010年後再次舉行和統大會，剛好上次來港出席的也是執行副會長、時任統戰部部長杜青林。這或多或少反映了香港在國家和平統一、統戰工作中的重要性。

統戰部部長石泰峰身兼中國和平統一促進會執行副會長，8月20日在香港灣仔會展出席全球華僑華人促進中國和平統一大會。（直播截圖）

事實上，中央統戰部部長訪問香港並不少見。除了杜青林之外，其前任劉延東以及之後的孫春蘭亦曾來港。加上統戰部部長本身亦是中央港澳工作領導小組副組長之一，石泰峰負責統戰部快將兩年，這次趁着和統大會再次在香港舉行而前來考察，應屬意料之內。

石泰峰曾任江蘇省省長，主政過寧夏和內蒙古，治理經驗豐富。他在二十大又擠身中央政治局委員和中央書記處書記，即僅次於總書記和七常委之下的集體領導層。他這次來港出席和統大會前，就先後考察了澳門和香港的最新發展情況，分別與特首賀一誠和李家超見面。

中央統戰部部長石泰峰與澳門特首賀一誠會面，合影者包括（後排左起）社會文化司司長歐陽瑜、經濟財政司司長李偉農、行政法務司司長張永春、保安司司長黃少澤、（前排左一）中央統戰部副部長林銳、（前排右二）陳小江和（前排右一）澳門中聯辦副主任黃柳權。（澳門新聞局相片）

石泰峰與賀一誠的合照中，除了中央統戰部副部長陳小江和林銳之外，還有澳門中聯辦副主任黃柳權。但在香港，出席的不但是中聯辦主任鄭雁雄，另外還有港澳辦副主任農融，以及香港的三名司長和四名局長。而又正值二十屆三中全會過後，夏寶龍寄語香港要銳意改革、主動作為，特首李家超在這次會面中亦提到香港會積極識變、應變、求變，以進一步全面深化改革為己任，將三中全會精神融匯貫通在特區日常事務中。

最近一兩星期以來，改革日漸成為主流共識，縱然建制派對於如何改革仍然莫衷一是。更何況不只夏寶龍主任已經開腔，社會亦見到經濟挑戰、民生困頓處處，由結業潮、地產市道到照顧者問題、勞工保障等，香港已經到了不可能不變的地步。

而且，除了為了香港市民的更美好生活，亦正如石泰峰在和統大會上所說，「一國兩制」的實踐和發展可為兩岸統一提供重要借鑒和發揮重要作用。因此香港能否百業興旺，市民可否以此為家，政府能否凝聚人心，亦事關大局觀、國家觀的角度。特區政府矢言為民族復興偉業作出貢獻，其實銳意改革、完善治理就是關鍵。