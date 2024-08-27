特區政府舉辦的兩場中共二十屆三中全會精神宣講會，由中央派來的人選可見其重要，連前特首林鄭月娥也被吸引了前來聆聽。



對比2021年的《十四五規劃綱要》宣講會以及翌年的中共二十大精神宣講會，前者由國家發改委代表主講，後者由全國人大常委會法工委主任沈春耀及全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻主講。但這次除了沈春耀再來之外，還有商務部黨組書記兼部長王文濤主講。

王文濤曾任黑龍江省省長，2020年進京掌管商務部，在中共二十大擠身中委之列，負責在商務貿易方面進一步全面深化改革，落實政策、具體執行的經驗豐富。由負面清單「減法」到營商環境「加法」，他主要以高水平開放促進深層次改革。他作為商務部第一把手，除了經常與企業代表打交道之外，今年亦曾接待訪華的美國商務部長雷蒙多，有應對複雜環境的能力。更何況，歐美貿易保護主義正起，加拿大才剛宣布對從中國進口的電動車加徵100%關稅。值此多事之秋，王文濤仍南下香港主講三中全會精神，足見中央對香港經濟改革的重視。

王文濤在宣講會上除了講解國家經濟體制改革的重大部署之外，亦都指出香港必須融入改革大潮，主動對接「十五五」規劃和大灣區建設等國家戰略。惟反過來看，這同時折射出香港的改革步伐跟不上形勢，與國家五年規劃和大灣區建設的對接亦未足夠。須知道同樣實行「一國兩制」的澳門，迄今已經制定了兩份《五年規劃》，就經濟多元發展、改善社會民生、建設宜居城市、提升公共治理水平等方面定下目標和擘劃路徑。反觀我們在2021年提出《北部都會區發展策略》之外，還有多少長遠規劃？這屆政府上任已經兩年，所謂的蜜月期、規劃階段應該已經過去，現在能否提出一份具體、切實可行的策略藍圖，說明未來五年的發展路徑？

正如中共重大的政策方向通常都在三中全會敲定，澳門兩份《五年規劃》都是在任期第三年即將開始之際提出，都不是沒有原因。畢竟改革必須因應實踐發展，堅持問題導向。任何政府新上任之時，都需要時間摸清表裏成因，把握好全局和局部、當前和長遠等的可能矛盾關係。如果租務管制不能從根本解決劏房問題，資助房屋供應、私人住宅市場以至按揭貸款等環環緊扣的成因，應該如何破解？照顧者慘案一再發生，支援熱線和資訊網站只是聊勝於無，社會保障制度、醫療體系以至人口結構，哪裏出了問題？

這屆政府官員上任已逾兩年，不管過往管治經驗是否豐富，現在都理應對問題了然於胸，對標本兼治的解決方法有充份把握。三中全會精神宣講會結束了，接下來就是行政長官李家超將於10月發表第三份《施政報告》。除了黃偉綸副司長、何永賢局長和常秘羅淑佩要交代如何告別劏房之外，發展局局長不用說明如何加快收回土地和發展新界？運輸及物流局局長不應該打破網約車和的士的困局嗎？文化體育及旅遊局局長打算怎樣回應零售、旅遊業的苦況？