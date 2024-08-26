香港曾經被稱為「借來的地方，借來的時間」。縱然這句話是超過半世紀之前，香港亦已經回歸超過廿七年，但這個想法明顯地仍然深植在一些人的心中。這是香港的不幸，也注定阻礙着香港前行。



在九七之前，香港由英國人管治，高官卸任後都會返回英國退休。即使是麥高樂和馬富善般在香港生活了二、三十年，也沒有選擇住在香港。好像鍾逸傑般留下來，視香港為家的，是絕對的少數。

由九千公里外派英國人來香港做官，殖民管治本來就是扭曲的。他們卸任後回到自己的家鄉退休，毫不令人意外。隨着香港九七回歸，在「一國兩制」下「港人治港」，香港就不再是由英國人管治，我們的特首和司局長在卸任後莫不選擇在這裏退休，在這裏生活。

主要官員當然不能擁有外國國籍，但這不是真正原因。正如林鄭月娥雖然放棄了英國國籍，原本亦打算卸任政務司司長後移居英國。但她只是出於與兒子團聚的考慮，而不是像回歸前的政府高官那樣有一個家鄉在英國。既然「港人治港」，特首和司局長作為香港人，家鄉當然就是香港。以香港為家的他們，必須要以這個社會的利益為最大依歸，以服務市民為工作中的最重要考慮。在這個政治倫理之下，他們不可以擁有外國國籍，是必然的形式要求。

至於其他公務人員，《基本法》雖然容許保留外國居留權甚至外國國籍，但他們同樣要盡忠職守和對特區政府負責。不管有沒有宣誓這個形式上的要求，公務員都不可能不擁護《基本法》、不效忠香港特區、不盡忠職守、不對特區政府負責。難道在宣誓以前，公務員就可以選擇犧牲香港的利益，可以漠視服務社會的責任？如果宣誓的要求還未令他們想清楚，以為自己只是為勢所逼，最近的事件清楚說明了公務員是時候作出抉擇，是否願意效忠香港特區，對特區政府負責。

一名公務員因台灣配偶而申請「依親居留」，這完全是其個人選擇和家庭需要。但聲稱自己只是被迫宣誓效忠香港，那就是另一回事。效忠香港、對特區政府負責，只是公務員的本份。拒絕擁護《基本法》、拒絕支持香港政府的，也沒有人迫他們加入公務員團隊。反而是台灣當局迫他要在工作和居留權之間二擇其一。當然大家都知道這只是政治操作，就算沒有宣誓要求，難道民進黨政府就不會對香港公務員百般留難？

對於無意效忠的公務員，政府可以勒令停職。但在盡忠方面，社會未曾見過有效的問責。就連楊何蓓茵也知道外界認為公務員因循保守，程序大於一切，甚至「少做少錯，不做不錯」，那她做過什麼以改善問題？她認為公務員的收入不足以成為富豪，但她同時應該知道公務員被不少人視為「鐵飯碗」，加入政府只求「薪高糧準」。當局長強調公務員的工作有滿足感時，請問這是否包括令市民對生活有滿足感？

當我們期望公務員盡忠職守，政府官員對社會負責時，香港會不會仍然被視為「借來的地方，借來的時間」？但凡以這裏為家，又怎可能對於基層仍然要困在劏房、照顧者承受着無比精神壓力、小本經營捱不下去、北部都會區進展緩慢而無動於衷？